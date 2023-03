Vụ bé trai 14 tuổi bị hành hung: “Hành vi côn đồ, coi thường pháp luật“

Theo thông tin ban đầu, ngày 11/3, cháu N.D.K. (14 tuổi) xảy ra mâu thuẫn, xô xát với một bạn trong khi chơi đá bóng. Sau khi về nhà, K. bị ông nội của người bạn đến tìm. Hình ảnh camera giám sát nhà K. cho thấy cậu bé bị người đàn ông liên tục tấn công vào vùng đầu, mặt. Được biết, cháu K. mắc chứng bạch tạng từ nhỏ.

Cháu bé bị ông nội của bạn đánh liên tục vào đầu. Ảnh cắt từ clip

Sau khi vụ việc xảy ra, Công an xã Hòa Thạch (huyện Quốc Oai, Hà Nội) đã triệu tập người đàn ông hành hung bé trái 14 tuổi tới trụ sở làm việc. Tại cơ quan công an, người đàn ông này đã thừa nhận hành vi đánh đập cháu bé và tỏ ra ân hận sau khi sự việc xảy ra. Hiện Công an xã Hòa Thạch đã chuyển hồ sơ vụ việc tới Công an huyện Quốc Oai để tiếp tục giải quyết theo thẩm quyền.

Nói về vấn đề này, Tiến sĩ, luật sư Đặng Văn Cường (Trưởng Văn phòng luật sư Chính Pháp, Ủy viên Ban chấp hành Hội bảo vệ quyền trẻ em) cho biết, theo hình ảnh camera ghi lại, có thể thấy hành vi của người đàn ông có tính côn đồ, coi thường pháp luật và đã xâm phạm đến quyền trẻ em. Bởi vậy cơ quan điều tra sẽ tiến hành trưng cầu giám định để xác định thương tích đối với cháu bé. Trong trường hợp có tỷ lệ thương tích, dù dưới 11% thì cơ quan điều tra cũng có cơ sở xử lý hình sự đối với người đàn ông này khi có đơn yêu cầu của người bị hại (do nạn nhân dưới 16 tuổi).

Tiến sĩ, luật sư Đặng Văn Cường - Trưởng Văn phòng luật sư Chính Pháp, Ủy viên Ban chấp hành Hội bảo vệ quyền trẻ em.

"Trẻ con va chạm trong lúc vui chơi là chuyện bình thường, khó tránh khỏi. Trong những tình huống như vậy thì người lớn phải hết sức bình tĩnh, tìm cách khuyên can, giáo dục chứ không phải là dùng cơ bắp để giải quyết. Hành vi của người đàn ông trong vụ việc trên rõ ràng là phản giáo dục, cố ý gây thương tích, gây hoang mang trong dư luận. Bởi vậy gia đình nạn nhân cần có đơn trình báo sự việc để cơ quan chức năng vào cuộc xác minh, làm rõ để xử lý. Đồng thời nạn nhân cần được nhập viện để thăm khám, điều trị, xác định thương tích làm cơ sở để xử lý theo quy định của pháp luật", luật sư Cường nói.

Luật sư Cường nhấn mạnh, đây là vụ việc gây bức xúc trong cộng đồng dư luận, xâm phạm đến quyền trẻ em, nên các cơ quan chức năng cần sớm vào cuộc làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật.