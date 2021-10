Hành trình phá án: Kẻ cuồng dâm “làm bậy” với nhiều cô gái xinh đẹp

Theo tài liệu điều tra, đêm ngày 22/10/2016, tại cửa ngõ phía nam thành phố Đà Nẵng, khung cảnh vắng lặng khác thường do mưa phùn và gió lạnh. Tại quán cà phê T.A, chị Phạm Thị Mỹ L. (SN 1982, trú phường Thanh Bình, quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng) đang ôm con ngủ tại gian nhà phía trong, còn anh Phạm Đức Q. (SN 1991, em trai chị L.) nằm ngủ ở gian ngoài. Cả hai người đều không biết một tai họa khủng khiếp sắp xảy ra. Thời điểm đó, phía bên kia đường đối diện quán cà phê T.A, một thanh niên lặng lẽ ngồi trên xe máy, trầm ngâm hút thuốc và quan sát xung quanh. Sau đó, rạng sáng ngày 23/10/2016, đối tượng táp xe sát vào quán, leo lên mái nhà, đột nhập vào bên trong. Tại đây, đối tượng tiến vào quầy ba lục lọi và tìm một con dao dùng làm hung khí. Đối tượng tiến về giữa quán T.A, nơi anh Q. đang ngủ say, đối tượng lạnh lùng khống chế và cứa cổ nạn nhân. Anh Q. bất động hoàn toàn, không thể phản kháng. Cho rằng, nạn nhân đã chết, hung thủ tiến vào phía bên trong, gõ cửa phòng chị L. Ngay khi chị L. mở cửa, đối tượng dùng tay uy hiếp nạn nhân. Khi đó cháu bé 5 tuổi con chị L. vẫn đang ngủ say. Không thể phản kháng và lo ngại hung thủ sẽ sát hại con mình, chị L. buộc phải nhẫn nhục thực hiện mọi yêu cầu của hung thủ đưa ra. Sau khi thực hiện hành vi hiếp dâm chị L. lần thứ nhất, “yêu râu xanh” cướp 3 triệu đồng, một lắc vàng tây, một điện thoại của chị L. Sau đó, đối tượng tiếp tục thực hiện hành vi thú tính với chị L. lần thứ 2. Lúc này, ở bên ngoài, anh Q. bất ngờ tỉnh dậy sau những nhát dao chí tử của hung thủ. Anh lết trên nền nhà, mở được cửa và thoát ra khỏi quán. Nghe tiếng động, hung thủ cầm dao ra ngoài dò xét. Chị L. nhanh chóng khóa trái cửa. Hung thủ quay lại đạp cửa xông vào khống chế chị L. một lần nữa nhưng không thành. Sau khi đẩy được hung thủ ra khỏi phòng, chị L. gọi điện cho hàng xóm cầu cứu, còn hung thủ mắc kẹt trong quán cà phê với duy nhất chiếc quần đùi còn sót lại trên người. Đối tượng buộc phải trốn vào quầy bar. Nhận được điện thoại của chị L. hàng xóm chạy sang ứng cứu. Bị dồn vào thế đường cùng, hung thủ lao ra khỏi quán, hung hãn cầm dao đe dọa rồi lên xe tẩu thoát khỏi hiện trường. Vụ việc ngay lập tức gây chấn động thành phố Đà Nẵng khi tại một quán cà phê giữa trung tâm thành phố đáng sống, tên tội phạm liền lúc gây ra 3 tội ác Giết người, hiếp dâm và cướp tài sản. Ngay trong đêm xảy ra vụ án, Công an TP Đà Nẵng đã huy động các đơn vị nghiệp vụ. giám định hiện trường, tang vật và thu thập lời khai của nhân chứng, nạn nhân. Xác định tính chất đặc biệt nghiêm trọng của vụ án, tính chất gây án mạnh động, nguy hiểm của đối tượng, cũng như tác động của vụ án đến dư luận xã hội, Công an điều tra nhanh chóng xác lập chuyên án đấu tranh, nhanh chóng tìm ra hung thủ trong thời gian sớm nhất. Ban chuyên án đã điều động tất cả các điều tra viên, trinh sát giỏi nhất vào cuộc, trong đó có lực lượng hình sự ngoại tuyến, tình báo, đồng thời triển khai các biện pháp nghiệp vụ, kể cả các biện pháp kỹ thuật cao để tìm ra hung thủ. Ngay trong đêm, ban chuyên án đã có cơ sở vững chắc xác định, nghi phạm là Mặc Văn Nhân (SN 1992, xã Quế Phú, huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam, chỗ ở tại phường An Hải Bắc, quận Sơn Trà, Đà Nẵng) và nắm được một số thông tin quan trọng về nghi phạm. Nhân có một chị gái và em gái thuê nhà sống tại phường Hòa Thuận Tây (Cẩm Lệ, Đà Nẵng). Trước khi gây án, Nhân làm việc cho một công ty vệ sinh tại quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng. Dù đã xác định được Nhân là hung thủ nhưng việc truy tìm lại hết sức khó khăn. Nhận định Mạc Văn Nhân có thể gây án trên đường bỏ trốn, uy hiếp tính mạng, tài sản của nhiều người dân, cơ quan điều tra đã tổ chức các mũi trinh sát, truy tìm tên tội phạm nguy hiểm. Có thông tin cho thấy, ngay sau khi gây án, Nhân đã chuồn ra phía Bắc để trốn sang Trung Quốc nhưng cũng có thông tin cho biết, Nhân đã có mặt tại xã Hòa Phú, Hòa Vang, Đà Nẵng. Đây là khu vực đồi núi hiểm trở với những con đường nhỏ len lỏi giữa cánh rừng, vừa có các ngả đường lớn đi về phía nam, phía bắc hoặc lên Tây Nguyên. Sau đó, lại có thông tin, Nhân có mặt tại huyện Núi Thành, Quảng Nam, nơi đây có số lượng công nhân rất lớn. Mỗi khi có thông tin, các trinh sát phải rà soát kỹ càng, thận trọng các địa bàn. Nhiều trinh sát đã phải di chuyển suốt đêm ở các khu vực đồi núi hiểm trở để tìm manh mối. Trong quá trình điều tra, các trinh sát nắm được thông tin quan trọng. Trước đây, Nhân từng lang thang vào Long An mưu sinh và từng gây ra vụ cướp giật tài sản bị tòa án nhân dân tỉnh Long An tuyên phạt 6 năm tù giam. Tháng 8/2015, Nhân được đặc xá, tha trước thời hạn và trở về Đà Nẵng. Từ thông tin trên, Ban chuyên án nhận định, Nhân di chuyển về phía nam sau khi gây án bởi đây là địa bàn đối tượng thông thạo và có mối quan hệ xã hội. Ban chuyên án triển khai nhiều biện pháp nghiệp vụ tiến về phía nam. Phạm vi truy tìm hung thủ rộng khắp từ Đà Nẵng vào TPHCM và các tỉnh cực nam đất nước. Ba tổ trinh sát được triển khai, trong đó, tổ thứ nhất đi bằng xe mô tô, tổ thứ 2 đi bằng xe ô tô, dọc chiều dài hàng trăm km, tổ thứ ba đi bằng đường hàng không vào TPHCM đón lõng đối tượng. Ngày 26/11/2016, từ một số nguồn tin, Ban chuyên án xác định, Nhân có mặt ở Đồng Nai, liên hệ với một số người quen để mượn tiền chạy trốn. Ngày 27/11/2016, Mặc Văn Nhân di chuyển từ Đồng Nai qua Bà Rịa Vũng Tàu lên địa bàn An Phú Tây, huyện Bình Chánh, TPHCM. Sau đó một ngày, Nhân xuất hiện tại TPHCM để xin tiền bạn bè tiếp tục bỏ trốn về các tỉnh miền Tây. Điểm hẹn ở tại một máy rút tiền ATM nhưng Nhân cảnh giác không đến. Đúng lúc 15h ngày 28/11/2016, Nhân nhắn tin cho bạn mang tiền đến quán cà phê võng trên đường Nguyễn Văn Linh, xã An Phú Tây. Tại đây, đối tượng đã bị cảnh sát tóm gọn. Tại cơ quan công an xã An Phú Tây, Nhân thừa nhận gây ra hành vi cướp, hiếp và cắt cổ nạn nhân tại quán cà phê Tr.A.Đáng chú ý, Nhân khai nhận một chi tiết hết sức bất ngờ. Trước đó, tại địa bàn phường Hòa Xuân, Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng đã xảy ra vụ hiếp dâm, đối tượng đột nhập vào nhà một nữ nạn nhân, âm mưu thực hiện hành vi hiếp dâm nhưng bị chống trả quyết liệt, trong lúc giằng co, hung thủ đã đâm một nhát dao vào đùi nữ nạn nhân sau đó trốn thoát. Kẻ gây án vụ án đó chính là Mặc Văn Nhân. Một cán bộ điều tra cho biết, khi uống rượu, bia vào, trong người Nhân có ham muốn tình dục. Trước khi gây án, Nhân nảy ra ham muốn tình dục và thiếu tiền nên đã thực hiện hành vi cướp, hiếp. Năm 2015, sau khi được đặc xá trước thời hạn để về quê sinh sống, Nhân được công ty cử đến dọn dẹp nhà cho một người dân ở gần khu vực quán cà phê T.A nên thỉnh thoảng đối tượng này đến quán của chị Phạm Thị Mỹ L. uống cà phê với mục đích nắm tình hình để thực hiện ý đen tối và đối tượng đã gây ra vụ án rúng động trên. Ngày 20/4/2017, Tòa án nhân dân TP Đà Nẵng tuyên phạt Mạc Văn Nhân (SN 1992, trú huyện Quế Sơn, Quảng Nam) 30 năm tù về 3 tội danh Giết người, cướp của và hiếp dâm. Vụ án đã xảy ra nhiều năm nhưng là bài học cảnh giác đối với nhiều người dân trước tội phạm.

