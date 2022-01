Xe cơi nới thùng, thành lộng hành ở Quảng Ninh: Ngành Giao thông, Công an mở cuộc họp

Nguồn tin của PV Báo Tri thức và Cuộc sống cho biết, ngày 5/1/2022, Sở GTVT tỉnh Quảng Ninh đã chức cuộc họp giải quyết kiến nghị phản ánh của Báo Tri thức và Cuộc sống về việc xe tải quây thành, cơi nới thành thùng hoạt động tại khu công nghiệp Cái Lân (TP. Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh) và các văn bản đã ban hành có liên quan.

Theo đó, thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh Quảng Ninh, Sở GTVT tỉnh Quảng Ninh sẽ chủ trì cuộc họp. Thành phần tham dự gồm: Phòng Quản lý KCHT&ATGT, Thanh tra Sở, Trạm kiểm tra tải trọng xe Quảng Ninh (thuộc Sở GTVT); Văn phòng Ban ATGT tỉnh Quảng Ninh; Công an tỉnh Quảng Ninh; Ban Quản lý khu kinh tế Quảng Ninh; UBND TP. Hạ Long và Công an TP. Hạ Long.

Như Báo Tri thức và Cuộc sống đã phản ánh, tại khu công nghiệp Cái Lân, hàng chục chiếc xe tải quây thành, cơi nới thành thùng chở gỗ dăm hoạt động công khai nhưng không bị lực lượng chức năng kiểm tra, xử lý lỗi vi phạm này.

Có tình trạng trên là do ngày 22/3/2021, UBND TP. Hạ Long ra văn bản số 2251/UBND về việc “giải quyết đề nghị của Cảng Container Quốc tế Cái Lân và Cảng Cái Lân” do ông Nguyễn Hữu Nhã, Phó Chủ tịch UBND TP. Hạ Long ký.

Nội dung văn bản nêu rõ: “Đồng ý đề nghị của Cảng container Quốc tế Cái Lân và Cảng Cái Lân về việc tiếp tục cho các doanh nghiệp thực hiện việc vận chuyển hàng hóa phục vụ xuất nhập khẩu theo văn bản số 3674/UBND ngày 24/6/2016 của UBND tỉnh đối với đoạn từ hàng rào nhà máy đóng tàu Hạ Long đến Khu công nghiệp Cái Lân thuộc tuyến đường nối khu Công nghiệp Cái Lân – khu công nghiệp Việt Hưng”.

Trước đó, văn bản số 3674/UBND-GT1 của UBND tỉnh Quảng Ninh cũng nêu: “Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo, giao Công an tỉnh phối hợp với UBND TP Hạ Long kiểm tra, yêu cầu Công an TP. Hạ Long dừng ngay việc kiểm tra và không xử lý đối với các xe ô tô quây thành để chở dăm gỗ trên các tuyến đường nội bộ thuộc khu công nghiệp Cái Lân nhưng vẫn giữ đúng trọng tải và đảm bảo an toàn giao thông theo đúng ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh tại văn bản số 3374/UBND-TH1 ngày 12/6/2015 và văn bản 3389/UBND-TH1 ngày 12/6/2015”.

Các văn bản trên được phản ánh là trái luật, trái thẩm quyền, ảnh hưởng đến trật tự ATGT và cản trở vai trò, nhiệm vụ của lực lượng CSGT, TTGT trực tiếp kiểm soát, xử lý vi phạm giao thông.

