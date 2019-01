Giới trẻ thích thú nặn hình tuyết trên đỉnh Fansipan

Vừa qua (17/1), đỉnh Fansipan có rất nhiều tuyết rơi, tạo nên một khung cảnh mờ sương huyền ảo. Lớp tuyết dày khoảng 7mm. Tuyết tạo thành lớp băng tuyết phủ khắp cảnh vật. Đỉnh núi giống như được khoác một lớp áo tuyết trắng tinh khôi.. Các nhân viên khu du lịch Sun World Fansipan Legend cho biết, hiện tượng băng giá đã xuất hiện do nhiệt độ xuống thấp khoảng 2,5 độ C. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia, việc băng tuyết rơi là do do ảnh hưởng của đợt không khí lạnh tràn về. Rất nhiều du khách tò mò kéo lên Fansipan để ngắm tuyết rơi. Các bạn trẻ rất háo hức với hiện tượng kỳ thú này. Họ còn nặn hình người tuyết, chụp ảnh và đăng lên mạng xã hội để chia sẻ với bạn bè. Nhiều du khách đến chụp ảnh lưu lại khoảnh khắc tuyệt vời này. Các bạn trẻ thích thú nghịch tuyết. Nặn người tuyết để chụp ảnh. Người tuyết xuất hiện ở khắp nơi. Hình ảnh người tuyết rất ngộ nghĩnh, tạo nên khung cảnh đẹp lãng mạn như đất nước lạnh giá ở trời Tây.

Vừa qua (17/1), đỉnh Fansipan có rất nhiều tuyết rơi, tạo nên một khung cảnh mờ sương huyền ảo. Lớp tuyết dày khoảng 7mm. Tuyết tạo thành lớp băng tuyết phủ khắp cảnh vật. Đỉnh núi giống như được khoác một lớp áo tuyết trắng tinh khôi. . Các nhân viên khu du lịch Sun World Fansipan Legend cho biết, hiện tượng băng giá đã xuất hiện do nhiệt độ xuống thấp khoảng 2,5 độ C. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia, việc băng tuyết rơi là do do ảnh hưởng của đợt không khí lạnh tràn về. Rất nhiều du khách tò mò kéo lên Fansipan để ngắm tuyết rơi. Các bạn trẻ rất háo hức với hiện tượng kỳ thú này. Họ còn nặn hình người tuyết, chụp ảnh và đăng lên mạng xã hội để chia sẻ với bạn bè. Nhiều du khách đến chụp ảnh lưu lại khoảnh khắc tuyệt vời này. Các bạn trẻ thích thú nghịch tuyết. Nặn người tuyết để chụp ảnh. Người tuyết xuất hiện ở khắp nơi. Hình ảnh người tuyết rất ngộ nghĩnh, tạo nên khung cảnh đẹp lãng mạn như đất nước lạnh giá ở trời Tây.