Vụ Đồng Tâm: Lộ rõ Lê Đình Kình cùng “phe nhóm” đe dọa người dân

(Kiến Thức) - Ông Lê Đình Kình và phe nhóm đã nhiều lần đe dọa người dân dù “tổ đồng thuận” không đại diện cho người dân Đồng Tâm. Khi nhóm này bị khởi tố, bắt giam cuộc sống người dân Đồng Tâm sẽ an yên trở lại.

Liên quan đến vụ việc gây rối trật tự công cộng và chống người thi hành công vụ tại xã Đồng Tâm (huyện Mỹ Đức, Hà Nội) theo các cơ quan chức năng, ông Lê Đình Kình cùng “phe nhóm” tổ đồng thuận đã nhiều lần đe dọa người dân.



Cụ thể, khi nói về vụ việc trong bản tin của VTV phát tối ngày 13/1 mới đây, ông Nguyễn Văn Hậu Phó Chủ tịch UBND huyện Mỹ Đức cho biết, rất nhiều cán bộ bị đe dọa, sỉ nhục. "Kể cả những người dân có tinh thần, nhận thức tốt cũng bị những đối tượng này khống chế dọa nạt", ông Hậu cho hay.

Thứ trưởng Bộ Công an, trung tướng Lương Tam Quang khi cung cấp thông tin liên quan vụ việc tại Đồng Tâm cho biết, những người trong "tổ đồng thuận" hoàn toàn không có quyền lợi, không có đất ở, đất canh tác trong khu vực này.

Tuy nhiên, đầu tháng 11/2019, khi UBND huyện Mỹ Đức đã tổ chức chi trả cho 14 hộ dân sinh sống trên đất sân bay Miếu Môn, các đối tượng tổ đồng thuận kéo tới phản đối, chửi bới. Ngày 25/11/2019, các đối tượng trong "Tổ đồng thuận" tiếp tục tập trung đông người, gây mất an ninh trật tự tại trụ sở xã Đồng Tâm, đe dọa, chửi bới những ai đã phát biểu ủng hộ việc làm chính quyền.

Đối tượng Lê Đình Công, con trai ông Lê Đình Kình.

Thậm chí, các đối tượng đã chuẩn bị bom xăng, cài để đốt phá trụ sở ủy ban; chuẩn bị vũ khí có thể sát hại cán bộ xã; chuẩn bị vũ khí đốt phá nhà văn hóa. Tài liệu thu thập được cho thấy, các đối tượng có thể phá hủy cây xăng Miếu Môn, gây tiếng nổ để tạo tiếng vang; bắt cóc người già, thậm chí cả trẻ em để gây áp lực.

Ngày 31/12/2019, Bộ Quốc phòng triển khai xây dựng hàng rào bảo vệ sân bay Miếu Môn, các đối tượng thuộc "tổ đồng thuận" liên tục chặn xe chở vật liệu, gây rối trật tự công cộng. Qua thông tin mà công an nắm được, các đối tượng chuẩn bị khi xây dựng đến khu vực của xã Đồng Tâm thì sẽ chống đối quyết liệt. Họ tổ chức mua lựu đạn, bom xăng, chuẩn bị vũ khí tự chế, tuýp sắt gắn dao để chống trả lực lượng chức năng.

Theo lời khai của các đối tượng ở Đồng Tâm , chúng đã chuẩn bị kế hoạch từ trước để gây rối.

Cụ thể, theo lời khai của Lê Đình Công (con trai ông Lê Đình Kình trong bản tin VTV cho thấy, tháng 11/2019, Công đưa cho Nguyễn Quốc Tiến 33 triệu đồng để mua lựu đạn. Sau đó, Mai Thị Thuấn đã mua lựu đạn về. Ngoài ra, Công và một số người khác đã trực tiếp làm bom xăng. Công đóng xăng vào chai bia, với số lượng hơn 4 két. Công là một trong những người chỉ đạo chuẩn bị vũ khí chống lại lực lượng chức năng.

“Lúc đầu chúng tôi cũng ném đá, sau đó ném bom xăng. Các lực lượng chức năng kêu gọi chúng tôi đầu hàng, nhưng chúng tôi không đầu hàng mà vẫn tiếp tục ném đá và bom xăng vào các lực lượng chức năng. Chúng tôi thấy hành vi của mình là sai trái” - Công nói.

