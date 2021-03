Vụ sàm sỡ người nước ngoài ở hồ Tây: 3 người bị triệu tập

Ngày 5/3, Công an quận Tây Hồ, Hà Nội cho biết, đang phối hợp với Công an TP Hà Nội làm rõ 3 đối tượng có hành vi sàm sỡ người nước ngoài ở khu vực hồ Tây.

Trước đó, Công an quận Tây Hồ nhận được đơn trình báo của bị hại bị một số đối tượng sàm sỡ khi đi qua khu vực hồ Tây. Ngay sau khi nhận được thông tin, xác định tính chất nhạy cảm của vụ án, Công an quận Tây Hồ đã phối hợp với Phòng CSHS, Công an TP Hà Nội điều tra xác minh truy xét, làm rõ các đối tượng trong vụ án.

Cả 3 đối tượng tại cơ quan Công an. Công an quận Tây Hồ cũng tuyên truyền đến người dân, nhất là những hộ có nhà cho người nước ngoài thuê để ổn định tình hình, cũng như đảm bảo ANTT, đặc biệt khu vực xung quanh hồ Tây, những nơi tập trung đông người nước ngoài thuê, sinh sống, làm việc... Cùng với đó, nhiều biện pháp nghiệp vụ đồng bộ đã được Công an quận Tây Hồ và Phòng CSHS, Công an TP Hà Nội tập trung triển khai, với quyết tâm cao nhất nhanh chóng làm rõ, xử lý nghiêm những đối tượng vi phạm. Đến 11h ngày 5/3, bằng các biện pháp nghiệp vụ, Cơ quan chức năng đã làm rõ, triệu tập 3 đối tượng nghi vấn đến trụ sở để làm việc. Qua đấu tranh, bước đầu các đối tượng đã khai nhận thực hiện hành vi đối với các vụ việc như người bị hại trình báo. Các đối tượng đều dưới 18 tuổi, tuy nhiên hành vi của 3 đối tượng này gây bức xúc cho dư luận, phẫn nộ cho người bị hại. Hiện vụ sàm sỡ người nước ngoài ở hồ Tây đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ. >>> Xem thêm video: Lật mặt kẻ biến thái sàm sỡ phụ nữ trong chung cư