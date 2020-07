Tin nóng ngày 22/7: Nguyên nhân kỷ luật Phó TGĐ Yến sào Khánh Hòa

1. Kỷ luật cảnh cáo Phó Tổng Giám đốc Yến sào Khánh Hòa: UBKT tỉnh ủy Khánh Hòa có quyết định kỷ luật cảnh cáo ông Đinh Viết Thuận, Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH nhà nước MTV Yến sào Khánh Hòa. Ông Thuận tự ý bảo lãnh cho Công ty cổ phần Du lịch thương mại Nha Trang vay vốn ngân hàng vượt thẩm quyền; để bố ruột đứng tên chủ sở hữu 2 doanh nghiệp có mã ngành trùng với mã ngành đã đăng ký của Công ty TNHH nhà nước MTV Yến sào Khánh Hòa cùng nhiều vi phạm khác… 2. Jetstar Pacific Airlines bán vé vượt số ghế trên máy bay: Cục Hàng không Việt Nam vừa có văn bản khuyến cáo lần thứ nhất đối với Pacific Airlines (Jetstar) về việc thực hiện không đầy đủ trách nhiệm của hãng hàng không. Nhà chức trách yêu cầu hãng Pacific Airlines tổ chức kiểm điểm rút kinh nghiệm và xử lý kỷ luật phù hợp với các cá nhân để xảy ra việc mở bán vé chuyến bay BL245 Hà Nội – Đà Lạt vượt quá số ghế trên máy bay. 3. Nghi nhìn đểu gái cùng bàn “băm” người ở quán nhậu: Công an TP Đà Nẵng khởi tố bị can Trần Xuân Sự và Đặng Anh Tú (cùng 24 tuổi, trú quận Liên Chiểu) và Lê Tiến Dũng (31 tuổi, trú quận Thanh Khê) về tội Giết người. Nhóm này cùng 2 cô gái là Uyên và Nhi đi ăn, và nghi 2 người ngồi cạnh nhìn đểu 2 nên đến hành hung. Chưa dứt, khi ra về, họ còn lấy hung khí tìm chém theo khiến một người tử vong tại chỗ. 4. Khởi tố, bắt giam thư ký và lái xe ông Nguyễn Đức Chung: Cơ quan an ninh điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với các ông Nguyễn Anh Ngọc (46 tuổi) thành viên tổ thư ký, Nguyễn Hoàng Trung (37 tuổi), lái xe và Phạm Quang Dũng (37 tuổi), cán bộ Công an của C03, Bộ Công an. Cả ba bị khởi tố, bắt tạm giam để điều tra về hành vi chiếm đoạt tài liệu bí mật có liên quan vụ án Nhật Cường. 5. Đi chơi lễ bị bán sang Trung Quốc làm gái mại dâm: Tháng 5/2015, Tùng quen chị T. qua mạng và thấy dễ lừa nên liên hệ một người Việt ở Trung Quốc đưa chị T. sang bán với giá 6.500 nhân dân tệ. Để lừa được chị T. Tùng rủ Thảo cùng tham gia, lấy cớ đi chơi 2/9 ở Móng Cái. Chị T. bị bán sang Trung Quốc phải đi bán dâm, sau đó công an bắt được trả về nước. TAND TP Hà Nội phạt Tùng 12 năm tù, Thảo 10 năm tù về tội "mua bán người". 6. Khách sạn làm phòng cách âm cho khách “bay”: Công an tỉnh Bình Định bắt Lê Thị Sen 41 tuổi, quản lý khách sạn ở TP Quy Nhơn. Theo đó, Sen quản lý khách sạn, biết nhiều dân nghiện cần nơi chơi ma túy nên bố trí phòng riêng ở tầng 5 có cách âm và hệ thống nhạc, dụng cụ sử dụng ma túy... cho thuê giá 300.000-500.000 đồng/ngày. 7. Triệt phá nhóm cướp sinh năm 2002: Công an quận Thủ Đức (TPHCM) vừa triệt phá băng cướp giật tài sản gây án trên địa bàn. Các đối tượng tuổi còn rất trẻ, sinh năm 2002 nhưng nghiện ma túy. Để có tiền tiêu xài, chúng lấy xe máy đi vòng quanh các cung đường, thấy ai có tài sản sẽ cướp. Sau đó chúng giao tài sàn này cho thành viên nữ đi bán lấy tiền trả khách sạn và mua ma túy. Trong người chúng có các hung khí có thể gây nguy hiểm cho người cản đường. 8. Phát hiện bé trai bị bỏ rơi trên đường: Khoảng 10h, người dân phát hiện một bé trai bị bỏ rơi nằm trong túi xách hay đựng quần áo trên đường gần trạm xá y tế xã Đa Tốn (Gia Lâm, Hà Nội). Bé trai sơ sinh nặng 2,9kg, được tắm rửa sạch sẽ và đang ngủ ngon, hiện bé được nhân viên trạm y tế chăm sóc. >>> Mời bạn đọc xem thêm video: Trộm dùng súng điện bắt chó nhanh như chớp ở Đồng Nai

