Xác nhận lập công cho Phan Sào Nam sai sự thật... truy trách nhiệm hình sự?

Đại tá Đào Văn Lý, Phó thủ trưởng Thường trực Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Phú Thọ bị kỷ luật do đã chỉ đạo Phó trưởng phòng Hoàng Phương Nam xác minh, soạn thảo 2 giấy xác nhận lập công cho phạm nhân Phan Sào Nam sai sự thật; ký 2 giấy xác nhận việc lập công cho phạm nhân Nam sai sự thật; giao giấy xác nhận cho bị cáo Phan Anh Tuấn vi phạm Luật Bảo vệ bí mật Nhà nước.

Thượng tá Hoàng Phương Nam, Trưởng công an huyện Hạ Hòa, nguyên Phó phòng, Phó thủ trưởng Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh đã thiếu trách nhiệm, nhận chỉ đạo của đại tá Đào Văn Lý, xác minh việc lập công của Phan Sào Nam sai sự thật; soạn thảo 2 giấy xác nhận trình cấp trên, ký xác nhận việc lập công cho Phan Sào Nam sai sự thật; giao giấy xác nhận cho bị cáo Lê Văn Kiên vi phạm Luật Bảo vệ bí mật Nhà nước.