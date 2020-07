Hiện trường thiếu niên bị bắn chết trong "khu tự trị" ở nước Mỹ

Theo Insider, hai thiếu niên, 16 và 14 tuổi, đã trúng đạn trong " khu tự trị Capitol Hill" ở thành phố Seattle, Washington, ngày 29/6. Thiếu niên 16 tuổi tử vong còn bé trai 14 tuổi đang trong tình trạng nguy kịch. (Nguồn ảnh: Reuters) Sở cảnh sát Seattle nhận được tin báo về các vụ nổ súng tại "khu tự trị Capitol Hill" vào khoảng 3h sáng 29/6. Người gọi điện báo rằng một số người đã nã đạn vào chiếc xe Jeep. "Khi các nhà điều tra đến hiện trường, họ đã phát hiện một chiếc Jeep Cherokee màu trắng đầy vết đạn ở Đại lộ 12", cảnh sát trưởng Seattle, Carmen Best, nói với KOMO. Các nhà chức trách đang mở cuộc điều tra vụ việc. Trước đó, vào tối 8/6, hàng trăm người biểu tình ở Mỹ đã chiếm một khu vực ở quận Capitol Hill, thành phố Seattle, và gọi đó là "khu tự trị". Hành động này diễn ra sau khi cảnh sát Seattle ở tòa nhà East Precinct di chuyển rào chắn ngăn đường phố và rời đồn cảnh sát nhằm giảm bớt căng thẳng giữa người biểu tình và lực lượng hành pháp sau cái chết của người da màu George Floyd hôm 25/5. Mục tiêu chính của khu vực này là xây dựng cộng đồng tự quản không cảnh sát. Thay vào đó, các tình nguyện viên đã bắt đầu tổ chức lực lượng an ninh riêng. Tuần trước, Thị trưởng Seattle Jenny Durkan tuyên bố rằng "khu tự trị" sẽ chấm dứt và cảnh sát "sẽ quay trở lại tòa nhà East Precint". Theo CNN, số lượng người trong "khu tự trị" này đã giảm trong vài tuần qua. Những người còn lại ở đó tỏ ra lo ngại về tình trạng bạo lực. Người đàn ông kêu gọi mọi người rời khỏi "khu tự trị" ngày 26/6. Người biểu tình sử dụng xe tải để chuyển chướng ngại vật bên ngoài đồn cảnh sát East Precinct hôm 22/6. Lối vào "khu tự trị Capitol Hill" không cảnh sát ngày 14/6. Người biểu tình dựng lều trong Công viên Cal Anderson tại "khu tự trị" gần đồn cảnh sát East Precinct ngày 18/6. Mời độc giả xem thêm video về vụ việc người đàn ông da màu George Floyd tử vong (Nguồn video: VTC Now)

