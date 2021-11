Man rợn hành vi giết người, phi tang xác chủ nợ của vợ chồng Cao Tài Năng

Dự kiến phiên tòa xét xử sơ thẩm bị cáo Cao Tài Năng (SN 1981) và Vũ Thị Mừng (vợ Năng, SN 1983) trong vụ án giết chủ nợ, đốt xác phi tang xảy ra ngày 28/11/2020 tại TP Hải Dương sẽ diễn ra sáng ngày 18/11.



Trong vụ án trên, Cao Tài Năng bị truy tố về tội Giết người, Cướp tài sản và xâm phạm thi thể, hài cốt, Vũ Thị Mừng bị truy tố tội Che giấu tội phạm và xâm phạm thi thể, hài cốt.

Cao Tài Năng tại hiện trường chôn xác nạn nhân.

Khất nợ bất thành, sát hại chủ nợ dã man

Theo cáo trạng, vợ chồng Cao Tài Năng và Vũ Thị Mừng có vay nợ anh Dương Công C. (SN 1974, phố Cuối, thị trấn Gia Lộc, huyện Gia Lộc, Hải Dương) số tiền hơn 7,2 tỷ đồng. Năng đã trả anh C. hơn 4,2 tỷ đồng, còn nợ gần 3 tỷ đồng. Thời gian sau, anh C. yêu cầu Năng phải trả số tiền còn nợ nên Năng khất nợ nhưng không được đồng ý.

Khoảng 14h30 ngày 27/11/2020, anh C. điện thoại thông báo ngày 28/11 sẽ lên thành phố Hải Dương gặp Năng để giải quyết tiền nợ và được Năng đồng ý.

Sáng 28/11/2020, Năng đến hiệu thuốc tân dược của mình ở 126 đường Nguyễn Thượng Mẫn, TP Hải Dương. Thời điểm này, nhân viên đi tư vấn khám sức khỏe, Vũ Thị Mừng, vợ Năng đi Hà Nội dự hội thảo nên hiệu thuốc không có ai. Năng phát hiện tại hiệu thuốc có một đoạn gỗ hình trụ tròn nên nảy sinh ý định điều anh C đến hiệu thuốc để xin khất nợ, nếu không đồng ý sẽ giết anh C.

Nơi Năng sát hại nạn nhân.

Khoảng 8h48 sáng ngày hôm đó, Năng điện thoại cho anh C hẹn đến hiệu thuốc ở số 126 Nguyễn Thượng Mẫn để nói chuyện và được anh C đồng ý. Anh Cường một mình điều khiển xe ô tô 34A29870 mượn của em rể đến hiệu thuốc của Năng. Tại đây, anh C yêu cầu Năng phải trả hết số tiền còn nợ nhưng Năng nói mới có gần 200 triệu đồng. Anh C không đồng ý mà có lời nói đe dọa sẽ cho người đến nhà Năng và trường nơi vợ Năng công tác để đòi nợ.

Khi anh C đi lên gác xép hiệu thuốc, Năng đi sau dùng thanh gỗ đánh liên tiếp vào đầu anh C làm anh C ngã xuống nền nhà. Năng tiếp tục đánh anh C đến vỡ hộp sọ, chỉ đến khi anh C chết hẳn, Năng mới dừng lại.

Vợ chồng Cao Tài Năng phi tang xác, tang vật thế nào?

Sau khi sát hại anh C, do lo sợ bị người khác phát hiện, Năng lái xe CX5 của nạn nhân ra đội đăng ký, quản lý phương tiện thuộc phòng CSGT tỉnh Hải Dương, tự ý đi vào nhà kho lấy 2 biển số xe BKS 34A 42099 rồi gọi nhờ người thay biển số vào xe CX5 nhưng người này không ra, Năng điều khiển xe đỗ gần sân bóng Ngô Quyền và để ở đó. Năng về nhà lấy xe máy đi đến khu vực gần sân bóng, sân golf trong KĐT Tuệ Tĩnh để tìm vị trí chôn xác anh C nhưng không tìm được.

Năng dùng điện thoại đã nắp sim của anh C nhắn tin cho con gái nạn nhân: “Bố đang đi đám ma, tối bố về”. Năng điều khiển xe máy mang theo chiếc cuốc đến một số địa điểm để khảo sát vị trí chôn thi thể nạn nhân và chọn được khu đất trống ngoài bờ đê giáp sông Kim Sơn, địa phận phường Tân Bình, TP Hải Dương.

Chiếc xe của nạn nhân được phát hiện tại KĐT Kim Văn - Kim Lũ.

