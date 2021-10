Hành trình phá án: Gã trai trẻ giết 3 người lấy tiền bao gái đẹp

Theo tài liệu điều tra, đêm muộn 10/9/2014, nhiều người dân lưu thông trên tuyến đường Kênh Nổi thuộc địa phận ấp Bình Phong, xã Tân Mỹ Chánh, TP Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang, bàng hoàng phát hiện tử thi của một nam thanh niên không rõ lai lịch. Nạn nhân tử vong bởi hàng chục vết đâm. Tại hiện trường, những vùng máu khô còn vương vãi kéo dài hơn 20m. Ngay sau đó, các đơn vị nghiệp vụ CQCA TP Mỹ Tho, cơ quan CSĐT CA tỉnh Tiền Giang lập tức có mặt triển khai công tác điều tra phá án. Qua kết quả khám nghiệm tử thi, cơ quan CSĐT xác định nạn nhân tử vong bởi 16 nhát dao hiểm ác. Những dấu hiệu từ hiện trường cũng cho thấy, trước khi tử vong, nạn nhân và nghi phạm đã xảy ra quá trình vật lộn. Điều khó khăn trong quá trình điều tra vụ án này là nạn nhân không để lại bất cứ thông tin cá nhân nào và vụ án xảy ra trong đêm khuya không có người chứng kiến. Cơ quan CSĐT nhận định, “chìa khóa” vụ án là phải xác định bằng được danh tính người xấu số. Trong khi CA đang rà soát địa bàn thì bất ngờ nhận được tin báo của gia đình chị Trần Thị Anh Đào, 29 tuổi, ngụ ấp 4, xã Đạo Thành, TP Mỹ Tho, về sự mất tích của chồng mình trước đó một ngày. Qua đặc điểm mô tả của chị Đào, cơ quan CSĐT nhanh chóng cho người phụ nữ này đến nhận dạng tử thi. Chị Đào hoàn toàn gục ngã bởi người đàn ông xấu số kia chính là chồng mình. Danh tính nạn nhân được xác định là anh Trần Trung Hoàng, SN 1969. Nơi phát hiện anh Hoàng tử vong chỉ cách nhà chưa đầy 5km. Dù thế, ban chuyên án vẫn chưa thể có thêm bất cứ manh mối nào về nghi phạm, công tác điều tra rơi vào bế tắc. Trong khi cái chết của anh Hoàng còn là một dấu hỏi lớn cơ quan CSĐT tỉnh Tiền Giang tiếp tục nhận tin báo về vụ án mạng khác xảy ra ngày 16/10/2014, nạn nhân lần này là tài xế xe ôm Lê Hoàng Thanh, 33 tuổi, trú tại ấp Giáp nước, xã Phước Thạnh, TP Mỹ Tho. 2h sáng hôm đó, nhiều người dân sinh sống tại địa phận phường 9, TP Mỹ Tho nghe tiếng anh Thanh la hét, kêu cứu. Lúc họ có mặt, người đàn ông xấu số đã nằm bất động trên vũng máu. Dù anh Thanh được mọi người nhanh chóng chở tới BV cấp cứu nhưng không thể qua khỏi. Nạn nhân được xác định tử vong bởi 8 nhát dao đâm sâu vùng cổ, mất máu nhiều. Tại hiện trường, toàn bộ tài sản anh mang theo gồm xe máy, ĐTDĐ, tiền mặt hoàn toàn biến mất. Trước tính chất nghiêm trọng của vụ án, cơ quan CSĐT bí mật sàng lọc đối tượng, phân tích các mối quan hệ trước đó của nạn nhân nhằm truy tìm manh mối. Lúc này, cơ quan CSĐT đã đặt ra giả thiết về sự liên quan giữa hai vụ án có cùng cách thức gây án khá giống nhau. Tuy nhiên, do hiện trường 2 vụ án cách xa nhau nên mối liên