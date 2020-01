Vụ Đồng Tâm: Sau kích động của tổ đồng thuận ông Kình, cuộc sống người dân thế nào?

(Kiến Thức) - Cuộc sống của người dân Đồng Tâm đã trở lại bình thường khi các chốt chặn của lực lượng công an đã được rút, thay vào đó là không khí chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Canh Tý 2020 đang diễn ra nhộn nhịp.

Thông tin mới nhất về tình hình ở xã Đồng Tâm (huyện Mỹ Đức, TP Hà Nội) sau vụ chống người thi hành công vụ, giết người khiến 3 cán bộ chiến sĩ công an hi sinh, 22 đối tượng bị khởi tố, ngày 18/1, cuộc sống của người dân xã này đã trở lại bình thường khi các chốt chặn của lực lượng công an đã được rút, thay vào đó là không khí chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Canh Tý 2020 đang diễn ra nhộn nhịp. Dường như vụ việc xảy ra mới đây ở Đồng Tâm đã khép lại tại nơi đây, người dân đã trở lại cuộc sống yên bình sau thời gian dài nhiều sóng gió.



Theo người dân địa phương, thời điểm xảy ra vụ gây rối ở Đồng Tâm, nhiều người dân cũng ngại nên ít ra đường, nhưng khi nhóm đối tượng chống đối lực lượng chức năng đã bị bắt giữ, khởi tố, các chốt chặn đã được rút đi, người dân thôn Hoành đã ổn định cuộc sống để chuẩn bị đón tết như những làng quê khác ở Việt Nam.

Cuộc sống người dân Đồng Tâm đã ổn định trở lại. Ảnh: ANTĐ.

Những ngày này, con đường dẫn vào UBND xã Đồng Tâm đã tràn ngập sắc xuân khi đào quất, hoa phục vụ Tết Nguyên đán được bày bán khắp nơi, cảnh mua bán diễn ra tấp nập như nơi đây chưa từng xảy ra sự việc chống đối lực lượng chức năng của một số đối tượng tại địa phương này.

Một người dân thôn Hoành cho biết, nguyện vọng của người dân Đồng Tâm là cuộc sống luôn ổn định yên bình. Chính quyền các cấp cần bám rất sát cuộc sống của người dân để bà con ổn định tinh thần, yên tâm làm ăn, tích cực lao động sản xuất và chuẩn bị đón Tết.

Theo phóng sự với phát của VTV, những ngày qua, các cấp chính quyền địa phương đã phối hợp với các lực lượng chức năng giữ gìn an ninh trật tự, động viên tinh thần người dân, chăm lo thực hiện tốt các chính sách phục vụ người dân đón tết Nguyên đán chu đáo.

Ông Nguyễn Mạnh Tống (65 tuổi) người dân thôn Hoành nói: Cũng như mọi năm, cứ qua tết Ông Táo, người dân là người dân lại dọn dẹp nhà cửa, trang hoàng đường thôn ngõ xóm để chuẩn bị đón xuân. Sự việc hôm 9/1, chỉ làm tinh thần người dân xao động đôi chút, nhưng đến hôm nay, mọi sinh hoạt đã trở lại bình thường.

Ông Trần Xuân Hồng, Hội người cao tuổi xã Đồng Tâm cho biết, cuộc sống người dân đã trở lại bình thường.

"Tinh thần động viên bà con chủ yếu các tổ chức đoàn thể ở các cơ sở khu xóm, thôn như liên hoan văn nghệ", ông Hồng nói.

Phó Chủ tịch UBND xã Đồng Tâm Phạm Hồng Sỹ cho biết, tình hình an ninh trật tự tại thôn Hoành đã được kiểm soát và đã ổn định.

"Hiện đang tiếp tục vận động tuyên truyền người dân yên tâm tin tưởng vào chủ trương, đường lối của Đảng, không nghe những lời kích động, xúi giục, lôi kéo của các đối tượng xấu, chỉ tiếp cận thông tin trên các phương tiện truyền thông đại chúng chính thống, không nên xem và tin vào những tin tức không chính thống trên mạng xã hội, trong đó nhiều thông tin sai lệch, kích động của các đối tượng xấu", ông Sỹ nói.

Bí thư Đảng ủy xã Đồng Tâm Phan Văn Sự cho biết, sau sự việc xảy ra tại Đồng Tâm, hiện cuộc sống người dân đã ổn định trở lại như thường nhật. Hiện hệ thống chính trị của xã tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền để người dân hiểu rõ bản chất vụ việc, nêu cao tinh thần đại đoàn kết toàn dân. Đồng thời, tiếp tục rà soát, chăm lo Tết cho các đối tượng chính sách, người có công, người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn với mong muốn người dân có một cái tết yên bình, hạnh phúc.

"Trong không khí chuẩn bị đón xuân Canh Tý, chúng tôi đang quan tâm chăm lo cho đời sống của người dân, đặc biệt là hộ nghèo và gia đình chính sách – để không ai bị bỏ lại phía sau. Xã đã chỉ đạo nhân dân dọn dẹp vệ sinh môi trường, trang hoàng đường làng ngõ xóm để đón tết một cách vui vẻ. Sau tết sẽ tập trung chỉ đạo người dân bắt tay vào vụ chiêm xuân để sản xuất hết diện tích, kịp thời vụ", ông Sự nói.

Sáng ngày 18/1, tại trụ sở UBND xã Đồng Tâm, chính quyền địa phương đã phối hợp với Ban Dân vận Thành ủy Hà Nội tổ chức trao qùa cho các hộ nghèo, gia đình chính sách và người có công, cựu chiến binh với mong muốn người dân có cái tết đầm ấm. Đồng thời là minh chứng cho việc chính quyền địa phương luôn quan tâm đến cuộc sống người dân nơi đây.