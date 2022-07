Nông dân phơi thóc giữa đường, tài xế bức xúc lên mạng kêu than

Cứ mỗi khi tới mùa gặt là mạng xã hội lại xuất hiện những đoạn clip ghi lại tình huống giao thông trớ trêu khi tài xế gặp phải cảnh phơi thóc trên đường. Đoạn clip do camera hành trình cùa xe ô tô ghi lại được tình huống xảy ra vào 14h40 trưa 02/7/2022 trên một con đường làng đang thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng. Theo clip, trên con đường bê tông trong làng, chiếc xe ô tô đang bon bon thì phải dừng lại bởi một hàng rào chắn giữa đường. Nam tài xế dừng xe, xuống dẹp hàng rào đó qua một bên để ô tô tiếp tục di chuyển. Hóa ra hàng rào đó được người dân dựng lên để chắn không cho ô tô đi qua bãi thóc đang phơi trên đường. Khi đi qua đoạn đường hơn 10m được phơi đầy thóc lúa, người đàn ông lại tiếp tục dừng xe, xuống vứt bỏ hàng rào dựng giữa đường để xe ô tô di chuyển. Đoạn clip chỉ hơn 1 phút nhưng lại phản ánh được sự bức xúc của tài xế cũng như những người ngồi trên xe ô tô, giữa trưa nắng phải dừng xe nhiều lần để "vượt chướng ngại vật" do các bác nông dân tạo ra trên đường làng. Đoạn clip chiếm dụng lòng đường để phơi thóc sau khi lên sóng thu hút hàng chục nghìn lượt xem, bày tỏ cảm xúc và bình luận từ cư dân mạng. Nhiều người không đồng tình với việc tự ý dựng rào chắn không cho các phương tiện qua lại, chiếm dụng đường chung làm sân phơi thóc riêng của một số người nông dân. Bên cạnh đó cũng có một só ý kiến phản ứng với hành động của tài xế khi không thông cảm cho bà con, quanh năm vất vả chỉ có vài ngày nắng nóng mượn đường phơi thóc cũng không được. Trước đó, không ít lần các bác tài xế đang phải than trời về việc chiếm dụng lòng đường để phơi thóc của những người nông dân sau khi thu hoạch vụ mùa. Việc dùng những chướng ngại vật để bảo vệ số thóc đang phơi trên lòng đường là điều không quá khó để tìm thấy. Không ít những vụ tai nạn xảy ra khi người đi đường đi vào những bãi thóc của người dân phơi giữa đường.

