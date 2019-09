Danh tính 3 kẻ sàm sỡ chị em tai tiếng nhất Việt Nam

1. Sàm sỡ rồi hành hung cô gái ở chung cư Mipec Long Biên. Khoảng 21h50 tối 2/9, chị L.H.M. (SN 1991) đến thăm bố mẹ ở chung cư Mipec Long Biên (Hà Nội), trong khi đang đứng chờ ở hầm gửi xe máy B2 thì bị một gã đàn ông tiến lại gần và có hành vi sàm sỡ. Theo nội dung tường trình của chị M., sau khi gửi xe ở khu vực tháp B của chung cư và chờ lên nhà thì bị một đối tượng lạ mặt đi từ phía sau bất ngờ sờ soạng vào bụng và phần dưới của mình. Người này sau đó có hành vi đánh hai người khác. Chị M. cùng một số người dân đã gọi bảo vệ cùng đến nói chuyện phải trái với người đàn ông trung niên. Tất cả diễn biến sự việc đã được camera an ninh tòa nhà ghi lại. Tại cơ quan công an, người đàn ông có hành vi sàm sỡ rồi hành hung cô gái trong hầm chung cư Mipec Long Biên được xác định là Đào Đức Thành (SN 1973, trú tại phường Long Biên, quận Long Biên, Hà Nội). 2. Cựu phó VKS sàm sỡ bé gái trong thang máy. Khoảng 21h10 ngày 1/4, Nguyễn Hữu Linh được bạn chở về chung cư Galaxy 9, quận 4, TP HCM. Khi ông Linh vào thang máy chung cư để lên nhà con gái ở tầng 15 thì cùng lúc bảo vệ chung cư quẹt thẻ từ cho bé gái 9 tuổi lên tầng 10. Khi cửa thang máy đóng vào, ông Linh có hành động sờ soạng, ôm hôn bé gái 8 tuổi. Tối 2/4, ông Linh cùng gia đình bé gái làm việc với BQL chung cư. Hai ngày sau - 4/4, Công an quận 4 phối hợp với VKSND quận 4 làm việc với ông Nguyễn Hữu Linh. Bước đầu, ông Linh thừa nhận sự việc nhưng cho rằng hành động của mình với bé gái chỉ là "nựng". Sáng 23/8, TAND quận 4 (TP HCM) xét xử bị cáo Nguyễn Hữu Linh (61 tuổi, nguyên Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân TP Đà Nẵng) về tội "Dâm ô với người dưới 16 tuổi". Sau hơn 2 tiếng xét xử, HĐXX cho rằng, tài liệu chứng cứ trong vụ án đủ căn cứ xác định Nguyễn Hữu Linh phạm tội Dâm ô đối với người dưới 16 tuổi như truy tố. Zing.vn tường thuật, khi nghe HĐXX tuyên phạt 18 tháng tù giam, bị cáo Nguyễn Hữu Linh choáng váng, phải ngồi lại ghế bị cáo sau khi đứng lên chuẩn bị rời tòa. 3. Sàm sỡ cô gái trẻ trong thang máy chung cư. Khoảng 22h15 ngày 4/3, tại thang máy khu chung cư Gold Palm (Quận Thanh Xuân, Hà Nội) có 4 người đi lên tầng trên của chung cư. Khi đến tầng 19, chỉ còn lại 2 người là cô gái trẻ (20 tuổi, trú tại chung cư) và Đỗ Mạnh Hùng (SN 1982, quê ở An Lão, Hải Phòng). Khi thang máy mở cửa, cô gái đã giữ thang máy cho người đàn ông đi ra, tuy nhiên người này không ra. Sau đó, người đàn ông tiến đến xin số điện thoại của cô gái nhưng không được. Tiếp đó, người này dồn cô gái vào góc thang máy và có hành động cưỡng hôn nhưng bị chống trả quyết liệt. Sự việc chỉ dừng lại khi thang máy mở cửa tại nơi ở của cô gái, cô gái vội vàng thoát khỏi người đàn ông. Tới ngày 18/3, Công an Quận Thanh Xuân cho biết đã áp dụng điểm a, khoản 1, điều 5, Nghị định 167 của Chính phủ quy định xử phạt về hành vi có cử chỉ, lời nói thô bạo, khiêu khích, trêu ghẹo, xúc phạm danh dự, nhân phẩm của người khác để xử phạt người đàn ông có hành vi sàm sỡ cô gái trong thang máy chung cư Golden Palm với số tiền 200.000 đồng. Đồng thời, Công an quận Thanh Xuân cũng tiến hành lập biên bản ngăn chặn, yêu cầu Đỗ Mạnh Hùng cam kết sẽ không tái phạm hành vi tương tự.

