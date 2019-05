Bị bắt tạm giam để điều tra, mẹ nữ sinh giao gà ở Điện Biên phản ứng gì?

(Kiến Thức) - Thời điểm công an đọc lệnh bắt tạm giam, mẹ nữ sinh giao gà phản ứng kêu oan và một mực cho rằng "tôi không buôn ma túy".

Thông tin mới nhất vụ việc bà Trần Thị Hiền (44 tuổi, trú tại xã Thanh Hưng, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên) – mẹ nữ sinh giao gà bị khởi tố, bắt giam về hành vi mua bán trái phép chất ma túy, trao đổi với báo chí, lãnh đạo Công an tỉnh Điện Biên cho biết, hiện chưa có căn cứ xác định bị can này liên quan đến vụ án sát hại con gái bà.



“Bà Hiền là một mắt xích quan trọng trong đường dây mua bán trái phép chất ma tuý ở tỉnh Điện Biên. Hiện cơ quan điều tra đang xác minh mối quan hệ của bà Hiền với nhóm người nghiện đã tổ chức bắt cóc, sát hại con gái bà Hiền”, vị lãnh đạo Công an tỉnh Điện Biên cho hay.

Liên quan vụ việc trên, trao đổi với PV Kiến Thức, bà Hà Bích Nhung – Phó Chủ tịch UBND xã Thanh Hưng cho biết, thời điểm công an đến đọc lệnh bắt tạm giam bà Trần Thị Hiền, bà Nhung cũng được mời đến để chứng kiến sự việc.

Bà Hiền ở thời điểm bị công bố lệnh bắt tạm giam.

“Khi đó, tôi chỉ chứng kiến công an đọc lệnh bắt tạm giam và khám nhà bà Trần Thị Hiền. Thời điểm đó bà Hiền phản ứng và nói rằng: “Bắt tôi thì có gì liên quan đến tôi mà bắt. Tôi không buôn ma túy” nhưng sau đó bà Hiền chấp hành. Thời điểm bị bắt không có người dân nào vào ngoài những người được mời đến chứng kiến”, bà Hà Bích Nhung cho biết.

Trước đó Kiến Thức đã đưa tin, vào sáng ngày 25/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Điện Biên đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam bà Trần Thị Hiền (44 tuổi, trú tại xã Thanh Hưng, huyện Điện Biên) về hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Cũng trong sáng cùng ngày, cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Điện Biên đã tiến hành lệnh bắt khẩn cấp và khám nhà của bà Trần Thị Hiền (SN 1975) ở đội 5, thuộc xã Thanh Hưng (huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên).

Thời điểm bắt giữ bà Hiền có sự chứng kiến của lãnh đạo xã và các ban, ngành địa phương.

Việc bà Trần Thị Hiền mẹ nữ sinh giao gà bị bắt , người dân địa phương không mấy bất ngờ bởi thời gian dài, bà Hiền có nhiều biểu hiện đáng ngờ như việc giàu lên bất ngờ, không rõ lý do, việc làm ăn buôn bán phức tạp, thậm chí nhiều lần gây ra cãi vã, mâu thuẫn.

Bà Trần Thị Hiền mẹ của Cao Mỹ Duyên (22 tuổi, sinh viên Đại học Nông lâm - Đại học Thái Nguyên) - nữ sinh giao gà bị sát hại vào dịp Tết Nguyên đán Kỷ Dậu gây chấn động dư luận. Nữ sinh Duyên bị nhóm Bùi Văn Công cùng 7 đồng phạm khác do Vì Văn Toán thuê bắt cóc, hiếp dâm và sát hại hôm mùng 3 Tết Kỷ Hợi. Liên quan vụ án này, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Điện Biên đã khởi tố, bắt giữ 9 bị can.

Đây là một vụ án đặc biệt nghiêm trọng, cơ quan chức năng đánh giá là rất phức tạp, các đối tượng thực hiện hành vi phạm tội, sau đó câu kết xóa dấu vết, dựng hiện trường giả, tung tin giả đối phó với lực lượng Công an.