Hải Dương: Đốt rác sinh hoạt, khói phủ kín vùng quê, dân bức xúc

Suốt thời gian qua, cuộc sống sinh hoạt của hàng trăm người dân thôn Bích Đồng (xã Quang Phục, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương) bị đảo lộn do bị ảnh hưởng từ việc đốt bãi rác sinh hoạt chỉ cách các hộ dân 300 mét. Bãi rác này từ lâu đã là nỗi ám ảnh kinh hoàng của người dân địa phương. Theo phản ánh của người dân, việc đốt rác thải thường xuyên liên tục tại bãi rác lộ thiên gần khu vực dân cư đã khiến khói bụi độc hại kèm theo mùi khét phủ kín làng quê vốn yên bình. Lo lắng ảnh hưởng đến sức khỏe, nhiều người nhà, trẻ nhỏ phải sơ tán đến nơi khác ở nhà nhà người thân. Những người dân sinh sống ở làng phải hạn chế ra ngoài vì bị ảnh hưởng. Khẩu trang là thứ không thể thiếu của người dân địa phương. Một người dân địa phương cho biết, cách đây 3 năm cuộc sống của họ vốn yên bình như bao làng quê khác. Tuy nhiên, khi bãi rác lộ thiên mọc lên tại đây, không đảm bảo khoảng cách đến khu dân cư, mùa nắng thì mùi hôi thối bốc lên nồng nặc nhưng kinh hãi nhất là thời điểm đốt rác. Khói đen phủ kín làng cùng đủ thứ mùi rất khó chịu. Để hạn chế ảnh hưởng của bãi rác khi đốt, nhiều người dân đã dung nước phun vào bãi rác nhưng vẫn không thể cải thiện được tình hình. Cảm giác đầu óc choáng váng luôn thường trực với người dân nơi đây. Người khỏe có thể cầm cự nhưng với người già, trẻ nhỏ, người ốm đau bệnh tật thì dường như không thể chịu nổi. Khi thấy PV về địa phương tìm hiểu, nhiều người dân thôn Bích Đồng đã bày tỏ mong muốn xã Quang Phục có trách nhiệm hơn trong việc xử lý bãi rác, tránh ảnh hưởng đến cuộc sống người dân. Tuy nhiên, những tiếng kêu thống thiết ấy dù đến tai chính quyền địa phương nhưng rác vẫn đốt, khói vẫn mù mịt ngày đêm. Trao đổi với báo chí, Phó Chủ tịch UBND xã Quang Phục Trần Văn Biển dù thừa nhận, những ngày qua có việc bãi rác tập kết của 3 thôn, 1 xóm của xã Quang Phục bị đốt gây mùi khét, cộng thêm thời tiết oi nóng nên rất khó chịu nhưng lại nói rằng, việc đốt rác là đột xuất và không biết ai đốt vì địa phương cấm đốt rác. Theo tìm hiểu bãi rác có diện tích 4.000m2, đi vào hoạt động từ năm 2017 nhưng không đảm bảo tiêu chuẩn về khoảng cách từ bãi rác đến nhà dân. Thậm chí, đại diện xã Quang Phục còn cho biết, việc ô nhiễm do cháy bãi rác y, chính quyền địa phương có nhận được phản ánh của người dân từ trưa ngày 18/7, tuy nhiên không thể khắc phục do đám cháy lớn. Rác thải sinh hoạt đủ loại bị đốt gây khói và mùi khó chịu. Khói âm ỉ ngày đêm. Khói từ bãi đốt rác phủ kín làng quê... đến các hộ dân khiến cuộc sống bị đảo lộn. Người dân luôn phải đeo khẩu trang do lo lắng không khí bị ô nhiễm từ việc đốt rác trên.