hệ này cũng không rõ ràng khiến hướng điều tra bị phân tán. Đến ngày 20/10/2014, cơ quan CSĐT CA tỉnh Tiền Giang tiếp tục nhận thông tin về một vụ án mạng thứ 3. Nạn nhân lại là một tài xế xe ôm, tên Trần Văn Lâm, 42 tuổi, trú tại ấp 1, xã Đạo Thạnh, TP Mỹ Tho. Vị trí phát hiện tử thi thuộc khu dân cư Long Thạnh Hưng ở xã Long Bình Điền, huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang. Kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy anh Lâm bị nghi phạm dùng dao tấn công từ phía sau với hàng chục nhát đâm sâu vào những chỗ hiểm như phía sau gáy. Theo người nhà nạn nhân, số tài sản anh bị cướp gồm tiền mặt, chiếc xe Future Neo có giá hơn 20 triệu đồng. Duy chiếc ĐTDĐ thì vẫn còn nguyên. Những cái cái chết liên tục dã man, mập mờ về thông tin, manh mối khiến dư luận địa phương và người dân khắp các tỉnh miền Tây hết sức lo lắng. Xâu chuỗi ba vụ án mạng, cơ quan CSĐT dần tập trung vào giả thiết chỉ có một hung thủ. Đầu tiên là bởi hành vi giết người tàn nhẫn, đối tượng luôn tìm cách dẫn dụ nạn nhân đên khu vực vắng người rồi từ phía sau tập kích. Cả 3 nạn nhân cùng có thương tích, nguyên nhân tử vong tương đồng. Bên cạnh đó, nghi phạm ra tay giết người chỉ để thực hiện âm mưu cướp tài sản. Một thông tin quan trọng khác chính là sự mô tả của nhân chứng về người khách thuê xe ôm trẻ tuổi xuất hiện ở hai vụ án mạng gần nhất. Cơ quan CSĐT đưa rất nhiều đối tượng tình nghi vào tầm ngắm, đề nghị hỗ trợ điều tra từ CA các tỉnh bạn. Sau khi sàng lọc hàng loạt đối tượng, Cơ quan CSĐT xác định Nguyễn Hoài Nam, 20 tuổi, trú tại xã Long Bình Điền huyện chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang, là nghi can số một. Thế nhưng, khi Công an kiểm tra thì Nam đã biến mất khỏi địa bàn sinh sống. Đến sáng ngày 25/10/2014, từ mô tả đặc điểm nghi phạm, thông báo về việc có thể hắn đang tìm cách tẩu tán tang vật, CQCA tỉnh Ninh Thuận đã tiến hành bắt giữ đối tượng này khi xuất hiện trên địa bàn. Ngay lập tức, một mũi trinh sát của cơ quan CSĐT CA tỉnh Tiền Giang được cắt cử ra Ninh Thuận xác minh, tiếp nhận nghi phạm. Sau khi có đầy đủ chứng cứ kết luận Nguyễn Hoài Nam chính là kẻ gây ra 3 vụ án mạng thương tâm, cơ quan CSĐT CA tỉnh Tiền Giang đã tiến hành di lý đối tượng về địa phương. Tại cơ quan chức năng Nam đã khai nhận toàn bộ sự việc: Để có tiền cung phụng lo cho bạn gái, đối tượng đã ra tay sát hại 3 người cướp tài sản... Ngày 21/4/2015, TAND tỉnh Tiền Giang đưa ra xét xử lưu động và tuyên phạt tử hình đối với bị cáo Nguyễn Hoài Nam về tội "Giết người" và "Cướp tài sản". Đồng thời, HĐXX cũng tuyên buộc Nam phải bồi thường gần 200 triệu đồng cho các gia đình bị hại. Điều đáng nói, sau khi bị tuyên án tử hình thì Nguyễn Hoài Nam không hề tỏ ra hối hận mà còn cười và nói: "Tử hình thôi mà, có gì đâu".

