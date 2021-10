Xác định danh tính kẻ tấn công Fanpage Công an tỉnh Vĩnh Phúc

Trước đó, khoảng 16h30 ngày 25/10, Fanpage Công an tỉnh Vĩnh Phúc bị kẻ xấu tấn công, đổi tên thành "Lươn tỉnh Vĩnh Phúc".

Sau đó, Phòng An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao thuộc (PA05), Công an tỉnh Vĩnh Phúc đã vào cuộc xác minh, điều tra. Khoảng 30 phút sau khi bị tấn công, Phòng PA05, Công an tỉnh Vĩnh Phúc đã chặn đứng và giành lại quyền kiểm soát.