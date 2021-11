Xét xử giết người, đốt xác: Cao Tài Năng ám ảnh, mất ăn, mất ngủ

Trong phần xét hỏi phiên sơ thẩm vụ sát hại chủ nợ, đốt xác phi tang ở Hải Dương sáng 18/11, HĐXX đã đưa bị cáo Vũ Thị Mừng sang phòng riêng để xét hỏi bị cáo Cao Tài Năng. Trước khi xét hỏi, Năng hướng về phía gia đình bị hại, cúi đầu nhận lỗi.



Đốt xác để linh hồn nạn nhân thanh thản

Được yêu cầu khai toàn bộ quá trình hành vi phạm tội, bị cáo Cao Tài Năng khai, ngày 27/11/2020, anh C. điện thoại cho Năng để đòi khoản nợ gần 3 tỷ đồng và Năng đồng ý. Khoảng 8h sáng 28/11/2020, Năng ra hiệu thuốc số 126 đường Nguyễn Thượng Mẫn thấy không có ai ở đó nên Năng đã gọi điện cho anh C. nói không phải vào nhà nữa, mà ra hiệu thuốc để nói chuyện.

Bị cáo Cao Tài Năng khai tại tòa.

Trước khi gặp anh C., bị cáo vay được 400 triệu đồng từ ngân hàng. Năng nói với anh C. trả trước 150 triệu nhưng không được đồng ý và bắt trả số nợ. Thời điểm đó, Năng còn nợ anh C. 1,6 tỷ tiền gốc và lãi 1-2 tháng.

Sau khi lời qua tiếng lại, Năng đã sát hại anh C. Trả lời về ý định giết anh C, Năng nói: "Ý định giết anh C rất bộc phát, đúng lúc căng thẳng trao đổi với anh C tại hiệu thuốc vào sáng 28/11/2020. Bị cáo dùng gậy gỗ đánh anh C, vừa đánh vừa nói mày định giết nhà tao à?". Hung khí là cây gậy gây án đã có ở hiệu thuốc từ lúc Năng mới thuê nhà. Do lo sợ, Năng đã tìm chỗ để chôn xác anh C. ở bờ sông Kim Sơn.

Năng khai tiếp, do sợ có người biết có cuộc gặp giữa Năng và C vào sáng 28/11/2020, nên bị cáo Năng đã lấy chìa khóa xe ô tô Mazda CX5 và lái chiếc xe này lên Hà Nội cất giấu.

"Ban đầu bị cáo nghĩ định cất giấu xe của anh C ở sân bay, với suy nghĩ là anh C đi vào Sài Gòn và để xe ở sân bay. Nhưng sau đó bị cáo mang xe này lên khu đô thị Kim Văn - Kim Lũ (Hà Nội) và để ở đó. Sau khi cất giấu xe của anh C ở khu vực trên, Năng bắt xe taxi trở về Hải Dương.

Khi về đến Hải Dương, Năng lại trở lại hiệu thuốc để xóa dấu vết. Tối cùng ngày, vợ chồng Năng đi ăn nhà mới, đến tối muộn, Năng nói với vợ: “Anh lỡ tay giết anh C rồi”, Vợ nói với Năng: "Anh không giấu được đâu, anh nói với bố đi". Tuy nhiên, bị cáo sợ hãi nên tìm cách che dấu.

Khi Năng chở vợ đến nhà thuốc, Mừng đi lên gác thấy thi thể nạn nhân và đồng ý phi tang. Tối cùng ngày, hai vợ chồng Năng sử dụng ô tô chở xác nạn nhân lên xe rồi mang ra bờ sông Kim Sơn đã đào hố từ trước.Trước khi chôn, Năng thắp hương và nói "xin lỗi anh C.". Trong quá trình xoá dấu vết, vợ Năng có bảo Năng đi đầu thú, không giấu được tội mãi đâu.

"Vợ bị cáo bảo lỡ tay giết rồi thì không được tham đồ và mua khăn lau dấu vết khi để xe ở Hà Nội. Sau khi lau xong thì quên túi ở xe, quay lại lấy rồi mới quay về Hải Dương", Năng khai.

Bị cáo Năng cho biết, từ khi giết anh C., bị cáo luôn bị ám ảnh tội lỗi, không ăn, không ngủ được. Bị cáo lên mạng thấy thông tin cho rằng người Ấn Độ đốt xác để giải thoát cho linh hồn. Mỗi lần ra khu vực chôn đều thắp hương.

Ngày 27 Tết, thấy người gần nhà có giường cũ bỏ đi nên Năng cũng nghĩ ra ý tưởng đưa xác nạn nhân lên đốt. Năng nói ý định này cho vợ, ban đầu vợ không đồng ý, nhưng sau đó lại đồng ý. Tối hôm đó, vợ chồng Năng thực hiện hành vi đốt xác anh C.

"Trước khi cuốc đất lôi xác anh C lên, bị cáo có nói xin phép được thiêu đốt cho anh được sạch sẽ", Năng nói và khai tiếp, sau khi lửa tắt, còn một mẩu xương thì bị cáo mang mẩu đó ra khu đô thị Tuệ Tĩnh đập nát rồi cho vào túi nylon mang đổ xuống sông cho mát mẻ và tìm cách che dấu để không ai biết.

