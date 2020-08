Vợ chồng Phú Lê bị bắt ngay trong đêm

(Kiến Thức) - Cảnh sát hình sự công an thành phố Hà Nội phối hợp với Công an quận Hoàng Mai (Hà Nội) vừa bắt giữ vợ chồng Phú Lê, cả hai bị tình nghi có liên quan đến một vụ cố ý gây thương tích.

Trao đổi vớ PV Kiến Thức , lãnh đạo Công an TP Hà Nội xác nhận, Phú Lê và vợ là Thúy Kiều bị Phòng Cảnh sát hình sự công an thành phố Hà Nội phối hợp với Công an quận Hoàng Mai (Hà Nội) bắt giữ.



Hai vợ chồng này bị bắt giữ vào lúc 20h30 ngày 5/8 trên địa bàn phường Hoàng Văn Thụ (quận Hoàng Mai), cả hai bị tình nghi có liên quan đến một vụ cố ý gây thương tích. Công an thông tin thêm, quá trình bắt giữ diễn ra nhanh chóng.

Hai vợ chồng Phú Lê. Trước đó, như đã thông tin, ngày 6/8, chị Trần Thị Đào ( biệt danh là Đào Chi Lê, 28 tuổi, quê tại Hồng Hà, Đan Phượng, Hà Nội, cho biết gia đình chị vừa bị một nhóm xã hội đến tận nhà hành hung. Theo chị Đào, chị quen hai vợ chồng Phú Lê khi cùng thực hiện một sản phẩm hài Tết 2017. Sau khi tách ra làm riêng, chị bị vợ chồng Phú Lê gây khó dễ. Để nói ra hết những bức xúc, suy nghĩ của mình, tối 18/7, chị Đào đã livestream trên trang mạng cá nhân. Ngay sau đó, vợ chồng Phú Lê đã tìm đến doạ nạt, xúc phạm, đồng thời khủng bố qua điện thoại và treo thưởng 20 triệu đồng cho ai đánh chị Đào. Theo lời chị Đào, đến trưa 3/8, một nhóm người lạ mặt đi 1 ô tô, 2 xe máy về cụm 9 (xã Hồng Hà, huyện Đan Phượng) tìm vào nhà mẹ đẻ chị Đào để vờ mua chó. Tại đây, nhóm người này đã dùng tuýp sắt vụt liên tiếp vào người mẹ chị là bà Nguyễn Thị Nga (69 tuổi) và dì ruột là bà Nguyễn Thị Bé (67 tuổi) bị thương, phải nhập viện điều trị. Phú Lê được biết đến là 1 ca sĩ, diễn viên nghiệp dư. Nam ca sĩ này khá nổi tiếng đối với một bộ phận giới trẻ với các bài hát nói về cuộc sống giang hồ hay những phim ngắn có nội dung đánh nhau, bạo lực. >>> Xem thêm video: Bắt đối tượng "Giang hồ mạng" Nguyễn Văn Tiếp