Vụ ông trùm 'điều đào' tra tấn thiếu nữ: Đề nghị khởi tố 3 tội danh

Liên quan đến vụ việc ông trùm "điều đào" tra tấn thiếu nữ mà Báo Người Lao Động đã thông tin, chiều 17-1, một lãnh đạo Công an huyện Ea H’leo, tỉnh Đắk Lắk, cho biết sau khi có kết quả giám định thương tích nạn nhân, cơ quan điều tra đang xem xét khởi tố Nguyễn Huy Thái (SN 1995; ngụ thị trấn Ea Đrăng, huyện Ea H’leo) để điều tra hành vi cố ý gây thương tích.

Nạn nhân trong vụ việc này là em Nguyễn Thị Như Q. (17 tuổi; ngụ TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk). Ngoài xem xét khởi tố Nguyễn Huy Thái, cơ quan điều tra cũng đang tiếp tục đấu tranh để làm rõ Phạm Tấn Cường (SN 1995, ngụ thị trấn Ea Đrăng) có hành vi đồng phạm gây thương tích hay không. "Đối tượng này có tham gia tát em Q. mấy cái" - vị lãnh đạo Công an huyện Ea H’leo nói.

Em Nguyễn Thị Như Q. bị đánh đập dã man đang điều trị tại bệnh viện

Trước đó, sáng 13-1, em Nguyễn Thị Như Q. bị Thái nghi ngờ lấy trộm 4 điện thoại của các nữ tiếp viên quán karaoke ở chung nhà trọ. Khoảng 12 giờ cùng ngày, Thái dùng còng số 8 còng tay rồi đánh đập dã man Q. Việc tra tấn, đánh đập này diễn ra đến tận 5 giờ ngày 14-1. Tại cơ quan công an, Thái thừa nhận mình là ông trùm chuyên tổ chức "điều đào" cho các quán karaoke ở huyện Ea H’leo và Gia Lai, đồng thời thừa nhận một số hành vi tra tấn em Q.



Liên quan đến vụ việc, cùng ngày, bà Hoàng Thị Th. (mẹ em Q.) cho biết bà đã có đơn đề nghị luật sư Dương Lê Sơn (Văn phòng Luật sư Lê Sơn - Đoàn Luật sư tỉnh Đắk Lắk) tham gia bảo vệ quyền lợi hợp pháp miễn phí cho con gái bà. Theo bà Th., gia đình mong muốn vụ việc phải được giải quyết theo quy định của pháp luật, không chỉ để đem lại công bằng cho con bà mà còn mang tính răn đe cho những kẻ khác.

Đối tượng Nguyễn Huy Thái, người tra tấn em Q.

Theo luật sư Dương Lê Sơn, qua trao đổi với em Q. và nghiên cứu thông tin báo chí phản ánh cho thấy hành vi của Nguyễn Huy Thái và Phạm Tấn Cường là rất nguy hiểm cho xã hội. Bởi lẽ các đối tượng sử dụng hung khí như dao, chìa khóa, mũ bảo hiểm để đánh đập Q. một cách tàn bạo, dẫn đến việc em bị đa chấn thương khắp cơ thể, đặc biệt vùng đầu, vùng mặt, vùng ngực. Hành vi của các đối tượng diễn ra nhiều lần, nhiều ngày, do nhiều đối tượng thực hiện. Đồng thời, các đối tượng còn sử dụng còng số 8 để còng Q., không cho em có cơ hội trốn chạy hoặc báo tin cho người khác. "Đối chiếu với quy định của pháp luật, nhận thấy hành vi của các đối tượng có đủ dấu hiệu về các tội danh: Cố ý gây thương tích (điều 134 Bộ Luật Hình sự - BLHS); bắt, giữ hoặc giam người trái pháp luật (điều 157 BLHS). Vì thế, chúng tôi kiến nghị Cơ quan CSĐT Công an huyện Ea H’leo xem xét và nhanh chóng khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với các đối tượng này về những hành vi đã phân tích nêu trên" - luật sư Sơn nói.



Cũng theo luật sư Sơn, những đối tượng này đã sử dụng các em chưa thành niên, có những em chỉ mới 14-15 tuổi, để bóc lột sức lao động và chiếm đoạt tiền trên sức lao động của các em là vi phạm pháp luật hình sự một cách rất nghiêm trọng, ảnh hưởng lớn đến tâm sinh lý, sự phát triển toàn diện và làm suy thoái đạo đức đối với các em. Do đó, các đối tượng còn có dấu hiệu phạm tội sử dụng người dưới 16 tuổi vào mục đích khiêu dâm (điều 147 BLHS). Hành vi phạm tội là có tổ chức, có sự phân công phân nhiệm rõ ràng, nhiều lần, nhiều ngày trong khoảng thời gian dài. Vì thế, kiến nghị Cơ quan CSĐT Công an huyện Ea H’leo xem xét khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với các đối tượng thêm hành vi này.