Sự thật quan hệ giữa thiếu nữ 22 tuổi với sư ở Tịnh thất Bồng Lai?

Vụ việc một nhóm 50 người lạ mặt xông vào Tịnh thất Bồng Lai (xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An) đập phá, đánh đổ máu sư thầy, nguyên nhân được xác định do nhóm người này đến tìm một thiếu nữ 22 tuổi và cho rằng, cô gái bỏ học bỏ nhà đi xuống ở nơi này nên đến để đưa về. Dư luận đặt câu hỏi vậy cô gái trên có liên quan gì với “sư” ở Tịnh thất Bồng Lai?



Liên quan thông tin trên, tu sĩ Lê Thanh Hoàn Nguyên - quản lý Tịnh thất Bồng Lai (huyện Đức Hòa, tỉnh Long An) cho biết, sự việc bắt đầu vào khoảng 15h chiều ngày 24/10, một nhóm tầm 50 người lạ xông vào tịnh thất Bồng Lai.

“Nhóm người này đã tông cửa chính và phá hàng rào bên hông tịnh thất để đột nhập. Sau khi vào, họ không có nói nguyên nhân mà táo tợn lục soát hết các thứ. Mình hỏi họ cũng không trả lời. Sau khi người ta lục hết thì mới nói là tới đây tìm con gái tên D.M (22 tuổi). Rồi họ vu cho mình là bắt cóc con gái của họ, giam giữ tại đây hơn 2 tháng nay" – tu sĩ Lê Thanh Hoàn Nguyên nói.

Một sư thầy bị đánh phải khâu 7 mũi. Ảnh: Lao Động.

Tu sĩ Hoàn Nguyên cho biết, 2 tháng trước có cô gái từ TP.HCM xuống thăm các chú tiểu trong tịnh thất. Chị này ngồi chơi một lúc thì gia đình xuất hiện dẫn về. Đến 24/10, nhóm người này quay lại cho rằng Tịnh thất Bồng Lai đang giam giữ cô gái nên xông vào kiểm tra. Dù các sư thầy đã giải thích không biết cô gái 22 tuổi ấy là ai và thực tế cô gái cũng không liên quan gì trong tịnh thất, nhưng các đối tượng vẫn chống chế, liên tục thực hiện nhiều hành vi đe dọa, tự ý lục lọi tìm kiếm khắp các phòng trong tịnh thất.

Trước đó, khoảng 19h tối ngày 24/10, gần 50 đối tượng đã đi ô tô từ TP.HCM tìm đến Tịnh thất Bồng Lai (ấp Lập Thành, xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa, Long An). Nhóm người này đã đẩy cửa xông vào Tịnh thất và yêu cầu cho tìm người con gái 22 tuổi của một cặp vợ chồng trong nhóm mà họ nghi ngờ đến đây sinh sống và tham gia tu hành.

Lúc này, nhiều người tại Tịnh Thất Bồng Lai mặc áo tu sĩ rất hoảng sợ. Một người vừa ra giải thích đã bị nhóm người nói trên dùng vật cứng ném trúng vào mặt khiến chấn thương khâu 7 mũi phải nhập viện điều trị. Một người đàn ông còn đạp thêm vào người mặc áo tu sĩ, yêu cầu “kêu trụ trì tịnh thất về liền, nếu không sẽ phá hết chùa này”. Dù người bị thương nằm trên nền gạch, nhưng không ai dám đưa đi cấp cứu; hai nạn nhân khác là người của Tịnh thất Bồng Lai bị đánh vào đầu cũng chỉ biết chịu đựng.

Đáng chú ý theo tu sĩ Nguyên, sau khi nhóm người lạ mặt rời đi, Tịnh thất Bồng Lai có kiểm kê lại tài sản thì thấy mất số tiền hơn 300 triệu đồng.

Liên quan vụ việc trên, ông Hồ Trường Ca - Chủ tịch UBND xã Hoà Khánh Tây (huyện Đức Hoà, tỉnh Long An) xác nhận thông tin về vụ việc xảy ra tại cơ sở Tịnh thất Bồng Lai.

Theo ông Ca, tịnh thất này là mộ cơ sở tôn giáo tự phát và không được công nhận. Thực tế cơ sở này do một người từ TP HCM xuống Long An lập nên. Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Long An cũng không công nhận đây là cơ sở thờ tự chính thống do Giáo hội Phật giáo địa phương quản lý. Vì vậy thực chất ở đó là “biến gia thành tự” với khoảng 20 người từ nhiều nơi đến sinh sống và có nuôi một số trẻ em cơ nhỡ.

Vào năm 2018, có một người dân gọi điện liên hệ Trưởng công an xã Hòa Khánh Tây để làm giấy tờ hộ khẩu, chứng minh nhân dân cho một số trẻ đang sinh sống tại đây, nhưng bị “ngã giá” 100 triệu đồng, thông tin này đã được Kiến Thức đăng tải, sau đó trưởng công an bị kỷ luật, điều chuyển.

Được biết “Tịnh thất Bồng Lai” này cũng là nơi có 2 sư thầy thi hát bolero trên truyền hình và gần đây có 5 chú tiểu thi chương trình Thách thức danh hài được nhiều người chú ý.