Năng quay về hiệu thuốc lấy một chiếc chăn dạng nỉ chùm lên thi thể anh C và giấu tại khu vực nhà tắm. Năng lau chùi vết máu, mang gậy gỗ đã đánh chết nạn nhân mang ra cầu Hàn vứt xuống sông Thái Bình. Năng điều khiển xe CX5 của nạn nhân đi lên Hà Nội, trên đường đi đến khu vực Văn Miếu Mao Điền (Cẩm Giàng) vứt một đồng hồ đeo tay, một kính mắt vứt xuống bãi rác. Năng điều khiển xe nạn nhân đến khu đô thị Kim Văn Kim Lũ, phường Đại Kim, Hoàng Mai, Hà Nội đỗ, khóa cửa xe CX5 bên lề đường rồi bắt taxi về Hải Dương.

Năng tiếp tục dùng điện thoại có sim anh C nhắn tin cho con gái nạn nhân: “Tối bố về muộn, không phải chờ. Công việc gấp có thể bố phải đi Nghệ An luôn. Con ở nhà ngoan và học bài nhé”. Tuy nhiên do nghi ngờ, con gái anh C nhắn tin lại: “Ai nhắn chứ có phải bố đâu. Bố đi đâu không về bố toàn gọi điện chả bao giờ bố nhắn tin cả”.

Sau khi đào hố ở vị trí bờ sông Kim Sơn, Năng nhập zalo anh C đăng dòng trạng thái “Đã đến Vinh” nhưng hình ảnh lại là cổng chào thành phố Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc.

Tối cùng ngày, Năng mang điện thoại Nokia 105 vứt thùng rác, điện thoại Iphone11 pro và bẻ đôi sim của anh C vứt xuống mương nước giáp đường Lê Thanh Nghị khu vực gần cầu Bà Triệu, TP Hải Dương.

Sau đó Năng đã nói việc mình sát hại anh C với vợ là Vũ Thị Mừng, thi thể để tại hiệu thuốc. Mừng khuyên Năng đi đầu thú nhưng Năng sợ bị bắt, đi tù nên dọa tự tử. Năng nhờ Mừng giúp chôn thi thể anh C và Mừng đồng ý.

Năng và Mừng thống nhất thực hiện hành vi sử dụng xe ô tô chở thi thể anh C từ hiệu thuốc 126 Nguyễn Thượng Mẫn ra chôn tại khu vực bờ đê sông Kim Sơn để tránh người khác phát hiện.

Khu vực bãi sông Kim Sơn, nơi vợ chồng Năng đào thi thể, đốt xác phi tang.

Đáng chú ý, chiều 29/11/2020, Năng và Mừng đi đến nơi Năng đang cất dấu xe ô tô CX5 BKS 34A29870 trên đường nội bộ KĐT Kim Văn – Kim Lũ thuộc địa phận phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, Hà Nội cùng nhau xóa hết dấu vết trên xe.

Do sợ bị người khác phát hiện vị trí chôn xác anh C nên đêm 8 rạng sáng 9/2/2021, Năng và Mừng dùng cuốc, xẻng đào thi thể nạn nhân sau đó dùng củi gỗ, giát giường, xăng đốt thi thể anh C. Đáng chú ý, quá trình đào, đốt thi thể anh C, Mừng mặc áo bảo hộ y tế chống dịch. Lúc này có người đi thuyền đánh cá trên sông phát hiện nên hỏi: “Đốt gì mà cháy to thế”, Mừng trả lời: “Đốt đồ chống dịch” nên người đánh cá lái thuyền bỏ đi.

Đợi xác anh C cháy xong, Năng dùng xẻng xúc một phần xương, tro đã cháy hết đổ vào một túi nilon, một phần tro, xương còn lại, Năng dùng xẻng xúc hất xuống sông Kim Sơn. Năng nhặt đoạn xương to chưa cháy hết cho vào túi nilon cùng vợ mang đến vỉa hè gần nghĩa trang thuộc Khu đô thị Tuệ Tĩnh dùng rìu đập thành nhiều mảnh rồi đem ra khu vực cầu Hàn vứt xuống sông Thái Bình.

Đến ngày 1/7/2021, Cao Tài Năng đã ra đầu thú khai nhận hành vi phạm tội.

Vì sao vợ Cao Tài Năng được tại ngoại? Theo cáo trạng, Vũ Thị Mừng bị truy tố về tội Che giấu tội phạm và xâm phạm thi thể hài cốt. Bị can Mừng hiện đang bị áp dụng biện pháp ngăn chặn, cấm đi khỏi nơi cư trú. Theo tìm hiểu, sau khi phạm tội, Vũ Thị Mừng mang thai và sinh thêm con thứ 3.

