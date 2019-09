Điểm mặt gã giang hồ mạng từng sa lưới pháp luật trước Huấn Hoa Hồng

Sáng 9/9, Huấn Hoa Hồng (tên thật: Bùi Xuân Huấn, 1984, Yên Bái) là giang hồ mạng xã hội sa lưới pháp luật sau khi bị công an quận Bình Thạnh đưa đi cai nghiện bắt buộc. Trước khi Huấn Hoa Hồng bị bắt đi cai nghiện bắt buộc, công việc của gã giang hồ mạng này là cho vay nặng lãi. Ngoài ra, hắn thường xuyên livestream khoe của, thách thức giang hồ máu mặt và khoe quan hệ thân thiết với "anh lớn". Video không đội mũ bảo hiểm khi phóng xe trên đường và coi thường pháp luật của Huấn Hoa Hồng trước khi bị bắt khiến CĐM phẫn nộ. "Đáng ra phải bắt từ sớm, ảnh hưởng xấu đến bao nhiêu đứa trẻ" là những bình luận của dân mạng. Trước đó, nhiều hiện tượng giang hồ mạng bị công an bắt giữ vì hành vi phạm pháp. Gần đây là Quang Rambo (Đỗ Văn Quang, 35 tuổi, Hà Nội) chuyên hoạt động thu nợ. Quang Rambo bị bắt hồi tháng 8/2019 vì hành vi cưỡng đoạt tài sản khi có hành vi côn đồ, đòi nợ thuê. Trước đó, Quang Rambo và băng nhóm tổ chức bảo kê, đòi nợ thuê, cho vay nặng lãi. Dân mạng "tức điên" khi Quang Rambo ngang nhiên livestream khoe của, chửi bới, hoạt động tín dụng đen trên MXH và tự hào khoe cuộc sống giang hồ. Khá Bảnh (Ngô Bá Khá, 1993, Bắc Ninh) là hiện tượng giang hồ mạng bị bắt giữ vì sử dụng ma túy, tổ chức đánh bạc khiến nhiều người quan tâm. Khá Bảnh từng khiến CĐM "sốt" với những clip nói tục, chửi thề, mang dao kiếm và khoe "thành tích" tiền án , tiền sự của mình. Dân mạng phẫn nộ nhất với clip Khá Bảnh dàn hàng ngang trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng và đốt xe máy. "Đốt xe thế này là vi phạm pháp luật rồi, báo công an", "Này thì ma túy lô đề, hết bảnh nhé" là những bình luận của CĐM. Dương Minh Tuyền (1986, Bắc Ninh) là hiện tượng giang hồ mạng sa lưới pháp luật sau khi bị bắt vì hành vi Gây rối trật tự công cộng khi nổ súng trong đêm vì mâu thuẫn với bạn hát. Đối với CĐM, Tuyền là "hot face" sở hữu hơn 700.000 lượt theo dõi chỉ nhờ các clip chửi bậy. Thậm chí nhiều người còn đặt biệt danh "Thánh chửi - Dương Minh Tuyền" cho gã giang hồ đất Bắc Ninh. Dân mạng chỉ trích gay gắt việc Tuyền sử dụng lời lẽ tục tĩu để bình luận, nhận xét về sự việc, nhân vật nào đó. Đôi khi, gã giang hồ mạng còn trực tiếp đe dọa người khác, đòi giải quyết bằng vũ lực.

