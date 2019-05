Hà Nội: Người nước ngoài sàm sỡ 2 phụ nữ trong thang máy bị đuổi khỏi chung cư

Tối 24/5, ít ngày sau khi xảy ra vụ việc đối tượng người nước ngoài sàm sỡ 2 phụ nữ trong đó có một nữ sinh trong thang máy chung cư Imperia Garden (đường Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân, Hà Nội), Ban quản trị chung cư (BQT) đã tổ chức cuộc họp với đại diện công an quận Thanh Xuân, BQT, Ban quản lý tòa nhà và một số cư dân, người thân của nạn nhân bị sàm sỡ trong thang máy.

Đối tượng người nước ngoài sàm sỡ liên tục 2 phụ nữ trong thang máy trong một buổi tối.

Theo báo cáo tóm tắt của BQT chung cư, ngay sau khi sự việc xảy ra, BQT đã nhanh chóng phối hợp cùng cơ quan công an truy xuất camera, hướng dẫn cư dân trình báo công an, cung cấp dữ liệu cho cơ quan công an để xử lý vụ việc.



Tại cuộc họp, cư dân chung cư bày tỏ bức xúc, đề nghị cơ quan chức năng nhanh chóng xử lý nghiêm đối tượng để đảm bảo tính nghiêm minh của pháp luật, ổn định tâm lý và đảm bảo an ninh cho cư dân sinh sống tại đây.

Đại diện tổ dân phố cũng đồng tình với ý kiến cư dân, thống nhất đề nghị sau khi có kết quả điều tra từ cơ quan công an thì cần thông báo đến toàn thể cư dân một cách chính thông và có hình phạt theo quy định pháp luật.

Đại diện BQT cũng đề nghị Ban quản lý, chủ căn hộ cho đối tượng thuê nhà cần cắt ngay hợp đồng cho thuê nhà, đề xuất cơ quan công an có biện pháp đảm bảo an toàn cho cư dân tòa nhà.

Ngoài ra, cư dân yêu cầu trục xuất đối tượng ra khỏi tòa nhà, trong thời hạn tối đa là 3 ngày. Mọi thủ tục do chủ căn hộ cho đối tượng thuê chịu trách nhiệm xử lý, BQT giám sát và hỗ trợ.

Trường hợp đối tượng không hợp tác, Ban quản lý, Ban quản trị chung cư và người cho thuê nhà sẽ sử dụng các biện pháp cứng rắn để trục xuất đối tượng ra khỏi khu nhà, đảm bảo an toàn cho cư dân.

Được biết, vụ việc đối tượng đàn ông ngoại quốc có hành vi sàm sỡ 2 người phụ nữ trong một buổi tối trong thang máy chung cư Imperia Garden đã được Công an quận Thanh Xuân thu thập chứng cứ, hoàn thiện hồ sơ để chuyển lên Công an Thành phố Hà Nội vdo vụ việc có yếu tố người nước ngoài.