Lời khai của Lê Đình Quang (xã Đồng Tâm, Mỹ Đức, Hà Nội) cũng cho thấy, ông Kình có chỉ đạo mỗi người một việc, người thì đi mua xăng, người thì đi mua lựu đạn, mua dao. Ông Công là người đứng đầu và luôn sẵn sàng tấn công lực lượng chức năng khi lực lượng chức năng về xã Đồng Tâm.

Đại tá Nguyễn Hồng Ky, Trưởng Công an huyện Mỹ Đức, TP Hà Nội, ngày 9/1/2020, khi lực lượng chức năng đến khu vực cổng làng Hoành (Đồng Tâm, Mỹ Đức, Hà Nội), các đối tượng đã chủ động tấn công lực lượng chức năng bằng pháo, gạch, đá, bom xăng. Những đối tượng này còn dùng cả lựu đạn ném vào lực lượng chức năng. Mặc dù lực lượng chức năng đã kêu gọi các đối tượng chấm dứt các hành vi tấn công, nhưng các đối tượng vẫn tiếp tục tấn công lực lượng chức năng quyết liệt hơn.

Hậu quả vụ việc các đối tượng chống người thi hành công vụ gây ra không chỉ khiến 3 cán bộ chiến sĩ công an hy sinh mà còn khiến cuộc sống yên bình của người dân Đồng Tâm bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Sau khi xảy ra vụ việc ngày 9/1, khi một số người chống đối, sử dụng lựu đạn, bom xăng, dao phóng... tấn công lực lượng chức năng, chống người thi hành công vụ, gây rối trật tự công cộng khiến 3 công an hi sinh, một người chống đối tử vong, một trường hợp bị thương, cơ quan công an đã khống chế, bắt giữ những người vi phạm pháp luật nghiêm trọng, khởi tố vụ án với 3 tội danh: “Giết người”, “Tàng trữ, sử dụng vũ khí trái phép” và “Chống người thi hành công vụ”.

Đồng thời khởi tố 22 bị can, trong đó 19 bị can bị khởi tố về hành vi giết người gồm: Lê Đình Công, Lê Đình Uy, Bùi Văn Niên, Nguyễn Văn Tuyến, Trần Thị La, Bùi Thị Nối, Bùi Văn Tiến, Nguyễn Thị Lụa, Bùi Viết Hiểu, Bùi Văn Tuấn, Nguyễn Quốc Tiến, Lê Đình Doanh, Bùi Thị Đục, Lê Đình Quân, Lê Đình Quang, Nguyễn Văn Duệ, Nguyễn Thị Bét, Trịnh Văn Hải, Nguyễn Văn Quân. Khởi tố bị can và bắt tạm giam Lê Đình Chức về hành vi giết người.

Khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với 2 bị can về hành vi chống người thi hành công vụ gồm Lê Đình Hiển, Bùi Viết Tiến. Cơ quan điều tra đang tạm giữ Nguyễn Thị Dung để điều tra về hành vi chống người thi hành công vụ và Nguyễn Xuân Điều, Trần Thị Phượng, Đào Thị Kim về hành vi giết người.

Với việc bắt giữ, khởi tố hàng chục đối tượng liên quan vụ án trên, cuộc sống người dân Đồng Tâm sẽ an yên trở lại. Bởi người dân Đồng Tâm đều đồng tình ủng hộ chính sách quốc phòng an ninh như lời ông Cao Xuân Thiết, Chủ tịch Hội Người cao tuổi xã Đồng Tâm khẳng định, việc khiếu nại đất ở sân bay Miếu Môn chỉ có một nhóm đối tượng, không đại diện cho người dân xã Đồng Tâm.

Ông Nguyễn Quyết Thắng - nguyên Bí thư Đảng ủy xã Đồng Tâm cho rằng, ngoài cái gọi là "tổ đồng thuận" do ông Lê Đình Kình đứng đầu, toàn bộ người dân Đồng Tâm đều đồng tình với kết luận thanh tra của Thanh tra thành phố Hà Nội cũng như Thông báo của Thanh tra Chính phủ. Người dân cũng ghi nhận việc chính quyền công bố các bản đồ liên quan đến khu đất sân bay Miếu Môn và mong muốn những vấn đề liên quan được xử lý dứt điểm, tạo điều kiện đảm bảo an ninh trật tự ở địa phương, nâng cao đời sống người dân.

Theo lời ông ông Phan Văn Sự - Bí thư Đảng ủy xã Đồng Tâm, hiện cuộc sống người dân Đồng Tâm đã trở lại bình thường, ổn định tinh thần, tích cực lao động sản xuất và chuẩn bị đón Tết.