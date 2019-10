Tịnh thất Bồng Lai bị côn đồ náo loạn không phải cơ sở thờ tự, nên dẹp bỏ?

Trao đổi với PV Kiến Thức chiều ngày 27/10, liên quan vụ việc “Tịnh thất Bồng Lai” bị nhóm 50 côn đồ náo loạn, đánh bị thương “sư thầy”, Thượng tọa Thích Đức Thiện, Phó chủ tịch kiêm Tổng thư ký Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam cho biết, “Tịnh thất Bồng Lai” không phải là tự viện thuộc Giáo hội Phật giáo mà là cơ sở hoạt động bất hợp pháp.



“Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Long An có báo cáo lên trên đã nhiều lần có ý kiến với chính quyền về việc “Tịnh thất Bồng Lai” không phải cơ sở tự viện của Giáo hội và đề nghị chính quyền xử lý. Họ lợi dụng Phật giáo và Giáo hội đã có ý kiến. Những cơ sở trái phép này cần sự xử lý triệt để của cấp chính quyền”, Thượng tọa Thích Đức Thiện cho biết.

Thượng tọa Thích Đức Thiện thông tin thêm, từ ngày “tịnh thất Bồng Lai” tự xưng này có 2 “sư thầy” thi hát Bolero trên truyền hình, Giáo hội đã có ý kiến về việc này nhưng không hiểu sao đến nay chưa xử lý dứt điểm.

Tịnh thất Bồng Lai nơi xảy ra vụ việc. Ảnh: Lao động

Trước đó, Kiến Thức đã đưa tin khoảng 19h tối ngày 24/10, gần 50 đối tượng đã đi ô tô từ TP.HCM tìm đến Tịnh thất Bồng Lai (ấp Lập Thành, xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa, Long An). Nhóm người này đã đẩy cửa xông vào Tịnh thất và yêu cầu cho tìm người con gái 22 tuổi của một cặp vợ chồng trong nhóm mà họ nghi ngờ đến đây sinh sống và tham gia tu hành. Những người này cho rằng, cô gái bỏ học bỏ nhà đi xuống ở nơi này nên đến để đưa về.

Lúc này, nhiều người tại Tịnh Thất Bồng Lai mặc áo tu sĩ rất hoảng sợ. Một người vừa ra giải thích đã bị nhóm người nói trên dùng vật cứng ném trúng vào mặt khiến chấn thương khâu 7 mũi phải nhập viện điều trị. Một người đàn ông còn đạp thêm vào người mặc áo tu sĩ, yêu cầu “kêu trụ trì tịnh thất về liền, nếu không sẽ phá hết chùa này”.

Đáng chú ý theo tu sĩ Nguyên, sau khi nhóm người lạ mặt rời đi, Tịnh thất Bồng Lai có kiểm kê lại tài sản thì thấy mất số tiền hơn 300 triệu đồng.

Liên quan vụ việc trên, ông Hồ Trường Ca - Chủ tịch UBND xã Hoà Khánh Tây (huyện Đức Hoà, tỉnh Long An) xác nhận thông tin về vụ việc xảy ra tại cơ sở Tịnh thất Bồng Lai.

Theo ông Ca, tịnh thất này là mộ cơ sở tôn giáo tự phát và không được công nhận. Thực tế cơ sở này do một người từ TP HCM xuống Long An lập nên. Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Long An cũng không công nhận đây là cơ sở thờ tự chính thống do Giáo hội Phật giáo địa phương quản lý. Vì vậy thực chất ở đó là “biến gia thành tự” với khoảng 20 người từ nhiều nơi đến sinh sống và có nuôi một số trẻ em cơ nhỡ.

Được biết, tại “tịnh thất Bồng Lai” tự xưng này, thời gian qua cũng là nơi có 2 “sư thầy” thi hát Bolero trên truyền hình và gần đây có 5 chú tiểu thi chương trình “Thách thức Danh hài” và còn đóng những clip hài đăng trên mạng xã hội được nhiều người chú ý vì sự hóm hỉnh, hài hước. Đây cũng là nơi có ồn ào liên quan đến việc, trong năm 2018, có một người dân gọi điện thoại liên hệ trưởng Công an xã Hòa Khánh Tây để làm giấy tờ hộ khẩu, chứng minh nhân dân cho một số trẻ đang sinh sống tại chùa nhưng bị “ngã giá” 100 triệu đồng.