Vụ bán khỏa thân để trẻ chạm vùng nhạy cảm: Hành vi lệch lạc, đáng trách

Thông tin về hàng loạt clip người phụ nữ bán khỏa thân để trẻ đụng chạm vùng nhạy cảm, lan truyền trên mạng xã hội đang được dư luận chú ý. Mới đây, trao đổi với báo chí, người phụ nữ này cho biết, do camera an ninh tại nhà bị lấy cắp nên lộ ra những hình ảnh riêng tư. Đồng thời, người này cũng khẳng định đã nhờ công an vào cuộc, xác minh và truy tìm kẻ phát tán thông tin cá nhân của mình lên mạng xã hội. Người phụ nữ cũng mong muốn được dư luận cảm thông trong thời điểm này.



Dư luận đặt câu hỏi, người đột nhập hệ thống camera an ninh, lấy clip rồi đăng tải lên mạng xã hội những hình ảnh nhạy cảm và người phụ nữ này nếu có hành vi cho trẻ đụng chạm vùng nhạy cảm sẽ bị xử lý như thế nào theo quy định của pháp luật?

Hình ảnh được lan truyền trên mạng xã hội.

Đột nhập hệ thống camera phát tán hình ảnh là vi phạm pháp luật

Trao đổi với PV Kiến Thức, luật sư Đặng Văn Cường, Đoàn Luật sư TP Hà Nội nhận định, vụ việc này có dấu hiệu tội phạm. Cơ quan điều tra cần vào cuộc xác minh làm rõ hành vi của người phụ nữ này và hành vi của người phát tán những clip này để có hình thức xử lý phù hợp với quy định của pháp luật.

Theo luật sư Cường, hành vi truy cập trái phép vào phương tiện điện tử của người khác để đánh cắp thông tin là hành vi vi phạm pháp luật và hoàn toàn có thể truy cứu trách nhiệm hình sự về Tội xâm nhập trái phép vào mạng máy tính, mạng viễn thông hoặc phương tiện điện tử của người khác theo quy định tại Điều 289 Bộ luật hình sự năm 2015.

Cụ thể, theo quy định tại điều 289, với hành vi truy cập trái phép vào đầu thu camera an ninh, chiếm quyền kiểm soát, đánh cắp thông tin dữ liệu camera an ninh, đối tượng vi phạm trong trường hợp này có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự và sẽ bị đối mặt với mức hình phạt là bị phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 300.000.000 đồng hoặc phạt tù từ 01 năm đến 05 năm. Trường hợp hành vi, được xác định là có tổ chức hoặc thu lợi bất chính từ 200.000.000 đồng trở lên hoặc gây thiệt hại từ 300.000.000 đồng trở lên cho nạn nhân thì đối tượng vi phạm sẽ phải đối mặt với mức hình phạt từ 3 năm đến 7 năm tù.

Ngoài ra, hành vi đưa truyền dữ liệu trái phép trên mạng internet cũng là hành vi vi phạm pháp luật. Trong vụ việc này người truy cập trái phép vào phương tiện điện tử của người khác để đánh cắp dữ liệu và người đăng tải các clip này lên mạng xã hội có thể là hai người khác nhau, cũng có thể là một người. Tuy nhiên hành vi đánh cắp tượng và hành vi đăng tải lên mạng xã hội là hai hành vi khác nhau dù là một người hay hai người thì những hành vi này cũng sẽ bị xem xét xử lý theo quy định pháp luật.

Luật sư Cường cho rằng, nếu những hình ảnh này, clip này mà gửi đến cơ quan chức năng để tố cáo người phụ nữ trong clip thì lại là hành vi hợp pháp và được khuyến khích để bảo vệ trẻ em.

Tuy nhiên người có hình ảnh, clip này (có thể không phải là người đánh cắp dữ liệu) lại phát tán lên mạng xã hội thì đây là hành vi vi phạm pháp luật, vi phạm điều 8 và điều 18 của Luật an ninh mạng. Những hình ảnh, clip này là có tính chất khiêu dâm, đồi trụy, trái với thuần phong mỹ tục, xâm phạm nghiêm trọng đến quyền và lợi ích hợp pháp của những người trong clip.

Do đó, riêng hành vi này cũng có thể truy cứu trách nhiệm hình sự về Tội đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông theo Điều 288 Bộ luật hình sự năm 2015 với mức phạt có thể lên đến 7 năm tù.

