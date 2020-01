Vụ Đồng Tâm: Thăng cấp bậc hàm, mãi mãi ghi nhận gương hy sinh anh dũng

(Kiến Thức) - Đại tướng Tô Lâm đã ký Quyết định thăng cấp bậc hàm cho ba cán bộ, chiến sĩ công an hy sinh trong khi làm nhiệm vụ tại xã Đồng Tâm. Bộ trưởng Công an nói rằng, sự dũng cảm hy sinh của các anh mãi mãi được Đảng, Nhà nước và nhân dân ghi nhận.

Thăng cấp bậc hàm ba chiến sĩ công an hy sinh tại Đồng Tâm



Liên quan vụ việc chống người thi hành công vụ xảy ra tại xã Đồng Tâm (huyện Mỹ Đức, thành phố Hà Nội) khiến 3 cán bộ chiến sĩ công an hy sinh, ngày 11/1, Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an đã ký Quyết định thăng cấp bậc hàm cho ba cán bộ, chiến sĩ công an hy sinh trong khi làm nhiệm vụ tại xã Đồng Tâm.

Theo Quyết định, Thượng tá Nguyễn Huy Thịnh, Phó Trung đoàn trưởng Trung đoàn Cảnh sát cơ động thủ đô, Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động, Bộ Công an được thăng cấp bậc hàm lên Đại tá.

Trung úy Phạm Công Huy, cán bộ Đội chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ khu vực 3, Phòng Cảnh sát chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, Công an TP Hà Nội được thăng cấp bậc hàm lên Thượng úy.

Trung úy Đức Hoàng Quân, cán bộ Tiểu đoàn 1, Trung đoàn Cảnh sát cơ động thủ đô được thăng cấp bậc hàm lên Thượng úy.

Bộ trưởng Tô Lâm cùng Đoàn công tác thăm hỏi gia đình đồng chí Phạm Công Huy. Ảnh: Bộ Công an.

Trước đó, ngày 10/1, Chủ tịch nước đã quyết định truy tặng huân chương Chiến công hạng Nhất cho ba cán bộ, chiến sĩ công an hy sinh trong khi làm nhiệm vụ.

Ba chiến sĩ công an được truy tặng huân chương Chiến công hạng Nhất gồm Thượng tá Nguyễn Huy Thịnh, Phó trung đoàn trưởng Trung đoàn Cảnh sát cơ động thủ đô, Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động, Bộ Công an; Thiếu úy Dương Đức Hoàng Quân, cán bộ Tiểu đoàn 1, Trung đoàn Cảnh sát cơ động thủ đô, Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động, Bộ Công an và Trung úy Phạm Công Huy, cán bộ Đội chữa cháy và cứu nạn - cứu hộ khu vực 3, Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, Công an TP Hà Nội.

Ba chiến sĩ công an đã lập chiến công đặc biệt xuất sắc trong chiến đấu và phục vụ chiến đấu, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

Mãi ghi nhận, biết ơn tấm gương hy sinh vì bình yên cuộc sống của ba cán bộ công an

Ngày 11/1, Đoàn công tác Bộ Công an do Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an làm Trưởng đoàn đã đến thăm hỏi, động viên và chia buồn với gia đình 3 cán bộ, chiến sĩ Công an hy sinh trong lúc đảm bảo an ninh, trật tự ở Đồng Tâm.

Cùng đi với Bộ trưởng Tô Lâm có Thượng tướng Nguyễn Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an; Trung tướng Lương Tam Quang, Thứ trưởng Bộ Công an; Thiếu tướng Nguyễn Duy Ngọc, Thứ trưởng Bộ Công an, cùng đại diện các cơ quan, đơn vị của Bộ Công an và thành phố Hà Nội.

Bộ trưởng Tô Lâm cùng Đoàn công tác đến thăm hỏi gia đình 3 chiến sĩ công an đã hy sinh gồm Thượng tá Nguyễn Huy Thịnh (sinh năm 1972), Phó Trung đoàn trưởng Trung đoàn Cảnh sát cơ động Thủ đô, Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động; trung úy Dương Đức Hoàng Quân (sinh năm 1992), chiến sỹ Tiểu đoàn 1, Trung đoàn 22, Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động và trung úy Phạm Công Huy (sinh năm 1993), chiến sỹ Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy - cứu nạn, cứu hộ, Công an thành phố Hà Nội.

Bộ trưởng Tô Lâm cùng Đoàn công tác chia sẻ nỗi đau với gia đình đồng chí Nguyễn Huy Thịnh.

Bộ trưởng Tô Lâm khẳng định, đây không chỉ là mất mát riêng của gia đình các cán bộ chiến sĩ, mà còn là nỗi đau, sự mất của toàn lực lượng Công an nhân dân.

“Những chiến sĩ Công an, giữa thời bình vẫn chịu nhiều hy sinh, gia đình các anh cũng vậy, họ cũng phải gánh nỗi đau mất mát quá lớn vì cuộc sống bình yên cho nhân dân. Các đồng chí đã làm tròn trách nhiệm của người Công an nhân dân, tất cả vì sự bình yên cuộc sống. Sự dũng cảm hy sinh của các anh mãi mãi được Đảng, Nhà nước và nhân dân ghi nhận, biết ơn. Bộ Công an và các cơ quan chức năng, địa phương sẽ luôn đứng bên gia đình, quan tâm, hỗ trợ hết sức để gia đình vơi bớt khó khan”, Đại tướng Tô Lâm nói.

Bộ trưởng Tô Lâm mong muốn, thân nhân gia đình các cán bộ, chiến sĩ đã hy sinh sẽ cố gắng nén đau thương, sớm vượt qua nỗi đau, lấy niềm tự hào về sự hy sinh của người chồng, người cha, người anh, người em, người con của mình để tiếp tục vươn lên trong cuộc sống.

Bộ trưởng Tô Lâm đã chỉ đạo Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động, Công an thành phố Hà Nội, các Cục chức năng của Bộ Công an, chính quyền địa phương quan tâm, động viên gia đình các đồng chí hy sinh để vượt qua nỗi đau của sự mất mát to lớn này, hỗ trợ gia đình và thân nhân ổn định tinh thần và cuộc sống, thực hiện đầy đủ mọi chế độ chính sách, trước mắt chăm lo, hỗ trợ để tang lễ 3 cán bộ, chiến sĩ được diễn ra đúng theo quy định của nhà nước và ngành Công an.

