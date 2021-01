Tin nóng ngày 11/1: Xe chở rác tông chết bé trai 14 tuổi

Xe chở rác tông chết bé trai 14 tuổi: Chiều 12/4/2019, Lê Hoàng Lê (40 tuổi, trú tại Hà Nội) nhận “lệnh” điều khiển xe đi gom rác. Khoảng 16h, xe đi đến phố Vũ Trọng Phụng, Hà Nội và tông trúng một bé trai 14 tuổi đang đi xe đạp. Do vết thương quá nặng, bé trai đã không qua khỏi. Ngày 11/1, TAND quận Thanh Xuân tuyên phạt Lê 3,6 năm tù tội vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ. Đâm con ruột của "vợ hờ" nguy kịch vì ghen: Thấy anh N.V.D. (25 tuổi) ngủ chung giường với bà N.T.D. (45 tuổi, mẹ ruột của V.D. tạm trú tại xã Mong Thọ B, huyện Châu Thành, Kiên Giang) Nguyễn Văn Cọp (57 tuổi, trú cùng địa phương) nổi cơn cuồng ghen rồi đâm anh D. nguy kịch. Chưa dừng lại, Cọp còn dùng cây gỗ đập vào đầu bà D. gây thương tích. Hôm nay, Công an huyện Châu Thành cho biết đang tạm giữ Cọp để điều tra về hành vi Giết người. 47 thanh niên dương tính với ma túy trong quán karaoke: Khoảng 1h ngày 11/1, Công an tỉnh Quảng Nam tiến hành kiểm tra cơ sở kinh doanh karaoke Diamond tại thị trấn Nam Phước (huyện Duy Xuyên). Lực lượng Công an phát hiện tại cơ sở này có năm phòng hát đang hoạt động, với tổng số 50 nam, nữ. Tiến hành thử nhanh, công an phát hiện 47 nam, nữ dương tính với chất ma túy. Vận chuyển trái phép gần 500 kg pháo nổ: Ngày 10/1, Công an huyện Văn Yên (Yên Bái) đã phát hiện xe ô tô chở 20 bao tải đựng pháo nổ tại khu vực ven đường cao tốc Nội Bài – Lào Cai. Quá trình kiểm tra, có 491,6 kg pháo nổ được cất giấu trong 20 bao tải xác rắn. Hiện Công an huyện Văn Yên, đang tạm giữ Nguyễn Văn Trường (SN 1985, trú tại huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc) để điều tra về hành vi mua bán, vận chuyển trái phép pháo nổ. Bắt đối tượng cứa cổ lái xe ôm sau hơn 1 tháng lẩn trốn: Bằng các biện pháp nghiệp vụ, sau hơn 30 ngày truy lùng, ngày 11/1, Công an TP Nha Trang, Khánh Hòa đã bắt giữ được Lê Văn Tiến (SN 1986, trú tại xã Vĩnh Ngọc, Nha Trang) là đối tượng đã cứa cổ Phan Hoàng Giang (SN 1996, thường trú quận Ô Môn, TP. Cần Thơ) hành nghề xe ôm công nghệ (Grabbike) để cướp tài sản xảy ra vào ngày 4/12/2020 tại vực Cầu Ké, xã Vĩnh Hiệp, TP Nha Trang. Xe ô tô tông dải phân cách, 3 người bị thương: Trưa ngày 10/1, xe ô tô đang lưu thông trên đường Quốc lộ 46A khi đến gần cổng bệnh viện Hưng Nguyên, xã Hưng Đạo, huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An thì bất ngờ mất lái tông thẳng vào dải phân cách rồi lật ngửa giữa đường. Vụ tai nạn khiến tài xế cùng 2 người đi cùng xe bị thương. Bé gái tử vong khi sưởi ấm bằng than: Chiều 10/1, em T.H.P. (15 tuổi) rủ em họ là Đ.T.T.H. (13 tuổi cùng trú tại xã Lê Hóa, huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình) đến nhà học bài và ngủ lại. Thấy trời giá rét, cả hai đốt than củi sưởi ấm trong phòng ngủ. Sáng 11/1, người thân vào phòng thì phát. Các nạn nhân được đưa đến bệnh viện cấp cứu nhưng P. không qua khỏi. Nạn nhân còn lại đã được chuyến lên tuyến trên điều trị trong tình trạng nguy kịch. >>> Xem thêm video: Bình Định: Xe chở rác lao sang đường, tông chết tiểu thương. Nguồn: Đài Truyền Hình Đồng Tháp.

