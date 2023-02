Vụ AIC: Nguyễn Thị Thanh Nhàn đang bỏ trốn, luật sư có được kháng cáo thay?

Theo thông tin từ tòa án, cả 8 bị cáo bỏ trốn trong vụ án này đều được luật sư bào chữa kháng cáo thay.

Trong đó, bị cáo Nguyễn Thị Thanh Nhàn - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty AIC (hiện vẫn đang bỏ trốn), bị cấp sơ thẩm tuyên án vắng mặt 30 năm tù nhưng luật sư của người này "kháng cáo thay".

Luật sư của Nguyễn Thị Thanh Nhàn kháng cáo toàn bộ bản án sơ thẩm, cho rằng chưa đủ căn cứ chứng minh bị cáo Nhàn là chủ mưu, cầm đầu, chỉ đạo việc thông thầu, việc định giá thiệt hại là quá cao và chưa được tranh luận làm rõ tại phiên tòa sơ thẩm. Từ đó, luật sư đề nghị hủy bản án sơ thẩm để điều tra lại.

7 bị cáo khác hiện cũng đang bỏ trốn cũng có đơn kháng cáo. Luật sư của các bị cáo này cũng kháng cáo xin giảm nhẹ cho thân chủ của mình hoặc đề nghị cấp phúc thẩm xem xét lại bản án sơ thẩm với lý do chứng cứ không đầy đủ, quá trình điều tra có thiếu sót…Riêng bị cáo Nguyễn Đăng Thuyết - nguyên Giám đốc Công ty Thành An Hà Nội, ngoài đơn kháng cáo do luật sư bào chữa làm thay, bị cáo Thuyết cũng gửi đơn kháng cáo từ Mỹ gửi về, xin được giảm nhẹ hình phạt và xin được hưởng án treo.