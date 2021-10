Hành trình phá án: Thi thể bị cháy xém nhét trong chiếc thùng phi

Theo hồ sơ vụ án, chiều muộn ngày 22/2/2020, ông Phạm Văn Trường đi làm về nhà ở xã Lê Lợi, huyện An Dương, TP Hải Phòng thì thấy trong nhà mình có mùi khét rất khó chịu. Ông tìm kiếm xung quanh phát hiện chiếc thùng phi ở góc vườn bên trong có một thi thể đã bốc cháy, ông hô hoán người dân xung quanh cứ nghĩ là con mình đã tự sát ai ngờ thủ phạm của vụ án chính là con ông Phạm Ngọc Tuấn (SN 1996). Phạm Ngọc Tuấn và bị hại là anh Nguyễn Văn Lâm có quan hệ vay nợ. Trưa 22/10, anh Lâm đến nhà Tuấn để đòi nợ tại đây giữ 2 người đã xảy ra mâu thuẫn do Tuấn không có tiền trả. Bực tức, hắn lao xuống bếp lấy một con dao rựa bằng thép. Lợi dụng lúc anh Lâm không để ý, ngồi ghế bấm điện thoại, hắn đã chém chí mạng nạn nhân một nhát vào gáy rồi xoay người chém tiếp vào cổ và một số nhát vào người anh Lâm. Thấy anh Lâm đã chết, hắn tháo lấy một chiếc nhẫn vàng và lấy trong ví cầm tay của anh 6 chiếc điện thoại di động và 930.000 đồng. Tiếp đó, Tuấn bê xác anh Lâm cho vào thùng phuy kéo ra sau vườn, rồi lấy giẻ cho vào và châm lửa đốt. Do lửa cháy kém nên hắn tháo một ít xăng trong xe máy của nạn nhân cho vào phuy và tiếp tục đốt. Khoảng 16h30 cùng ngày, Tuấn đến cửa hàng điện thoại ở xã Thiên Hương, huyện Thủy Nguyên, bán chiếc điện thoại di động của anh Lâm được 4 triệu đồng rồi ra QL10 bắt xe khách bỏ trốn… Lưới trời lồng lộng tuy thưa mà khó lọt, chỉ sau gần 11 giờ đồng hồ gây án đối tượng Phạm Ngọc Tuấn đã bị Công an TP. Hải Phòng tóm gọn. Phạm Ngọc Tuấn đã khai nhận toàn bộ hành vi man rợ của mình đối với nạn nhân. Tháng 8/2020, TAND thành phố Hải Phòng đã tuyên bị cáo Phạm Ngọc Tuấn tử hình về tội “Giết người” và 10 năm tù về tội “Cướp tài sản”, tổng hình phạt cao nhất là tử hình. Vụ án đã gây rúng động dư luận, vì hành vi dã man của thủ phạm để lại sự đau đớn tột cùng cho gia đình của nạn nhân. Gây bàng hoàng xót xa cho những người ở lại. Với gia đình nạn nhân sẽ là niềm thương nhớ xót xa khôn nguôi còn với gia đình thủ phạm thì đó là nỗi ân hận ám ảnh một đời. Phạm Ngọc Tuấn vốn là một thanh niên trẻ nhưng không lo làm ăn chân chính mà tụ tập chơi bời nghiện ngập. Bố của Tuấn đã phải trả nợ nhiều lần cho số tiền mà Tuấn vay để tiêu sài. Bố mẹ Tuấn cũng li hôn, ông Trường gà chống nuôi con nhiều lúc mải mê làm ăn kiếm tiền nên không có thời gian để dạy dỗ con cái. Thiếu đi sự quan tâm của mẹ và sự bảo ban của cha, cuộc sống của những thanh niên trẻ không có ai định hướng lại bị bạn bè xấu lôi kéo nên dễ xa chân vào con đường tội lỗi. Câu chuyện trong vụ án này, lại một lần nữa là một bài học cảnh tình sâu sắc đối với những thanh, thiếu niên trước ngưỡng cửa cuộc đời. Đặc biệt là bài học về trách nhiệm làm cha, làm mẹ vì đã thiếu quan tâm sát sao trong việc giáo dục con cái. >>>> Xem thêm video: “Trùm” đường dây môi giới mại dâm "sugar baby" ở Hà Nội sa lưới. Nguồn: ANTV.

