Bắc Giang: Người đàn ông rủ bạn trộm hàng loạt chim cảnh, gà chọi

Ngày 23/12, Công an tỉnh Bắc Giang cho biết, Công an TP Bắc Giang đang tạm giữ hình sự hai đối tượng là Ngô Văn Tiệp và Ngô Văn Tình (đều SN 1991) cùng trú tại xã Trực Đạo, huyện Trực Ninh, tỉnh Nam Định để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản. Trước đó, ngày 21/12, Công an TP Bắc Giang liên tiếp nhận được đơn trình báo của người dân ở phường Thọ Xương, Ngô Quyền (TP Bắc Giang) về việc bị mất nhiều lồng chim cảnh quý, gà chọi với giá trị cao, gây bức xúc.

Hai đối tượng và tang vật vụ trộm.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ cùng thông tin quần chúng nhân dân cung cấp, Đội Cảnh sát ĐTTP về TTXH (Công an TP Bắc Giang) đã nhanh chóng bắt giữ Ngô Văn Tiệp hiện đang tạm trú tại phường Trần Nguyên Hãn, TP Bắc Giang và Ngô Văn Tình (đang ở một nhà nghỉ trên địa bàn thành phố Bắc Giang) về hành vi “ Trộm cắp tài sản ”. Trước những chứng cứ không thể chối cãi từ phía cơ quan công an, Tiệp khai nhận, bản thân vừa chấp hành xong án phạt hơn 4 năm tù về tội “Trộm cắp tài sản” ngày 30/4/2024. Sau khi ra tù, Tiệp lên ở nhà chị gái tại phường Trần Nguyên Hãn (TP Bắc Giang).

Thời gian sinh sống ở đây, khi phát hiện nhiều người dân chơi chim cảnh, gà chọi có giá trị kinh tế cao, thường để hớ hênh ngoài sân, vườn, Tiệp đã nảy sinh ý định trộm cắp để lấy tiền ăn tiêu. Tiệp đã rủ Ngô Văn Tình, là bạn học cùng quê Nam Định lên Bắc Giang để cùng nhau thực hiện hành vi phạm tội. Tính từ tháng 9/2024 đến nay, Tiệp và Tình đã cùng nhau thực hiện 04 vụ trộm cắp chim cảnh, gà chọi với tổng số hơn 30 con các loại, bán thu về gần chục triệu đồng để chia nhau ăn tiêu.

Hiện, Công an thành phố Bắc Giang đã thu giữ nhiều chim cảnh, gà chọi là tang vật của vụ án để trả lại cho chủ sở hữu. Đồng thời, củng cố hồ sơ tạm giữ 02 đối tượng Tiệp và Tình tiếp tục điều tra theo quy định.