Hình ảnh “khu tự trị” giữa lòng nước Mỹ bị giải tỏa

Theo Reuters, chính quyền thành phố mới đây quyết định giải tỏa "khu tự trị Capitol Hill" mà người biểu tình lập ra ở Seattle hồi tháng trước. (Nguồn ảnh: Reuters) Từ ngày 30/6, Sở Giao thông Vận tải Seattle đã sử dụng máy móc hạng nặng để loại bỏ hàng rào bê tông đánh dấu lối vào của CHOP. Hoạt động giải tỏa được tiến hành sau khi Thị trưởng Seattle Jenny Durkan tuyên bố đây là "cuộc tụ tập bất hợp pháp". "Tôi ủng hộ các cuộc biểu tình ôn hòa. Nhưng tình hình hiện giờ đã quá đủ. CHOP đã trở nên vô pháp luật và tàn bạo", cảnh sát trưởng Seattle Carmen Best nói. Cảnh sát ra lệnh giải tán "khu tự trị" vào khoảng 5h ngày 1/7, yêu cầu người biểu tình rời đi trong 8 phút. Sở Cảnh sát Seattle cho biết, ít nhất 13 người biểu tình bị bắt vì không chịu rời khỏi khu vực. Cảnh sát Seattle giải tỏa khu CHOP ngày 1/7. Trước đó, vào tối 8/6, giữa lúc làn sóng biểu tình "Mạng sống người da màu cũng quan trọng" sục sôi ở Mỹ, hàng trăm người biểu tình đã chiếm một khu vực ở quận Capitol Hill, thành phố Seattle, và gọi đó là "khu tự trị". Hành động này diễn ra sau khi cảnh sát Seattle ở tòa nhà East Precinct di chuyển rào chắn ngăn đường phố và rời đồn cảnh sát nhằm giảm bớt căng thẳng giữa người biểu tình và lực lượng hành pháp sau cái chết của người da màu George Floyd hôm 25/5. Mục tiêu chính của khu vực này là xây dựng cộng đồng tự quản không cảnh sát. Thay vào đó, các tình nguyện viên đã bắt đầu tổ chức lực lượng an ninh riêng. Tuần trước, Thị trưởng Seattle Jenny Durkan tuyên bố rằng "khu tự trị" sẽ chấm dứt và cảnh sát "sẽ quay trở lại tòa nhà East Precint". Theo CNN, số lượng người trong "khu tự trị" này đã giảm trong vài tuần qua. Những người còn lại ở đó tỏ ra lo ngại về tình trạng bạo lực. Theo Insider, hai thiếu niên, 16 và 14 tuổi, đã trúng đạn trong "khu tự trị Capitol Hill" ngày 29/6. Thiếu niên 16 tuổi tử vong còn bé trai 14 tuổi đang trong tình trạng nguy kịch. Xe BearCat được cảnh sát sử dụng trong quá trình giải tỏa "khu tự trị" ở Seattle. Mời độc giả xem thêm video về vụ việc người đàn ông da màu George Floyd tử vong (Nguồn video: VTC Now)

