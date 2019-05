Nghi can sát hại 3 bà cháu ở Lâm Đồng "tỉnh bơ" khai gì?

Nghiêm Thị Nghi, nghi can sát hại 3 bà cháu ở Lâm Đồng vẻ mặt vẫn rất lạnh lùng, không tỏ ra hối hận, sợ hãi như diễn biến tâm lý bình thường của những người phạm trọng tội, thậm chí đối tượng còn biểu hiện bình tĩnh đến khó hiểu.

Chiều ngày 25/5, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Lâm Đồng vẫn tiếp tục phối hợp với Công an huyện Lâm Hà lấy lời khai của nghi can Nghiêm Thị Nhi (48 tuổi), ngụ thôn 9, xã Tân Thanh, huyện Lâm Hà.

Chiều cùng ngày, cơ quan điều tra cũng đã làm việc với chồng và con trai của nghi can sát hại 3 bà cháu ở Lâm Đồng để sớm làm rõ vụ án đặc biệt nghiêm trọng trên.

Nghiêm Thị Nhi với vẻ mặt bình thản khó hiểu tại cơ quan điều tra.

Theo ghi nhận của PV Báo CAND, tại cơ quan điều tra, đối tượng Nghiêm Thị Nhi vẻ mặt vẫn rất lạnh lùng, không có những hành vi ăn năn hối lỗi, sợ hãi như diễn biến tâm lý bình thường của những người phạm trọng tội, thậm chí đối tượng này còn có những biểu hiện bình tĩnh đến khó hiểu.

Bước đầu, Nghiêm Thị Nhi khai nhận sở dĩ ra tay sát hại bà Hoàng Thị Vượng (71 tuổi) và hai cháu nội là Đàm Tiến Đức (4 tuổi) và Đàm Thị Nguyên Thảo (3 tuổi), cùng ngụ tại thôn 9, xã Tân Thanh là do mâu thuẫn từ trước.

Theo đối tượng này, vào năm 2018, anh Đàm Văn Quyết (35 tuổi), là con trai bà Vượng (bố của cháu Đức và Thảo) đã xảy ra mâu thuẫn với Nghiêm Thị Nhi vì liên quan đến một số giấy tờ. Sau đó, một số người trong gia đình anh Quyết lại nghi ngờ đối tượng lấy trộm điện thoại nên mâu thuẫn, xích mích càng gia tăng. Từ đó tới nay, Nghiêm Thị Nhi vẫn giữ “mối thù” trong lòng.

Trưa ngày 24/5, bà Hoàng Thị Vượng dẫn hai cháu đi chơi, khi ngang qua nhà Nghiêm Thị Nhi thì phát hiện có cây bơ lớn sau nhà. Bà Vượng dẫn hai cháu nhỏ vào để xin vài quả. Tại đây, do có xích mích từ trước nên Nghiêm Thị Nhi chửi mắng bà Vượng là “không biết dạy con”. Sau đó, giữa hai người lao vào đánh nhau.

Nghiêm Thị Nhi dùng dao chém nhiều nhát vào người bà Hoàng Thị Vượng khiến nạn nhân tử vong. Hai cháu nhỏ ngây thơ chỉ 3 và 4 tuổi mặc dù không có mâu thuẫn gì nhưng đối tượng này vẫn lạnh lùng dùng dao sát hại. Sau khi giết chết cả 3 bà cháu bằng dao, Nghiêm Thị Nhi đào hồ, kéo xác các nạn nhân xuống chôn giấu cách hiện trường gây án khoảng 50m.

Sáng sớm ngày 25/5, Công an huyện Lâm Hà đã bắt được đối tượng Nghiêm Thị Nhi khi đang lẩn trốn tại nhà người quen ở thị trấn Liên Nghĩa, huyện Đức Trọng, cách hiện trường khoảng 40km. Đáng chú ý, vào thời điểm xảy ra án mạng, chồng và con trai đối tượng Nghiêm Thị Nhi cũng đang làm vườn gần hiện trường.

Tuy nhiên, đến thời điểm này cơ quan điều tra vẫn đang tập trung làm rõ liệu chồng và con của Nghiêm Thị Nhi có liên quan đến vụ án mạng thảm khốc này hay không.

Tại hiện trường, thi thể 3 bà cháu được chôn lấp rất sơ sài bên một triền đồi trong rẫy cà phê khoảng 10 năm tuổi. Trên thi thể các nạn nhân có nhiều vết thương hở do vật sắc cắt vào.