Vụ Tịnh thất Bồng Lai: Cô gái 21 tuổi trở về... mọi việc sáng tỏ?

Vào tối muộn ngày 30/10, trên kênh YouTube mang tên "5 Chú Tiểu - Nhóm Bồng Lai" đã chia sẻ một video dài khoảng 38 phút về hình ảnh Võ Thị Diễm My (21 tuổi) nghi bị Tịnh thất Bồng Lai tại xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa (Long An) bắt cóc đã trở về nơi đây để minh oan cho Tịnh thất Bồng Lai.

Theo đó, trong đoạn video Diễm My cho hay, khi biết tin gia đình mình đến Tịnh thất Bồng Lai tấn công nghi oan là bắt cóc mình nên Diễm My đã quay trở về Tịnh thất Bồng Lai để minh oan và khẳng định Tịnh thất Bồng Lai không có bắt cóc mình.

Diễm My cũng chia sẻ rằng, cô không có bỏ trốn đi khỏi nhà mà trước khi đi cô đã để lại lá thứ là mình muốn đi tu. Trong bức thư cô cũng ghi rất rõ cô đã trên 18 tuổi cô có quyền quyết định cuộc đời mình và cô muốn đi tu hay cô muốn làm điều gì thì cô làm miễn sao những điều đó không vi phạm pháp luật.

Hình ảnh Diễm My quay trở lại Tịnh thất Bồng Lai. (Ảnh cắt từ clip).

"Vì con muốn đi tu, nhưng gia đình cứ bắt ép con, giam cầm con, con sống mà con không có quyền tự do của một con người nên con chỉ muốn đi tu thôi nhưng ba mẹ cứ bắt ép không muốn cho con đi tu. Con cũng muốn thanh minh cho con là con không có theo trai, con cũng không có làm gái, con cũng không có bỏ nhà đi mà con đi là con đã để lại lá thư cho gia đình", Diễm My nói.

Sau khi tham khảo ý kiến mọi người, cụ ông lớn tuổi nhất trong tịnh thất Bồng Lai đã gọi điện cho Công an xã Hòa Khánh Tây để thông báo Diễm My đã quay về đây vì sợ người nhà cô tiếp tục tới quậy phá. Nghe vậy, Diễm My năn nỉ người ở Tịnh thất Bồng Lai: “Đừng để công an nói gia đình con bắt về nha thầy”.

Người quay clip trả lời rằng: “Chuyện này con nói với công an chứ giờ thầy không có tư cách, không có quyền để nói. Đây là chuyện riêng của con. Con không muốn về gia đình, muốn đi tu hay sống ở đâu thì cứ trình bày với mấy anh Công an”.

Tiếp đó, Diễm My kể đã ra tiệm tóc nhờ cạo đầu và gửi ảnh về cho ba mẹ xem để khẳng định ước muốn đi tu, làm ni cô thiệt chứ không theo trai. Cuối cùng, người quay clip nói Diễm My đừng áy náy chuyện do ba mẹ gây ra ở Tịnh thất Bồng Lai vì không ai trách cô hết: “Chuyện mấy ngày trước, tịnh thất Bồng Lai đổ máu như vậy, không ai trách con gì hết trơn, bởi chuyện con đi tu và sống ở đâu là chuyện của con. Ở đây, người ta không trách con đi tu mà làm cho ở đây đổ máu nên con đừng cho lo”.

Trưa ngày 31/10, trao đổi với PV Kiến Thức, ông Hồ Trường Ca, Chủ tich xã UBND Hòa Khánh Tây cho biết, hiện vụ việc đã bàn giao cho cơ quan Công an huyện Đức Hòa điều tra, làm rõ.

Nhóm người lao vào Tịnh thất Bồng Lai để đập phá. Trước đó, Công an xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa (Long An) cho biết, đầu tháng 9, đơn vị có nhận đơn trình báo của bà Đoàn Thị Tuyết Mai, ngụ quận Bình Tân (TP HCM) việc con gái Võ Thị Diễm My (21 tuổi) quen Lê Thanh Huyền Trân (17 tuổi, trú tại xã Hoà Khánh Tây) và bỏ nhà ra đi. Ngày 5/10 ông Võ Văn Thắng (46 tuổi, cha Võ Thị Diễm My) tiếp trục gửi đơn trình báo Công an xã Hòa Khánh Tây (huyện Đức Hoà) yêu cầu tìm kiếm con gái đang ở trong Tịnh thất Bồng Lai. Tuy nhiên, Công an địa phương kiểm tra vẫn không phát hiện Diễm My. Ngày 21/10, ông Lê Tùng Vân (88 tuổi, tạm trú Tịnh thất Bồng Lai), gọi điện thoại ông Võ Văn Thắng thông báo cho gặp con gái Diễm My nhưng không được đưa đi. Ông Thắng đến Tịnh thất Bồng Lai gặp được con gái sau đó. Ông khuyên con gái về nhà nhưng chị này bỏ cha và chạy ra sau tịnh thất trốn tránh. Ngày 24/10, quyết đưa con gái về nhà bằng mọi cách, gia đình ông Thắng và hàng xóm khoảng 20 người (thông tin trước đó cho là 50 người) đến Tịnh thất Bồng Lai xông vào lục soát nhưng không thấy Diễm My. Nhóm người này xô xát với những người tu hành khiến một người tên Lê Thanh Nhị Nguyên (21 tuổi) bị thương ở mặt phải nhập viện cấp cứu. Ngoài ra, người đại diện tịnh thất Bồng Lai còn trình báo Công an mất 280 triệu đồng và cục đá thạch anh nặng 7 kg.