Vợ Cao Tài Năng phạm tội thế nào trong vụ đốt xác, phi tang chủ nợ?

Dự kiến phiên tòa xét xử sơ thẩm bị cáo Cao Tài Năng (SN 1981) và Vũ Thị Mừng (vợ Năng, SN 1983) trong vụ án giết chủ nợ, đốt xác phi tang xảy ra ngày 28/11/2020 tại TP Hải Dương sẽ diễn ra sáng ngày 18/11.



Trong vụ án trên, Cao Tài Năng bị truy tố về tội Giết người, Cướp tài sản và xâm phạm thi thể, hài cốt, Vũ Thị Mừng bị truy tố tội Che giấu tội phạm và xâm phạm thi thể, hài cốt.

Dư luận đặt câu hỏi về hành vi phạm tội của Vũ Thị Mừng trong vụ án trên?

Khu vực nơi hai vợ chồng Năng chôn xác nạn nhân.

Theo kết quả điều tra, do bức xúc vì bị đòi nợ số tiền gần 3 tỷ đồng và không có tiền trả nợ cho anh D.C.C (SN 1974 trú tại thị trấn Gia Lộc, huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương) nên khoảng 9h ngày 28/11/2020, tại số nhà 126 Nguyễn Thượng Mẫn (phường Bình Hàn, TP Hải Dương), Cao Tài Năng bất ngờ từ phía sau dùng gậy gỗ đánh liên tiếp nhiều nhát trúng đầu nạn nhân D.C.C. Hậu quả làm anh C chết ngay tại chỗ. Hậu quả làm anh C chết ngay tại chỗ.

Sau đó, Năng lấy điện thoại, xe ô tô, đồng hồ và một số tài sản khác rồi đem thi thể anh nạn nhân đi chôn, đốt xác vứt ở nhiều nơi nhằm tránh sự phát hiện của người khác. Ngày 1/7/2021, Năng đã ra đầu thú và khai nhận hành vi phạm tội của mình.

Đối với Vũ Thị Mừng, kết quả điều tra cho thấy, sau đó biết việc Cao Tài Năng chồng mình phạm tội nhưng không tố giác mà còn giúp chồng xóa dấu vết nhằm đậy tội lỗi.

Cụ thể, đêm ngày 28/11/2020 (ngày Năng sát hại anh nạn nhân), Cao Tài Năng đã thú nhận với vợ việc mình đã giết anh D.C.C và thi thể của nạn nhân vẫn để ở tiệm thuốc. Mừng tin là thật nên khuyên chồng ra đầu thú, nhưng Năng sợ bị bắt đi tù nên dọa tự tử. Năng nói đã tìm được nơi chôn xác và đề nghị vợ giúp đỡ. Mừng đồng ý. Ngay trong đêm, hai vợ chồng này dùng ô tô chuyển xác nạn nhân ra bờ sông Kim Sơn (thuộc khu 9, phường Thanh Bình, TP. Hải Dương) để chôn.

Sau đó 2 vợ chồng Năng lên Hà Nội, tiếp tục dùng khăn, cồn xóa dấu vết trên chiếc xe của nạn nhân, phá hủy camera hành trình lấy tất cả đồ đạc có trong xe của nạn nhân bỏ vào túi nilon để mang đi.

Thời gian sau đó, Năng thường xuyên ra khu vực chôn xác anh nạn nhân để xem xét tình hình. Đến khoảng cuối năm 2020 (âm lịch) khi phát hiện khu vực này có trồng một số cây mới, do nghĩ sẽ có người tiếp tục đào đất để trồng cây sẽ phát hiện thi thể của nạn nhân. Nên vào tối ngày 27/11 âm lịch (tức 8/2/2021), Năng cùng vợ đã mua khoảng 6,5l xăng, đào xác nạn nhân lên chất củi, gỗ sau đó đổ xăng lên xác nạn nhân để đốt.

Lúc đó 1 người đi thuyền đánh cá trên sông phát hiện, hỏi “đốt gì mà to thế”, Mừng trả lời “đốt đồ chống dịch” người đánh cá bỏ đi. Sau khi lửa tắt hai vợ chồng này dùng xẻng xúc tro, xương của nạn nhân vào túi niloon mang tới phi tang ở nhiều nơi.

Từ những hành vi đó, Vũ Thì Mừng bị truy tố tội Che giấu tội phạm và xâm phạm thi thể, hài cốt.

