Vụ xe Lexus biển tứ quý lao vào đám tang: Thêm một nạn nhân tử vong

Thông tin mới nhất vụ xe Lexus biển tứ quý lao vào đám tang ở TP Quy Nhơn (Bình Định), tối ngày 11/4, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Định – Hồ Việt Mỹ thông tin, có thêm một nạn nhân tử vong do vụ tai nạn trên. Danh tính nạn nhân thứ 4 được xác định tử vong là anh Đỗ Minh Tuấn (42 tuổi, ngụ phường Quang Trung, TP Quy Nhơn).



Báo cáo của Ban An toàn giao thông tỉnh Bình Định cho biết, vào khoảng 13h05 ngày 11/4, trước số nhà 06 Nguyễn Công Trứ (TP Quy Nhơn) xảy ra vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng. Xe ôtô Lexus do ông Nguyễn Đức Huyện (60 tuổi, ngụ phường Trần Hưng Đạo, TP Quy Nhơn) điều khiển bất ngờ tông trực tiếp vào đoàn người di quan.

Hiện trường vụ tai nạn.

Hậu quả vụ tai nạn làm 4 người chết (2 người chết tại chỗ, 2 người chết tại bệnh viện) gồm ông Lương Phú (40 tuổi, ngụ phường Lê Hồng Phong); ông Nguyễn Văn Xuân (51 tuổi, ngụ phường Ngô Mây) cùng chết tại chỗ. Ông Châu Văn Mạnh (34 tuổi, ngụ phường Đống Đa) và ông Đỗ Minh Tuấn (42 tuổi, trú phường Quang Trung) cùng chết tại bệnh viện.

Những nạn nhân bị thương gồm ông Nguyễn Văn Tỵ (52 tuổi, phường Đống Đa, TP Quy Nhơn); anh Võ Hữu Thế (31 tuổi, phướng Hải Cảng, TP Quy Nhơn); ông Huỳnh Hữu Nhẫn (57 tuổi, phường Ngô Mây, TP Quy Nhơn); ông Nguyễn Văn Dự (50 tuổi, đường Võ Mười, TP Quy Nhơn); ông Tô Xuân Hiền (50 tuổi, phường Ngô Mây, TP Quy Nhơn); Lê Năng (53 tuổi, đường Võ Mười, TP Quy Nhơn).

Hiện trong 6 bệnh nhân đang điều trị tại bệnh viện đã có 1 người được xuất viện, 5 người còn lại đã qua cơn nguy kịch.

Trước đó, ngay khi xảy ra tai nạn, lực lượng Công an tỉnh Bình Định đã có mặt tại hiện trường để điều tiết giao thông, khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ tai nạn. Đến cuối giờ chiều cùng ngày, lực lượng công an đã hoàn thành công tác khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi. Toàn bộ sự việc đã được báo cáo cụ thể cho lãnh đạo UBND tỉnh, Ban ATGT Quốc gia, Bộ Công an.

Lãnh đạo Công an tỉnh Bình Định khẳng định “người vi phạm cũng sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định”.

Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Ban ATGT tỉnh Bình Định đã tổ chức đoàn thăm hỏi, chia sẻ nỗi đau và hỗ trợ mỗi gia đình có người chết 5 triệu đồng/gia đình, bị thương 2 triệu đồng mỗi gia đình. UBND TP Quy Nhơn hỗ trợ mỗi gia đình có người chết 5,4 triệu đồng; người bị thương 2,7 triệu đồng mỗi gia đình.