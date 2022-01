Bé gái 8 tuổi bị bạo hành tử vong: Khởi tố tội giết người với "dì ghẻ"

Ngày 5/1, liên quan đến vụ bé gái 8 tuổi bị bạo hành tử vong, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP HCM đã ra quyết định bổ sung quyết định khởi tố vụ án hình sự về việc khởi tố bổ sung vụ án “Giết người” và “Che giấu tội phạm”.

Đồng thời, Công an TP HCM cũng đã có quyết định bổ sung quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Võ Quỳnh Trang về tội “Giết người” và quyết định khởi tố bị can, lệnh tạm giam đối với Nguyễn Kim Trung Thái về tội “Hành hạ người khác” và “Che giấu tội phạm” để điều tra xử lý theo quy định của pháp luật.

Nguyễn Võ Quỳnh Trang và Nguyễn Kim Trung Thái.

Theo điều tra ban đầu, khoảng 19h45 ngày 22/12, cơ quan chức năng nhận tin báo từ một bệnh viện ở phường 22, quận Bình Thạnh về việc có cấp cứu cháu N.T.V.A (8 tuổi) trong tình trạng hôn mê, ngưng tim, ngưng thở và đã tử vong trước khi đưa vào bệnh viện.

Quá trình thu thập chứng cứ, trích xuất camera an ninh, nhà chức trách đã xác định hôm xảy ra vụ án, Võ Nguyễn Quỳnh Trang (26 tuổi, quê Gia Lai) đã đánh đập bé gái bằng gậy gỗ có đường kính 2,2 cm, dài 90 cm. Theo đó, từ 14h đến 18h, Trang đánh nhiều lần vào các bộ phận cơ thể của cháu bé. Ngoài ra, Trang còn trói chân tay, ép bé gái học, tát nhiều cái vào mặt của A., đạp vào người và "vùng kín" của nạn nhân.

Sau nhiều giờ hành hạ, đến 18h, Trang phát hiện bé gái có triệu chứng khó thở, nôn ói nên kéo nạn nhân ngồi lên giường và gọi điện cho ông Nguyễn Kim Trung Thái (cha bé A.). Người cha về đến nhà thì ôm con gái vào nhà tắm, hút các dị vật trong mũi (thức ăn) để cho bé thở. Khi thấy bé có dấu hiệu yếu dần, ông Thái gọi bảo vệ đưa con gái đến bệnh viện cấp cứu.

Hậu quả của vụ bạo hành làm bé gái tử vong. Nguyên nhân được xác định là do phù phổi cấp, cơ thể có nhiều tổn thương, bầm tụ máu. Quá trình pháp y tử thi, cơ quan chức năng xác định bé A. bị tổn thương vùng ngực, bụng; gãy khung bên xương sườn 2,3,4 bên phải; vùng đầu bé gái bị tụ máu, não phù nhẹ. Liên quan đến vụ án này, đến nay cơ quan điều tra đã khởi tố Trang về tội Hành hạ người khác và bắt khẩn cấp Thái. Hiện vụ bé gái 8 tuổi bị bạo hành tử vong đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.