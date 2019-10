Tịnh thất Bồng Lai bị côn đồ náo loạn có “lý lịch” đáng ngờ... sư mà không phải sư?

Mới đây, vị lãnh đạo UBND xã Hòa Khánh Tây, tỉnh Long An cho biết, Công an xã đang phối hợp Công an huyện Đức Hòa tiến hành điều tra, xác minh vụ việc gây mất an ninh trật tự tại một điểm tự xưng là cơ sở thờ tự trên địa bàn xã.

Vị này cho biết thêm, đây không phải là chùa hay tịnh thất vì không có giấy phép hoạt động của cơ quan chức năng, cơ sở này do một người từ TP HCM xuống Long An lập nên. Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Long An cũng không công nhận đây là cơ sở thờ tự chính thống do Giáo hội Phật giáo địa phương quản lý. Vì vậy thực chất ở đó là “biến gia thành tự” với khoảng 20 người từ nhiều nơi đến sinh sống và có nuôi một số trẻ em cơ nhỡ.

Được biết, tại Tịnh thất Bồng Lai tự xưng này, thời gian qua cũng là nơi có 2 “sư thầy” thi hát Bolero trên truyền hình và gần đây có 5 chú tiểu thi chương trình “Thách thức Danh hài” và còn đóng những clip hài đăng trên mạng xã hội được nhiều người chú ý vì sự hóm hỉnh, hài hước.

Trước đó, ngày 24/10, một nhóm người khoảng 50 người đã phá cửa, hàng rào, leo vào Tịnh thất Bồng Lai, nơi cư trú của 5 chú tiểu tham gia chương trình Thách thức danh hài để đập phá, lục lọi đồ đạc, thậm chí hành hung các sư thầy trong tịnh xá.