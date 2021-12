Hành trình phá án: Sát thủ 16 tuổi và lời thú tội lạnh lùng

Theo hồ sơ vụ án, tối 6/8/2012, tại xóm 1, xã Quỳnh Tam, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An người dân bàng hoàng phát hiện thi thể một người đàn ông trên người có nhiều vết thương nên liền báo tin cho cơ quan Công an. Nhận được tin báo lực lượng chức năng đã nhanh chóng cử người xuống nơi xảy ra vụ án. tại hiện trường Công an xác định nạn nhân là anh Nguyễn Văn Lạng (SN 1973, xóm Tuần B, xã Quỳnh Châu, huyện Quỳnh Lưu) tử vong với vết cắt ở cổ, bàn tay phải đứt mất 2 ngón. Anh Lạng có cửa hàng buôn bán điện thoại di động tại nhà, ngoài ra, anh mới mua chiếc xe ô tô 4 chỗ để chở thuê hoặc cho thuê tự lái. Khẩn trương truy xét, sàng lọc các đối tượng nghi vấn, cơ quan Công an xác định nghi phạm chính là Phan Văn Quang (SN 1996, ở xóm 9, xã Quỳnh Châu, Quỳnh Lưu, Nghệ An). Song, khi cảnh sát tiếp cận nhà Quang, nghi phạm đã trốn vào rừng. Lực lượng chức năng phải sử dụng nhiều biện pháp nghiệp vụ, trong đó có tiếp cận với mẹ Quang, đề nghị mẹ Quang gọi nghi phạm ra đầu thú. Từ 19h ngày 9/8 đến 6h sáng hôm sau, 10/8/2013, Quang nghe nhận điện thoại của mẹ nhưng chỉ yêu cầu mẹ đưa cho một ít tiền, bộ quần áo và nắm cơm. Quang sẽ đứng trên cây cao quan sát, nếu có Công an đi theo sẽ lao xuống đất tự tử. Cảnh sát đã bí mật bám theo mẹ Quang, tiếp cận đối tượng. Từ các hướng, các chiến sỹ ập đến, bắt được được Quang đang nằm bẹp bên một ổ mối. Đấu tranh đến 10h30 cùng ngày, hắn cúi đầu nhận tội. Tại cơ quan Công an, Quang khai nhận, đầu tháng 8/2012, Quang mang chiếc điện thoại đi động cũ đến của hàng tạp hóa của anh Nguyễn Văn Lạng để bán thì bị anh Lạng chê “Cái máy cũ này không đáng bao nhiêu tiền...”. Anh Lạng vừa dứt lời thì cậu thanh niên trợn mắt “cái điện thoại thế này mà ông trả bèo thế à?”. Chỉ chờ có thế, Quang lao vào tấn công anh Lạng. Tuy nhiên vì sức yếu và nhỏ con hơn nên Quang bị xô ra ngoài, cùng lúc đó bà con hàng xóm cũng đến can ngăn, hòa giải để Quang về. Tức tối vì nghĩ chủ quán xem thường mình, nhưng lại không xông vào đánh được nên vừa lúi cúi ra về, Quang ngoái đầu trở lại hậm hực nói: "mày nhớ đấy". Nhiều người dân có mặt chứng kiến lúc đó cũng chỉ nghĩ cuộc xô xát, cãi vã giữa anh Lạng và Quang chỉ dừng lại tại đây. Tuy nhiên từ đó Phan Văn Quang nảy sinh ý định giết chết anh Lạng cho bõ tức. Quang nghĩ mình nhỏ hơn nếu trực tiếp đối mặt với anh Lạng thì không thể giết được anh Lạng. Quang nghĩ ra kế thuê anh Lạng dùng xe ô tô chở vào đường rừng rồi ra tay sát hại. Chiều 6/8/2012, Quang lấy một chiếc liềm của gia đình mình ra quán rượu mượn chiếc búa đinh đập cong mũi liềm rồi dắt vào sau lưng quần và gọi điện thuê anh Lạng (anh Lạng kiêm lái xe) chở đi xã Tân Thắng, huyện Quỳnh Lưu với giá 350 ngàn đồng. Anh Lạng đồng ý và phóng xe qua đón Quang. Khi vào xã Tân Thắng do trời chưa tối nên Quang bảo anh Lạng quay xe về Quỳnh Tam. Khi đến đường liên huyện Yên Thành - Quỳnh Lưu thì trời bắt đầu tối, Quang ngồi sang ghế bên trái, lấy liềm mang theo rồi dùng tay phải quàng liềm qua cứa cổ anh Lạng làm anh Lạng chết ngay sau đó. Sáng hôm sau, 7/8, Quang vẫn đi chăn bò bình thường như không có chuyện gì xảy ra. Thậm chí, khi thấy pháp y đến hiện trường, Quang cùng mọi người đến xem và không quên bình luận với bạn bè, cười nói như không. Tháng 1/2013, TAND tỉnh Nghệ An đã phạt Phan Văn Quang mức án 11 năm tù giam với tội giết người. >>> Xem thêm video: 2 tử tù bị oan hồn 'báo oán' rùng rợn - Luật nhân quả?. Nguồn: ANTV.

