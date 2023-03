Chân dung tân Phó Chánh văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an

Chiều 20/3, tại Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an diễn ra Lễ công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác cán bộ. Trung tướng Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an chủ trì buổi lễ. Tại buổi lễ, thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Công an, Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc đã trao Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc điều động Đại tá Trần Văn Toản - Giám đốc Công an tỉnh Bình Thuận đến nhận công tác và giữ chức vụ Phó Chánh văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an. Phát biểu giao nhiệm vụ cho Đại tá Trần Văn Toản, Thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Duy Ngọc ghi nhận những cố gắng, nỗ lực trong công tác của Đại tá Trần Văn Toản với vai trò là Giám đốc Công an tỉnh Bình Thuận. Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc mong rằng với kinh nghiệm nhiều năm công tác ở cơ sở, Đại tá Trần Văn Toản sẽ tiếp tục phát huy những thành tích, kết quả đã đạt được trong vị trí công tác mới; lãnh đạo, chỉ đạo đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Đại tá Trần Văn Toản (SN 1967, quê Thái Bình) được Bộ trưởng Bộ Công an điều động về làm Giám đốc Công an Bình Thuận từ tháng 9/2018. Trước đó, ông là Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra phòng chống tội phạm về trật tự xã hội, Bộ Công an. Ngày 17/3, tại tỉnh Bình Thuận, Bộ Công an công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an, điều động Đại tá Lê Quang Nhân, Phó Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai, đến giữ chức giám đốc Công an tỉnh Bình Thuận, thay Đại tá Trần Văn Toản. >>> Xem thêm video: Điều động, bổ nhiệm Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng và Đắk Lắk. Nguồn: Truyền Hình Nhân Dân.

Chiều 20/3, tại Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an diễn ra Lễ công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác cán bộ. Trung tướng Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an chủ trì buổi lễ. Tại buổi lễ, thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Công an, Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc đã trao Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc điều động Đại tá Trần Văn Toản - Giám đốc Công an tỉnh Bình Thuận đến nhận công tác và giữ chức vụ Phó Chánh văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an. Phát biểu giao nhiệm vụ cho Đại tá Trần Văn Toản, Thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Duy Ngọc ghi nhận những cố gắng, nỗ lực trong công tác của Đại tá Trần Văn Toản với vai trò là Giám đốc Công an tỉnh Bình Thuận. Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc mong rằng với kinh nghiệm nhiều năm công tác ở cơ sở, Đại tá Trần Văn Toản sẽ tiếp tục phát huy những thành tích, kết quả đã đạt được trong vị trí công tác mới; lãnh đạo, chỉ đạo đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Đại tá Trần Văn Toản (SN 1967, quê Thái Bình) được Bộ trưởng Bộ Công an điều động về làm Giám đốc Công an Bình Thuận từ tháng 9/2018. Trước đó, ông là Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra phòng chống tội phạm về trật tự xã hội, Bộ Công an. Ngày 17/3, tại tỉnh Bình Thuận, Bộ Công an công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an, điều động Đại tá Lê Quang Nhân, Phó Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai, đến giữ chức giám đốc Công an tỉnh Bình Thuận, thay Đại tá Trần Văn Toản. >>> Xem thêm video: Điều động, bổ nhiệm Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng và Đắk Lắk. Nguồn: Truyền Hình Nhân Dân.