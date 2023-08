Vụ tai nạn 3 thành viên CLB HAGL tử vong: Ban ATGT Gia Lai báo cáo gì?

3 tài xế không có nồng độ cồn



Theo báo cáo, vụ tai nạn 3 thành viên CLB HAGL tử vong xảy ra khoảng 14h40 ngày 12/8, tại Km 1646+500 đường Hồ Chí Minh, thuộc thôn Tao Chor, xã Ia Hrú, huyện Chư Pưh. Thời điểm trên, xe ô tô tải BKS 81H-027.60 do Đinh Tiến Bình (SN 1987, trú tại thị trấn Nhơn Hòa, huyện Chư Pưh, tỉnh Gia Lai) điều khiển lưu thông theo hướng từ Đắk Lắk đi Gia Lai.

Khi đến địa điểm trên, va chạm với ô tô con BKS 81A-004.70 do Nguyễn Tú Sinh (SN 1966, trú tại phường Ia Kring, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai) điều khiển chở theo ba người: Dương Minh Ninh (sinh năm 1975, trú tại phường Diên Hồng, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai), Paollo Madeira Oliveira (SN 1996, quốc tịch Bồ Đào Nha), Đào Trọng Trí (SN 1992, trú tại thị trấn Chư Sê, huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai) và xe ô tô tải BKS 47C-263.06 do Nguyễn Tấn Xôn (SN 1984, trú tại xã Pơng Drang, Krông Búk, Đắk Lắk) điều khiển.

Hiện trường vụ tai nạn.

Vụ tai nạn khiến ba người chết gồm: Dương Minh Ninh, Paollo Madeira Oliveira, ĐàoTrọng Trí và một người bị thương là Nguyễn Tú Sinh. Tất cả các nạn nhân đều đi trên xe biển số 81A-004.70 của CLB Hoàng Anh Gia Lai.

Kết quả xác minh ban đầu cho thấy xe tải 81H-027.60, sản xuất năm 2022, niên hạn sử dụng đến năm 2047, hạn lưu hành đến ngày 24/5/2025 (Đăng kiểm 81-05D kiểm định - Gia Lai). Tài xế Đinh Tiến Bình lái xe này có giấy phép lái xe hạng C, không có nồng độ cồn, không có ma túy. Dữ liệu từ thiết bị giám sát hành trình của xe tải 81H-027.60 ghi nhận tốc độ xe lúc 14h39 phút 10 giây là 55km/h, 14 giờ 39 phút 30 giây là 1km/h, 14 giờ 40 phút 41 giây là 0km/h.

Xe ô tô 81A-004.70, sản xuất năm 2011, hạn lưu hành đến ngày 9-3-2024 (Đăng kiểm 81-05D kiểm định - Gia Lai). Lái xe Nguyễn Tú Sinh có giấy phép lái xe hạng D, không có nồng độ cồn, đang xét nghiệm ma túy.

Xe tải 47C-263.06, sản xuất năm 2014, niên hạn sử dụng đến năm 2039, lưu hành đến ngày 30/1/2024 (Đăng kiểm 47-05D kiểm định - Đắk Lắk). Lái xe Nguyễn Tấn Xôn có giấy phép lái xe hạng E, không có nồng độ cồn, không có ma túy. Dữ liệu từ thiết bị giám sát hành trình của xe tải này ghi nhận tốc độ xe lúc 14h32 phút 36 giây là 64km/h, lúc 14h32 phút 52 giây là 62km/h, lúc 14h 51 phút 44 giây là 0km/h.

Khẩn trương khắc phục hậu quả vụ tai nạn

Thông tin từ Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia, Phó Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban ATGT Quốc gia Trần Lưu Quang đã phân công ông Khuất Việt Hùng, Phó chủ tịch chuyên trách Ủy ban ATGT Quốc gia tổ chức đoàn công tác lập tức đến hiện trường vụ tai nạn giao thông (TNGT) xảy ra tại Gia Lai khiến 3 người chết, 1 người bị thương chiều 12/8.

Đoàn công tác có nhiệm vụ phối hợp với lãnh đạo địa phương chỉ đạo khắc phục hậu quả đồng thời, thăm hỏi động viên đến các gia đình nạn nhân.

Phó Thủ tướng cũng chuyển lời thăm hỏi, chia buồn đến gia đình nạn nhân tử vong và động viên, thăm hỏi nạn nhân bị thương trong vụ việc.

Ngay chiều 12/8, Ban An toàn giao thông tỉnh Gia Lai, Công an tỉnh, Sở Giao thông vận tải và Ban An toàn giao thông huyện Chư Pưh tiến hành kiểm tra hiện trường vụ tai nạn khiến 3 người tử vong , 1 người bị thương trên quốc lộ 14.

Tại hiện trường, đoàn công tác đã trực tiếp chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả vụ tai nạn giao thông; tìm hiểu địa hình, đường sá và những yếu tố khác có liên quan dẫn đến vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng này.

UBND xã Ia Hrú (huyện Chư Pưh) đã chỉ đạo lực lượng Công an xã huy động lực lượng Tổ tự quản An toàn giao thông tiến hành bảo vệ hiện trường, phân luồng xe lưu thông, huy động lực lượng đưa người bị thương đi cấp cứu. Đồng thời, UBND xã đã hỗ trợ cho thân nhân các nạn nhân với tổng số tiền 3,5 triệu đồng.

Nguyên nhân vụ tai nạn đang được điều tra làm rõ…

Chủ tịch VFF gửi thư chia buồn CLB HAGL và gia đình các thành viên qua đời vì tai nạn Ngay khi biết tin về 3 thành viên CLB Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) qua đời vì tai nạn giao thông, Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF), ông Trần Quốc Tuấn đã gửi thư chia buồn tới đội bóng này và gia đình người gặp nạn. “VFF vô cùng đau buồn khi nhận được thông tin Phó Giám đốc, HLV phó đội 1 Dương Minh Ninh, bác sỹ Đào Trọng Trí và cầu thủ Madeira Oliveira Paollo đã tử nạn do tai nạn thảm khốc này. Lái xe của Câu lạc bộ hiện đang cấp cứu tại bệnh viện. Thay mặt Ban chấp hành VFF, tôi xin gửi lời chia buồn sâu sắc nhất tới gia đình các thành viên tử nạn và Câu lạc bộ bóng đá HAGL”, ông Trần Quốc Tuấn viết trong thư. Theo thư của Chủ tịch VFF, đây là một tổn thất vô cùng to lớn của bóng đá Việt Nam và Câu lạc bộ bóng đá HAGL. VFF kêu gọi toàn thể các huấn luyện viên, cầu thủ bóng đá Việt Nam và các đội bóng tham gia Giải bóng đá VĐQG Night Wolf 2023 hướng về gia đình các nạn nhân, sát cánh với họ trong thời điểm khó khăn này và cùng chia sẻ, hỗ trợ. Hãy luôn ghi nhớ những ký ức và những ấn tượng tốt đẹp nhất về HLV Dương Minh Ninh, bác sỹ Đào Trọng Trí, cầu thủ Madeira Oliveira Paollo và tiếp tục xây dựng Câu lạc bộ bóng đá Hoàng Anh Gia Lai phát triển.

>>> Mời độc giả xem thêm video Tai Nạn Giao Thông Nghiêm Trọng: 11 Người Thương Vong Tại Phú Yên