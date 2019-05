Vụ 3 bà cháu bị hàng xóm giết: Triệu tập chồng, con nghi phạm

Sáng 26/5, Công an tỉnh, Viện Kiểm sát Lâm Đồng cùng các đơn vị liên quan bước đầu đã hoàn tất khám nghiệm hiện trường vụ thảm án 3 bà cháu bị hàng xóm giết hại. Thi thể bà Hoàng Thị Vượng (71 tuổi) cùng 2 cháu ruột là Đàm Tiến Đức (4 tuổi) và Đàm Thị Nguyên Thảo (3 tuổi, cùng ngụ tại Thôn An Bình) cũng đã được bàn giao cho gia đình lo hậu sự.



Nghi phạm là bà Nghiêm Thị Nhi (SN 1971, ngụ cùng thôn và cách nhà các nạn nhân khoảng 1 km) đã bị bắt giữ.

Hàng xóm bàng hoàng

Suốt cả ngày 25/5, hàng trăm người dân hiếu kỳ kéo về chứng kiến vụ việc đau lòng người hàng xóm sát hại 3 bà cháu rồi phi tang xác trong vườn cà phê ở thôn An Bình, xã Tân Thanh, huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng. Và cũng không mấy ai trong xóm nhỏ An Bình tin điều này là sự thật. Đau xót và bàng hoàng là cảm giác chung của người dân nơi đây.

Ông Phạm Văn Khương (53 tuổi, nhà nằm sát vườn bà Nhi) kể: Bình thường bà Vượng vẫn hay dẫn các cháu nhỏ đi chơi trong xóm, mua quà bánh cho các cháu, đến khi xảy ra sự việc chúng tôi còn không hiểu chuyện gì đã xảy ra.

Cũng theo lời nhiều người dân đang sinh sống tại đây, họ đều không biết rõ mâu thuẫn của hai gia đình lớn đến mức nào, tuy nhiên việc bà Nhi ra tay tàn độc với bà Vượng và đặc biệt là hai cháu bé khiến họ thực sự phẫn nộ và vô cùng đau xót.

Tới chiều qua 25/5, khi thi thể 3 bà cháu được cơ quan công an bàn giao cho gia đình sau khi khám nghiệm xong hiện trường, nỗi đau 3 mạng người bị sát hại lại bao phủ khu xóm nhỏ. Hàng trăm người dân xa gần đã tới chia buồn, bày tỏ thương tiếc với gia đình anh Đoàn Văn Quyết.

Lời khai ban đầu của nghi phạm

Nghi phạm Nghiêm Thị Nhi

Theo nguồn tin từ Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lâm Đồng, vào khoảng 23h ngày 24/5 Công an huyện Lâm Hà nhận được tin báo từ Công an xã Tân Thanh về việc bà Hoàng Thị Vượng cùng hai cháu Đàm Đức Tiến (sinh năm 2015) và Đàm Thị Nguyên Thảo (sinh năm 2016) ngụ thôn An Bình (hay còn gọi Thôn 9, xã Tân Thanh) bỗng nhiên mất tích từ 10 h sáng tới 14h chiều không thấy về nhà.