Năng cho biết, hành vi giết người là hành vi bột phát, do bị cáo quá căng thẳng. Năng khai việc mua điện thoại mới, chuyển sim điện thoại của anh C sang để sử dụng đăng thông tin để gia đình anh C. yên tâm không phải đi tìm.

Khu vực Năng chôn thi thể anh C.

Bị cáo Năng khai, khi đốt xác anh C, vợ bị cáo có đi cùng. Bị cáo đã cùng vợ đi mua xăng. Vợ bị cáo cùng giúp bị cáo. Cáo trạng truy tố về các tội danh và các tình tiết là không bị oan. Tuy nhiên, bị cáo cho biết, lúc đầu không có ý định khai ra vợ là người đồng phạm.

“Vợ bị cáo chỉ vì thương chồng mà phạm tội. Vợ bị cáo sắp đẻ nên bị cáo tự mình nhận hết tội để vợ không phải đi tù. Nhưng sau đó, khi bị giam, xa vợ con thấy nhớ gia đình, bị cáo tự cảm thấy bố mẹ anh C. cũng nhớ con nhiều hơn nên đã viết thư xin lỗi hai bác và thành khẩn khai ra hành vi của vợ”, Năng khai tại tòa.

Bất ngờ lời khai của Vũ Thị Mừng

Khi được yêu cầu khai lại toàn bộ sự việc, bị cáo Vũ Thị Mừng , vợ Năng cho biết, sau khi đi công tác ở Hà Nội về chiều 28/11/2020, Năng bảo tối đi ăn tân gia nhà mới của một người bạn. Tối cùng ngày, Năng nói vừa làm 1 việc rất nghiêm trọng. Bị cáo nghe rất hoang mang và nghĩ chắc chồng mình buôn ma tuý do kinh doanh khó khăn nhưng anh ấy bảo: "Anh giết người rồi".

Bị cáo Mừng khai, khi đó, bị cáo không tin vào tai mình, hoảng loạn và sợ hãi. “Tôi hỏi anh giết ai thì anh ấy có nói: "Anh giết kẻ thù của gia đình mình vì bao nhiêu năm vợ chồng mình làm ăn nhưng tháng nào cũng mất hơn 100 triệu tiền trả lãi ngày. Chồng tôi xin giảm không được còn bị anh C. bắt trả tiền, ký giấy bán nhà và doạ bôi nhọ tôi trước nhà trường. Trong lúc uất ức quá, chồng tôi đã giết anh ấy", Mừng khai.

Bị cáo Mừng cho biết, khi đó rất hoảng loạn nhưng vẫn khuyên chồng đầu thú. "Tôi nghe xong có bảo chồng đi đầu thú, chồng tôi bảo giờ ra đầu thú thì anh nhảy xuống sông tự tử còn hơn. Nhiều lần tôi hỏi sao anh lại giết người và giết như thế nào thì chồng tôi nói thôi em đừng hỏi anh nữa, lúc đó anh bị kích động", bị cáo Mừng kể lại.

Bị cáo Vũ Thị Mừng khai tại tòa.

Mừng nói tiếp, khi cùng chồng ra hiệu thuốcsố 126 Nguyễn Thượng Mẫn, chỉ nhìn thấy cái bọc trong nhà vệ sinh. “Chân tay tôi bủn rủn, hoảng loạn. Sau đó, anh ấy kéo bọc ra và cho lên xe, tôi đi cùng ra bờ sông Kim Sơn. Thời gian sau này, tôi vẫn hỏi sao anh lại giết người thì chồng tôi bảo: "Thôi em đừng hỏi nữa, anh uất ức quá nên làm như vậy", bị cáo Mừng khai.

Sau một thời gian xảy ra vụ việc, ngày 28 Tết, Mừng mang bầu được khoảng 5 tuần, hôm ấy có cỗ và vợ chồng Mừng đi ăn. “Sau khi ăn cỗ xong, trên xe ô tô chồng nói với tôi: "Anh uống rượu, người anh như người đi mượn, anh sẽ đốt bọc xác đấy đi. Khi Năng đi mua xăng, đồ vật để đốt xác, tôi vẫn ngồi trên xe nhưng không biết. Khi anh ấy hì hục đào xác nạn nhân, tôi vẫn khuyên đêm tối này sao không về đi, tôi rất sợ, tôi khuyên 3-5 lần nhưng anh ấy vẫn làm", Mừng khai tại tòa.

Bị cáo Mừng không thừa nhận việc Mừng có đào xác và khẳng định không tham gia đốt xác, không có việc quay về lấy bật lửa như bị cáo Cao Tài Năng khai.

Đáng chú ý, tại phần tranh luận, Mừng lại thay đổi lời khai. Bị cáo này nói rằng, chưa bao giờ nhìn thấy xác anh C., khi ở hiện trường. Mừng chỉ thấy có cái bọc, Năng cũng chưa mở ra cho Mừng xem.

Khi điều tra viên liên tục nói đó là xác anh C. nên Mừng khai như thế. "Lời khai lúc đó không đúng vì thời điểm đó tôi hoảng loạn nên có nhiều đặc điểm không đúng, Lúc đó, tôi cũng nghĩ làm sao để cứu chồng. Nhưng khi ở đây có mọi người, có luật sư, lời nói của tôi mới rõ ràng", Mừng khai.

