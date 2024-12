Bắt đối tượng đột nhập hàng loạt cửa hàng trộm tiền ở Hà Nội

Ngày 23/12, Cơ quan CSĐT Công an quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Tạ Hoàng Ngọc (SN 1996) trú tại xã Hương Xạ, huyện Hạ Hòa, tỉnh Phú Thọ để điều tra về tội trộm cắp tài sản.

Ngày 26/11, Công an phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm tiếp nhận tin báo của chị H, quản lý nhà thuốc L.C trên địa bàn phường về việc bị kẻ gian đột nhập, trộm cắp hơn 28 triệu đồng tại quầy thu ngân.

Đối tượng Tạ Hoàng Ngọc đã thực hiện hàng loạt vụ trộm cắp tài sản trên địa bàn TP Hà Nội.

Tiếp nhận tin báo, Công an phường Mỹ Đình 1 phối hợp với Đội Cảnh sát hình sự, các đội nghiệp vụ của Công an quận Nam Từ Liêm, VKSND quận khám nghiệm hiện trường, tiến hành các hoạt động điều tra truy xét. Sau 2 ngày tích cực điều tra, lực lượng Công an quận Nam Từ Liêm đã xác định, triệu tập được thủ phạm gây ra vụ trộm cắp tài sản tại nhà thuốc L.C là Tạ Hoàng Ngọc.

Tại cơ quan công an, Ngọc thừa nhận hành vi phạm tội. Mở rộng điều tra, cơ quan công an xác định ngoài vụ trộm tại nhà thuốc L.C, Ngọc còn gây ra 9 vụ trộm khác trên địa bàn thành phố Hà Nội. Tạ Hoàng Ngọc là đối tượng đã có 2 tiền án về tội trộm cắp tài sản. Năm 2016, Ngọc bị TAND quận Cầu Giấy, Hà Nội xử phạt 20 tháng tù về tội Trộm cắp tài sản. Năm 2021, cũng với tội danh này, Ngọc bị TAND quận Cầu Giấy tuyên phạt 28 tháng tù giam.

Tháng 9/2023, Ngọc thi hành án xong, nhưng không trở về địa phương mà sống lang thang tại Hà Nội, thường "trú" tại các quán game và vẫn theo “nghề” – chuyên trộm cắp tài sản. Để chuẩn bị cho các “phi vụ” trộm, Ngọc mua kìm cộng lực, kìm cắt kim loại, tuốc nơ vít. Hàng ngày, vào buổi đêm, Ngọc đi bộ trên các tuyến phố để quan sát các cửa hàng kinh doanh sau đó dùng công cụ phá khóa đột nhập để “khoắng” tiền tại các quầy thu ngân.

Trước vụ đột nhập vào nhà thuốc L.C; khoảng đầu tháng 9/2024, Ngọc đi bộ ở khu vực phố Quốc Tử Giám, Hà Nội, đã tăm tia và dùng công cụ phá cửa, đột nhập vào một hiệu thuốc, lấy được tại quầy thu ngân hơn 40 triệu đồng. Gây án xong, Ngọc kéo cửa cuốn xuống rồi thuê “xe ôm” về quán game trên địa bàn quận Bắc Từ Liêm.

Trong vụ trộm tại nhà thuốc L.C trên địa bàn phường Mỹ Đình 1, sau khi trộm được hơn 28 triệu đồng, Ngọc đã đi mua một chiếc xe máy với giá 19,3 triệu đồng.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.