“Cơ quan an ninh mạng và cơ quan điều tra sẽ vào cuộc xác minh làm rõ đối tượng nào đã truy cập trái phép vào phương tiện điện tử của người phụ nữ này để đánh cắp tượng, đối tượng nào đã đăng tải trái phép các clip này lên mạng xã hội để có hình thức xử lý phù hợp với quy định của pháp luật. Trong trường hợp hành vi chưa đến mức phải xử lý hình sự hoặc chưa thỏa mãn dấu hiệu cấu thành tội phạm thì cũng sẽ bị xử phạt theo quy định của Nghị định số 15/2020/NĐ-CP về xử phạt hành chính trong lĩnh vực bưu chính viễn thông, tần số vô tuyến điện” - luật sư Đặng Văn Cường nêu ý kiến.

Luật sư Cường nhấn mạnh, đây là hành vi hết sức nghiêm trọng, xâm phạm đến an ninh mạng, an toàn thông tin và gây hoang mang trong dư luận. Hành vi này có thể phát sinh nhiều hệ lụy, tiêu cực xấu cho xã hội và ảnh hưởng nghiêm trọng đến quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, của cá nhân công dân. Do vậy, cùng với việc xử lý các đối tượng theo quy định pháp luật, cơ quan chức năng cần tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật để công dân hiểu biết và chấp hành luật an ninh mạng, tôn trọng bí mật đời tư cá nhân và không thực hiện các hành vi pháp luật trên không gian mạng.

Luật sư Đặng Văn Cường.

Người phụ nữ có hành vi lệch lạc, đáng trách

Luật sư Đặng Văn Cường cho rằng, đối với người phụ nữ trong clip đã có những hành vi khiêu dâm, dâm ô đối với trẻ em (người dưới 16 tuổi). Do đó, hành vi cũng có dấu hiệu tội phạm, kể cả trường hợp đứa trẻ là con của người phụ nữ này. Hành vi này không chỉ vi phạm nghiêm trọng đạo đức xã hội, thể hiện lối sống bệnh hoạn, lệch lạc mà còn là hành vi vi phạm pháp luật, ảnh hưởng đến sự phát triển và hình thành nhân cách của trẻ em, có thể tạo ra những đứa trẻ lệch lạc, bệnh hoạn và tìm ẩn những hiểm họa cho xã hội.

Theo quy định của công ước về Quyền trẻ em, Luật trẻ em và các văn bản pháp luật có liên quan thì trẻ em được tôn trọng, được bảo vệ, chăm sóc. Nghiêm cấm mọi hành vi bóc lột, xâm hại tình dục trẻ em. Hành vi đụng chạm, sờ mó vào bộ phận sinh dục của trẻ em hoặc để trả em sợ mó đụng chạm vào bộ phận sinh dục của mình là hành vi vi phạm pháp luật...

Cụ thể, trước tình trạng hành vi xâm hại tình dục diễn ra nhiều, khó kiểm soát, gây bức xúc trong dư luận thì Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao đã ban hành Nghị quyết 06/2019/NQ-HĐTP hướng dẫn xét xử xâm hại tình dục người dưới 18 tuổi.

Trong đó, quy định: Xâm hại tình dục người dưới 16 tuổi là việc dùng vũ lực, đe dọa dùng vũ lực, ép buộc, lôi kéo, dụ dỗ người dưới 16 tuổi tham gia vào các hành vi liên quan đến tình dục, bao gồm hiếp dâm, cưỡng dâm, giao cấu, dâm ô với người dưới 16 tuổi và sử dụng người dưới 16 tuổi vào mục đích mại dâm, khiêu dâm dưới mọi hình thức (ví dụ: hoạt động xâm hại tình dục được thực hiện do đồng thuận với người dưới 13 tuổi); do cưỡng bức, do hứa hẹn các lợi ích vật chất (tiền, tài sản) hay các lợi ích phi vật chất (ví dụ: cho điểm cao, đánh giá tốt, tạo cơ hội tiến bộ...).

“Dâm ô quy định tại khoản 1 Điều 146 của Bộ luật Hình sự là hành vi của những người cùng giới tính hoặc khác giới tính tiếp xúc về thể chất trực tiếp hoặc gián tiếp qua lớp quần áo vào bộ phận sinh dục, bộ phận nhạy cảm, bộ phận khác trên cơ thể của người dưới 16 tuổi có tính chất tình dục nhưng không nhằm quan hệ tình dục, gồm một trong các hành vi sau đây:

a) Dùng bộ phận sinh dục, bộ phận nhạy cảm tiếp xúc (ví dụ: đụng chạm, cọ xát, chà xát...) với bộ phận sinh dục, bộ phận nhạy cảm, bộ phận khác của người dưới 16 tuổi;

b) Dùng bộ phận khác trên cơ thể (ví dụ: tay, chân, miệng, lưỡi...) tiếp xúc (ví dụ: vuốt ve, sờ, bóp, cấu véo, hôn, liếm...) với bộ phận sinh dục, bộ phận nhạy cảm của người dưới 16 tuổi;

c) Dùng dụng cụ tình dục tiếp xúc (ví dụ: đụng chạm, cọ xát, chà xát...) với bộ phận sinh dục, bộ phận nhạy cảm của người dưới 16 tuổi;

d) Dụ dỗ, ép buộc người dưới 16 tuổi dùng bộ phận khác trên cơ thể của họ tiếp xúc (ví dụ: vuốt ve, sờ, bóp, cấu véo, hôn, liếm...) với bộ phận nhạy cảm của người phạm tội hoặc của người khác;

đ) Các hành vi khác có tính chất tình dục nhưng không nhằm quan hệ tình dục (ví dụ: hôn vào miệng, cổ, tai, gáy... của người dưới 16 tuổi).”.

