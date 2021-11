Xét xử Cao Tài Năng: Gia đình bị hại đeo khăn tang, mang di ảnh đến tòa

Sáng 18/11, Toà án nhân dân tỉnh Hải Dương mở phiên xét xử sơ thẩm vụ sát hại chủ nợ, đốt xác phi tang xảy ra ngày 28/11/2020 tại TP Hải Dương. Hai bị cáo bị đưa ra xét xử là Cao Tài Năng (SN 1981) và vợ là Vũ Thị Mừng (SN 1983), cùng trú tại 196C/200 Điện Biên Phủ, phường Bình Hàn, TP Hải Dương. Bị hại trong vụ án là anh D.C.C (SN 1974, trú tại thị trấn Gia Lộc, huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương).



Cao Tài Năng bị truy tố về các tội Giết người, cướp tài sản và xâm phạm thi thể, hài cốt. Vũ Thị Mừng bị truy truy tố về các tội Che giấu tội phạm, xâm phạm thi thể, hài cốt.

Gia đình bị hại tập trung ở cổng tòa trước khi phiên xét xử diễn ra.

Trước khi phiên tòa diễn ra, do tính chất phức tạp của vụ án và ảnh hưởng của dịch COVID-19, an ninh phiên tòa được thắt chặt, số lượng người tham dự rất hạn chế. Những người đến dự phiên tòa đều được đo thân nhiệt và test nhanh COVID-19 để phòng, chống dịch bệnh trong thời gian diễn ra phiên tòa.

Gia đình bị hại mang khăn tang, di ảnh nạn nhân đến dự tòa, con trai, con gái của bị hại bật khóc. Bị cáo Cao Tài Năng được xe chuyên dụng chở đến TAND tỉnh Hải Dương vào phòng xét xử. Bị cáo Mừng do nuôi con nhỏ được áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú và có mặt tại tòa.

An ninh được thắt chặt.

Sát hại chủ nợ rồi nhắn tin cho con gái nạn nhân đánh lạc hướng

Theo cáo trạng, vợ chồng Cao Tài Năng và Vũ Thị Mừng vay nợ của anh C số tiền hơn 7,2 tỷ đồng và đã trả hơn 4,2 tỷ đồng, còn nợ gần 3 tỷ đồng. Sáng 28/11/2020, một mình anh C điều khiển xe ô tô Mazda CX5 34A29870 mượn của em rể đến hiệu thuốc của Năng. Trước khi anh C đến, tại hiệu thuốc tại số 126 Nguyễn Thượng Mẫn, Năng phát hiện tại hiệu thuốc có đoạn gỗ nên nảy sinh ý định giết anh C nếu không cho khất nợ.

Khi anh C. đến và không đồng ý cho Năng khất nợ tiếp, Năng đã dùng thanh gỗ đánh liên tiếp vào đầu anh C làm anh C ngã xuống nền nhà. Năng tiếp tục đánh anh C đến vỡ hộp sọ, chỉ đến khi anh C chết hẳn, Năng mới dừng lại. Sau khi sát hại anh C, Năng tìm vị trí chôn xác ở khu đất trống ngoài bờ đê giáp sông Kim Sơn và nhắn tin cho con gái nạn nhân “Bố đang đi đám ma, tối bố về”. Tuy nhiên, con gái nạn nhân nhận ra người nhắn không phải là bố mình vì theo thói quen, nếu đi công tác, anh Cường sẽ gọi điện cho con chứ không nhắn tin.

Bị cáo Cao Tài Năng tại tòa.

Năng xóa dấu vết hiện trường, vứt thanh gỗ gây án ra sông và điều khiển xe của anh C đến KĐT Kim Văn Kim Lũ, phường Đại Kim, Hoàng Mai, Hà Nội đỗ, khóa cửa xe CX5 bên lề đường rồi bắt taxi về Hải Dương.

Kế hoạch phi tang xác của vợ chồng Cao Tài Năng

Năng nói việc mình sát hại anh C. với vợ là Vũ Thị Mừng, thi thể để tại hiệu thuốc. Mừng khuyên Năng đi đầu thú nhưng Năng sợ bị bắt, đi tù nên dọa tự tử. Năng nhờ Mừng giúp chôn thi thể anh C và Mừng đồng ý. Năng và Mừng sử dụng ô tô chở thi thể nạn nhân ra chôn tại khu vực bờ đê sông Kim Sơn.

Chiều 29/11/2020, Năng và Mừng đi đến nơi Năng đang cất dấu xe ô tô CX5 BKS 34A29870 trên đường nội bộ KĐT Kim Văn – Kim Lũ thuộc địa phận phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, Hà Nội cùng nhau xóa hết dấu vết trên xe.

