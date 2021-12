Cách chức, cảnh cáo 4 cán bộ CA Phú Thọ liên quan Phan Sào Nam

Ngày 6/12, Ủy Ban Kiểm tra Trung ương cho biết, mới đây, Tỉnh ủy và UBKT Tỉnh ủy Phú Thọ đã quyết định thi hành kỷ luật đối với 4 cán bộ Công an tỉnh Phú Thọ liên quan đến vụ án Phan Sào Nam.



Cụ thể, Tỉnh ủy Phú Thọ quyết định kỷ luật bằng hình thức cách chức tất cả các chức vụ trong Đảng đối với Đại tá Đào Văn Lý, Đảng ủy viên, Bí thư Chi bộ, Trưởng phòng, Phó Thủ trưởng Thường trực Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Phú Thọ.

Với cương vị là Bí thư Chi bộ, Trưởng phòng, Phó Thủ trưởng Thường trực cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh (từ tháng 7/2019 đến nay), đại tá Đào Văn Lý chịu trách nhiệm chính, trách nhiệm người đứng đầu về những vi phạm, khuyết điểm của Chi ủy Phòng An ninh điều tra Công an tỉnh Phú Thọ nhiệm kỳ 2015-2020 (giai đoạn 2019-2020) và 2020-2025.

Phan Sào Nam tại phiên tòa xét xử vụ đánh bạc.

Đại tá Đào Văn Lý chịu trách nhiệm trực tiếp về các vi phạm, khuyết điểm: Vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc của Đảng ủy Công an tỉnh, quy chế làm việc của Phòng An ninh điều tra, Chỉ thị số 26-CT/TW ngày 9/11/2018 của Bộ Chính trị; vi phạm Quy định số 47-QĐ/TW ngày 1/11/2011 về những điều đảng viên không được làm.

Trực tiếp chỉ đạo ông Hoàng Phương Nam, Phó Trưởng phòng tiến hành xác minh, soạn thảo 2 Giấy xác nhận lập công cho phạm nhân Phan Sào Nam sai sự thật; trực tiếp ký 2 Giấy xác nhận (số 851/GXN-ANĐT, ngày 20/11/2019 và số 725/GXN-ANĐT, ngày 18/9/2020) để xác nhận việc lập công cho phạm nhân Phan Sào Nam sai sự thật, vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước và quy định của Bộ Công an; trực tiếp giao Giấy xác nhận số 725/GXN-ANDT, ngày 18/9/2020 cho bị cáo Phan Anh Tuấn vi phạm Luật bảo vệ bí mật nhà nước và quy chế làm việc của Phòng An ninh điều tra.

Tỉnh ủy Phú Thọ quyết định kỷ luật bằng hình thức cách chức tất cả các chức vụ trong Đảng đối với Thượng tá Hoàng Phương Nam, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Bí thư Đảng ủy, Trưởng Công an huyện Hạ Hòa (nguyên Chi ủy viên nhiệm kỳ 2020-2021, nguyên Phó Trưởng phòng, nguyên Phó Thủ trưởng Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh).

Thượng tá Hoàng Phương Nam trong thời gian giữ cương vị Phó Trưởng phòng, Phó Thủ trưởng Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh cùng chịu trách nhiệm về các vi phạm, khuyết điểm của Chi ủy Phòng An ninh điều tra Công an tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025.

Thượng tá Hoàng Phương Nam chịu trách nhiệm trực tiếp về các vi phạm, khuyết điểm: Vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ và quy chế làm việc của Phòng An ninh điều tra; vi phạm Quy định số 47-QĐ/TW về những điều đảng viên không được làm; thiếu trách nhiệm, nhận sự chỉ đạo của đại tá Đào Văn Lý, Trưởng phòng trực tiếp tiến hành xác minh việc lập công của phạm nhân Phan Sào Nam sai sự thật; trực tiếp soạn thảo 2 Giấy xác nhận (số 851/GXN-ANĐT, ngày 20/11/2019 và số 725/GXN-ANĐT, ngày 18/9/2020) trình đại tá Đào Văn Lý, Trưởng phòng ký xác nhận việc lập công cho phạm nhân Phan Sào Nam sai sự thật, vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước và quy định của Bộ Công an; trực tiếp giao Giấy xác nhận số 851/GXN-ANĐT, ngày 20/11/2019 cho bị cáo Lê Văn Kiên vi phạm Luật bảo vệ bí mật nhà nước và quy chế làm việc của Phòng An ninh điều tra.

UBKT Tỉnh ủy Phú Thọ quyết định kỷ luật cảnh cáo đối với Đại tá Nguyễn Văn Trường, nguyên Bí thư Đảng ủy, nguyên Giám thị Trại tạm giam Công an tỉnh Phú Thọ.

Với cương vị nguyên Bí thư Đảng ủy, nguyên Giám thị Trại tạm giam Công an tỉnh, đại tá Nguyễn Văn Trường chịu trách nhiệm chính, trách nhiệm người đứng đầu về những vi phạm, khuyết điểm của Ban Thường vụ Đảng ủy Trại tạm giam Công an tỉnh nhiệm kỳ 2015-2020; chịu trách nhiệm về những vi phạm, khuyết điểm: Trong thời gian giữ cương vị Bí thư Đảng ủy, Giám thị Trại tạm giam đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ và quy chế của Đảng ủy; vi phạm Quy định số 47-QĐ/TW về những điều đảng viên không được làm. Trực tiếp ký quyết định cho 2 bị cáo thăm gặp, chỉ đạo cán bộ ký, ghi nhận xét, xếp loại tốt và trực tiếp hướng dẫn phạm nhân Phan Sào Nam viết Đơn trình bày có nội dung không đúng thực tế, vi phạm Điểm đ, Khoản 4, Điều 22, Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam và Điều 9, Thông tư 06/2018/TT-BCA, ngày 12/02/2018.