Bởi vậy, luật sư Cường cho rằng, nếu trong quá trình xác minh, cơ quan điều tra có căn cứ cho thấy người phụ nữ này đã có hành vi “Dụ dỗ, ép buộc người dưới 16 tuổi dùng bộ phận khác trên cơ thể của họ tiếp xúc (ví dụ: vuốt ve, sờ, bóp, cấu véo, hôn, liếm...) với bộ phận nhạy cảm của người phạm tội hoặc của người khác..”. Đồng thời, những hành vi có tính chất tình dục nhưng không nhằm mục đích thực hiện hành vi quan hệ tình dục thì người này sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội dâm ô với người dưới 16 tuổi theo quy định tại Điều 146 Bộ luật hình sự năm 2015.

“Những hình ảnh, thông tin cho thấy người phụ nữ này có lối sống lệch lạc, thậm chí có thể gọi là bệnh hoạn, buông thả, có tính chất bầy đàn, xa rời với lối sống của xã hội văn minh. Việc thực hiện các hành vi có tính chất tình dục trước mặt trẻ em, để trẻ em sờ mó vào bộ phận sinh dục của người lớn sẽ tác động tiêu cực đến tâm lý và ảnh hưởng tiêu cực đến quá trình hình thành nhân cách của những đứa trẻ xung quanh.

Nếu những hành vi sờ mó, đụng chạm vào bộ phận sinh dục của người phụ nữ này là do dụ dỗ hoặc ép buộc thì người phụ nữ này sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội dâm ô với người dưới 16 tuổi, bất kể đứa trẻ đó có là con của người phụ nữ nữ này hay là người khác. Vấn đề này cơ quan điều tra sẽ làm rõ để xử lý theo quy định pháp luật” - luật sư Cường cho hay.

Luật sư Cường cho rằng, trong khi cơ quan chức năng xác minh xem xét làm rõ, các cơ quan, tổ chức bảo vệ trẻ em cần có những biện pháp hỗ trợ và can thiệp kịp thời để bảo vệ những đứa trẻ khỏi người phụ nữ có lối sống lệch lạc, bệnh hoạn như vậy. Cần thiết có thể nhờ đến các chuyên gia tâm lý, hỗ trợ điều trị tâm lý cho các cháu để tránh trường hợp các cháu lâm vào tình trạng tâm lý bất ổn, bị tổn thương.

Có lẽ vụ việc này sẽ là bài học cho công tác đảm bảo an ninh an toàn mạng và bài học cho những hành vi bất chấp pháp luật, xâm phạm đến quyền bí mật đời tư cá nhân. Khi cơ quan chức năng vào cuộc xử lý, đây cũng sẽ là bài học cho những người có lối sống lệch chuẩn, xa rời với lối sống của xã hội văn minh.

Tất cả những hành vi “lệch chuẩn” đều có thể là những hành vi vi phạm pháp luật, tùy vào tính chất mức độ của hành vi, tùy thuộc vào hậu quả xảy ra mà hành vi vi phạm có thể bị xử phạt hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Ngoài ra, hành vi lệch chuẩn, không phù hợp với chuẩn mực đạo đức, thuần phong mỹ tục cũng sẽ bị xã hội tẩy chay, lên án.

Chiều 22/7, trao đổi với báo chí, ông Đặng Hoa Nam, Cục trưởng Cục Trẻ em, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, cho biết ông đã nắm thông tin vụ việc. Đơn vị này đang phối hợp cơ quan chức năng để xác minh loạt clip. Ông Nam nói thêm đây là vấn đề phức tạp. "Nếu clip có thật, hành vi như vậy là xâm hại trẻ em, không có gì phải bàn cãi. Vấn đề bây giờ là xác minh tính xác thực, xem đó là clip thật hay dựng, sự việc xảy ra ở đâu, bao giờ. Hiện tại, chúng tôi chưa đủ căn cứ thông tin để đưa ra bình luận", ông Nam cho hay.

>>> Mời độc giả xem thêm video Người đàn ông 60 tuổi nghi dâm ô bé trai trong thang máy