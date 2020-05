Vào WC sàm sỡ nữ sinh tiểu học: Loạt dê xồm biến thái

Kẻ lạ mặt đột nhập trường, sàm sỡ học sinh lớp 5

kẻ lạ mặt đột nhập vào nhà vệ sinh nữ của trường sàm sỡ một học sinh. Trường Tiểu học Đồng Phú, nơi xảy ra sự việc.(Ảnh: Vietnamnet) Mới đây, bà Hà Thị Vẽ - Hiệu trưởng trường Tiểu học Đồng Phú, TP Đồng Hới, Quảng Bình xác nhận và cho biết, cócủa trường sàm sỡ một học sinh.

Theo đó, khoảng 9h45 sáng 18/5, khi đang trong giờ học, một học sinh lớp 5 xin đi vệ sinh và được giáo viên bộ môn đồng ý. Vài phút sau, nữ sinh này hoảng hốt chạy về lớp thông báo với giáo viên vừa bị một kẻ lạ mặt sàm sỡ trong nhà vệ sinh.

Chiều cùng ngày (18/5), cơ quan chức năng đã trích xuất camera an ninh của trường cho thấy kẻ lạ mặt đột nhập vào trường bằng cách nhảy qua tường rào, sau đó trở ra bằng đường cũ.

Hiện, cơ quan chức năng đang truy tìm đối tượng kẻ lạ mặt đột nhập vào trường sàm sỡ học sinh lớp 5 ở Quảng Bình.

Thầy giáo Nhà Thiếu nhi TP HCM sàm sỡ nữ lớp 7

Tháng 11/2019, Nhà Thiếu nhi TP HCM được đã đình chỉ, cắt hợp đồng lao động đối với thầy giáo dạy Tin học bị phụ huynh tố sàm sỡ nữ sinh.

Thầy giáo dạy tin học tại Nhà thiếu nhi TP.HCM vuốt tóc, thậm chí sờ đùi nữ sinh. (Ảnh cắt từ clip)

Trong bản tường trình, thầy giáo xuất hiện trong đoạn video sàm sỡ nữ sinh lớp 7 tại đăng tải lên mạng xã hội nói rằng, mình nhìn thấy hình dán dưới mắt cá chân của học sinh, tưởng là hình xăm, nên yêu cầu cho xem. Nữ sinh không đồng ý nên mới "động tay động chân".

Thầy giáo 55 tuổi làm nữ sinh lớp 10 mang bầu

Thầy giáo Nguyễn Văn Chính. Ngày 30/10/2019, lãnh đạo trường THPT Sóc Sơn của huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang đã tạm đình chỉ công tác đối với ông Nguyễn Văn Chính để công an làm rõ nghi án thầy quan hệ tình dục với nữ sinh đến mang bầu.

Theo tường trình của ông Chính, ngày 28/4/2018, ông có dạy thêm cho Th. khi nữ sinh học lớp 10. Th. sau đó nhắn tin vào điện thoại của ông Chính bắt đầu nhắn tin với nhau và cũng từ đó nảy sinh tình cảm và thầy trò quan hệ tình dục.

Đến tháng 12/2018, Th. mang thai 7 tháng và ông Chính đưa đi phá thai. Sau đó, ông Chính vẫn tiếp tục quan hệ tình dục với Th., cho đến khi bị gia đình nữ sinh này phát hiện.

Ngày 4/10/2019, trên mạng xã hội Facebook đang lan hình ảnh và nội dung được cho là của em Th. khẳng định mình tự nguyện đến với ông Chính. Tuy nhiên, cơ quan chức năng đang xác minh và làm rõ vụ việc.

Thầy giáo ở Lào Cai làm học sinh lớp 8 mang bầu

Bị cáo Nguyễn Việt Anh. Ngày 31/10/2019, Tòa án nhân dân huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai đã tuyên phạt 5 năm 6 tháng tù đối với bị cáo Nguyễn Việt Anh, nguyên là giáo viên công tác tại trường THCS của huyện Bảo Yên về tội "giao cấu với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi".

Ngoài ra, bị cáo Nguyễn Việt Anh còn phải bồi thường 39,9 triệu đồng tiền bồi dưỡng, phục hồi sức khỏe và tổn thất danh dự, nhân phẩm cho bị hại.

Theo đó, khi phát sinh tình cảm với nữ sinh H. (SN 2005, học lớp 8) là học sinh bán trú của trường nơi bị cáo này công tác, từ đầu tháng 1 đến cuối tháng 4/2019, Nguyễn Việt Anh đã nhiều lần giao cấu với nữ sinh H..

Sự việc bị phát hiện khi nữ sinh H. mang thai và gia đình nạn nhân đã báo cơ quan chức năng điều tra, làm rã và xử lý theo quy định của pháp luật.

Cựu hiệu trưởng dâm ô 9 nam sinh ở Phú Thọ nhận án 8 năm tù

Bị can Đinh Bằng My. Ngày 22/8/2019, VKNSD tỉnh Phú Thọ đã phê chuẩn quyết định khởi tố bổ sung bị can Đinh Bằng My (58 tuổi) về tội giao cấu hoặc thực hiện hành vi quan hệ tình dục khác với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi. Cơ quan điều tra cũng thi hành lệnh bắt tạm giam ông My theo quy định của pháp luật.

Theo kết luận điều tra ban đầu của công an huyện Thanh Sơn, trong khoảng thời gian cuối năm 2016 đến năm 2018, với vai trò là hiệu trưởng, ông Đinh Bằng My đã nhiều nhần gọi các nam sinh của trường lên phòng làm việc với lý do hỏi thăm tình hình học tập, hỏi thăm tình hình gia đình hoặc nhắc nhở vi phạm.

Tại phòng làm việc, ông My đã yêu cầu các em học sinh nằm lên giường ngủ, cởi hết quần áo rồi dùng tay sàm sỡ, xâm hại các nam sinh, đồng thời yêu cầu các nam sinh có hành động ngược lại để thỏa mãn dục vọng cho mình.

Ngày 29/10/2019, TAND tỉnh Phú Thọ đã tuyên phạt bị cáo Đinh Bằng My 3 năm 6 tháng tù đối với tội danh “Dâm ô đối với người dưới 16 tuổi”, 4 năm 6 tháng tù đối với tội “Thực hiện hành vi quan hệ tình dục khác với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi” với tổng hình phạt là 8 năm tù giam. Ngoài ra, tòa cũng buộc bị cáo phải bồi thường cho các bị hại với số tiền từ 17 đến 20 triệu đồng/người.