Những người đến dự phiên tòa đều được đo thân nhiệt và test nhanh COVID-19.

Rạng sáng 9/2/2021, Năng và Mừng đào thi thể nạn nhân sau đó dùng củi gỗ, giát giường, xăng đốt thi thể anh C. Đợi xác anh C cháy xong, Năng dùng xẻng xúc một phần xương, tro đã cháy hết đổ vào một túi nilon, một phần tro, xương còn lại, Năng dùng xẻng xúc hất xuống sông Kim Sơn. Năng nhặt đoạn xương to chưa cháy hết cho vào túi nilon cùng vợ mang đến vỉa hè gần nghĩa trang thuộc Khu đô thị Tuệ Tĩnh dùng rìu đập thành nhiều mảnh rồi đem ra khu vực cầu Hàn vứt xuống sông Thái Bình.

Manh mối từ chiếc xe bị bỏ ven đường

Tháng 11/2020, ông Dương Công Hùng, bố của nạn nhân Dương Công C có đơn trình báo đến cơ quan công an về việc anh C mất tích sau khi đi đòi nợ. Ông Hùng nghi ngờ việc con trai mất tích, bị giết hại, bắt cóc, cướp tài sản, đề nghị Cơ quan công an truy tìm.

Cảnh sát sau đó vào cuộc, xác minh ghi lời khai của những những người có mâu thuẫn với anh Cường và nhiều lần gọi hỏi, ghi lời khai của Cao Tài Năng cùng những người thân của anh ta để xác minh về việc sử dụng thời gian trong ngày 28/11 nhưng không có kết quả.

Các phóng viên dự tòa được bố trí phòng riêng, theo dõi phiên tòa qua màn hình.

Ngày 11/6/2021, chiếc ô tô Mazda CX5 của anh C để ở khu vực khu đô thị Kim Văn, Kim Lũ, phường Đại Kim, TP Hà Nội, không có người trông coi, quản lý. Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp với các đơn vị có liên quan, tiến hành niêm phong xe ô tô, đưa xe về trụ sở tiếp tục xác minh. Qua kiểm tra, khám nghiệm xe ô tô Mazda CX5, bên trong xe có dấu hiệu lau chùi, xóa dấu vết...

Thản nhiên đi du lịch sau khi gây án rùng rợn

Qua điều tra, cảnh sát phát hiện Năng đã 2 lần đi lên Hà Nội và đi qua khu vực đô thị Kim Văn, Kim Lũ, phường Đại Kim - nơi cất giấu chiếc ô tô. Quá trình này cũng phát hiện đối tượng có biểu hiện bất thường về tâm lý. Căn cứ tài liệu đã thu thập được, ngày 1/7/2021, ban chuyên án xây dựng kế hoạch cụ thể, chi tiết, phân công điều tra viên, cán bộ, trinh sát có kinh nghiệm triệu tập Cao Tài Năng đến trụ sở làm việc. Năng dù quanh co chối tội nhưng trước các chứng cứ mà cơ quan công an thu thập được, Năng đã phải khai nhận hành vi phạm tội.

Vợ chồng Cao Tài Năng vẫn đi du lịch sau khi gây tội ác.

Cao Tài Năng kinh doanh tự do còn vợ Vũ Thị Mừng là giảng viên Trường Cao đẳng dược Trung ương tại Hải Dương đều là người có học thức. Những người xung quanh cho biết, vợ chồng này rất quan tâm việc nuôi, chăm sóc con, không giao du với các đối tượng xấu và liên quan đến các vấn đề mặt trái của xã hội. Do đó, khi biết hành vi phạm tội của vợ chồng Năng nhiều người rất bất ngờ. Đáng chú ý, sau khi phạm tội, vợ chồng Năng đi du lịch nhiều nơi và mang thai, sinh thêm con thứ 3.

Viện Kiểm sát truy tố Cao Tài Năng về ba tội giết người, cướp tài sản, xâm phạm thi thể hài cốt. Vũ Thị Mừng bị truy tố về tội xâm phạm thi thể hài cốt và che giấu tội phạm. Trước ngày xét xử, trao đổi với báo chí, gia đình bị hại Dương Công C cho biết, họ rất đau đớn trước cái chết oan khuất của anh C và sẽ đấu tranh đến cùng để các bị cáo phải đền tội, đồng thời số tiền nợ anh C phải được hoàn lại đầy đủ cho con anh C ăn học.

Theo truy tố của VKS, Cao Tài Năng đối diện với khung hình phạt cao nhất là tử hình, còn Vũ Thị Mừng đối diện mức án tối đa 12 năm tù.