UBKT Tỉnh ủy Phú Thọ quyết định kỷ luật cảnh cáo đối với Thượng tá Thạch Văn Thắng, nguyên Phó Bí thư Đảng ủy, nguyên Phó Giám thị Trại tạm giam Công an tỉnh Phú Thọ.Với cương vị nguyên Phó Bí thư Đảng ủy, nguyên Phó Giám thị Trại tạm giam Công an tỉnh.

Thượng tá Thạch Văn Thắngcùng chịu trách nhiệm về những vi phạm, khuyết điểm của Ban Thường vụ Đảng ủy Trại tạm giam Công an tỉnh nhiệm kỳ 2015-2020; chịu trách nhiệm về những vi phạm, khuyết điểm: Trực tiếp ký nhận xét đối với phạm nhân Phan Sào Nam không đúng thực tế, sai sự thật, vi phạm quy định của Bộ Công an, vi phạm Quy định số 47-QĐ/TWvề những điều đảng viên không được làm.

Những vi phạm của các đồng chí trên là rất nghiêm trọng, gây bức xúc trong xã hội, ảnh hưởng tới công tác đấu tranh, phòng, chống tội phạm và làm ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức đảng, Ngành Công an và cá nhân các đồng chí.

Mới đây, Tòa án nhân dân Cấp cao tại Hà Nội đã mở phiên xét xử theo thủ tục giám đốc thẩm xem xét kháng nghị của Viện Kiểm sát nhân dân Cấp cao tại Hà Nội liên quan quyết định tha tù trước thời hạn đối với Phan Sào Nam. Hội đồng giám đốc thẩm của Tòa án nhân dân Cấp cao tại Hà Nội đã ra quyết định chấp nhận toàn bộ kháng nghị của Viện Kiểm sát nhân dân Cấp cao tại Hà Nội. Tòa án nhân dân Cấp cao tại Hà Nội xác định, Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Ninh ra các quyết định giảm thời gian chấp hành án đối với phạm nhân Phan Sào Nam là không đủ điều kiện và không có căn cứ pháp luật. Tòa cấp cao đã tuyên hủy các quyết định giảm thời hạn chấp hành án phạt tù số 587 và số 80 của Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Ninh với Phan Sào Nam. Đồng thời quyết định giám đốc thẩm cũng tuyên Phan Sào Nam phải chấp hành bản án trở lại. Thông tin từ cuộc họp của Ban Chỉ đạo trung ương về phòng chống tham nhũng, tiêu cực ngày 18/11/2021, Ban Chỉ đạo đưa vụ việc xử lý cán bộ, đảng viên tiêu cực trong việc giảm thời hạn chấp hành hình phạt tù với Phan Sào Nam vào diện Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo. Có đến 9 tập thể và 29 cá nhân bị xác định sai phạm, tiêu cực bị xử lý và yêu cầu xử lý trách nhiệm. Tháng 9/2021, tại kỳ họp thứ 6, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã xem xét kết quả kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm trong việc xét, quyết định giảm thời hạn chấp hành án phạt tù đối với phạm nhân Phan Sào Nam tại Trại giam Quảng Ninh. Ủy Ban Kiểm tra Trung ương kết luận, Ban cán sự Đảng, Bí thư Ban cán sự Đảng các nhiệm kỳ 2015-2020 và 2020-2025, một số Uỷ viên Ban cán sự Đảng, lãnh đạo và cán bộ Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Ninh đã vi phạm các quy định của Đảng, pháp luật Nhà nước; vi phạm các Quy chế làm việc của Tỉnh ủy, BCSĐ TAND tỉnh; vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo trong việc xét, quyết định giảm thời hạn chấp hành án phạt tù cho phạm nhân Phan Sào Nam khi không đủ điều kiện. Vi phạm của Ban cán sự Đảng, TAND tỉnh Quảng Ninh và các cá nhân nêu trên là nghiêm trọng, gây bức xúc trong xã hội, ảnh hưởng xấu đến công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, chính sách khoan hồng của Đảng, Nhà nước và uy tín của tổ chức đảng, của ngành Tòa án. Từ đó, UBKT Trung ương quyết định thi hành kỷ luật: Cảnh cáo Ban cán sự Đảng TAND tỉnh Quảng Ninh các nhiệm kỳ 2015-2020 và 2020-2025; Cảnh cáo các ông: Hoàng Văn Tiền, Tỉnh ủy viên, Bí thư Ban cán sự Đảng, Bí thư Đảng ủy, Chánh án TAND tỉnh Quảng Ninh; bà Phạm Thị Hương Giang, Uỷ viên Ban cán sự Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Chánh án TAND tỉnh; Nguyễn Trí Chinh, Uỷ viên Ban cán sự Đảng, Phó Chánh án TAND tỉnh; Nguyễn Thúy Hằng, Bí thư Chi bộ, Chánh Tòa Dân sự và Nguyễn Thị Thu Hiền, Phó Trưởng Phòng Kiểm tra nghiệp vụ và Thi hành án, TAND tỉnh Quảng Ninh. Đồng thời, UBKT Trung ương yêu cầu Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương, Ban cán sự Đảng TAND tối cao, Ban cán sự Đảng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Ban Thường vụ Tỉnh ủy các tỉnh Quảng Ninh, Phú Thọ chỉ đạo xem xét, xử lý các tổ chức, cá nhân có vi phạm, khuyết điểm liên quan đến việc xét, quyết định giảm thời hạn chấp hành án phạt tù cho phạm nhân Phan Sào Nam.

