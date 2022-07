Vì sao Quảng Ninh chậm công bố điểm thi vào lớp 10?

Liên quan đến việc tỉnh Quảng Ninh chậm công bố điểm thi vào lớp 10, ông Nguyễn Văn Tuế, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Ninh cho biết, d o một bộ phận học sinh, nhất là học sinh vùng cao, vùng dân tộc, khai báo thông tin chưa chính xác nên Sở phải rà soát thật kỹ để có dữ liệu chính xác tuyệt đối. Một số lỗi các học sinh khi khai báo hay mắc phải là khai không đúng vùng tuyển sinh, đối tượng ưu tiên. Việc rà soát, chỉnh sửa dữ liệu đều hướng tới bảo vệ quyền lợi cho thí sinh.

Quảng Ninh là địa phương đang chậm công bố điểm thi vào lớp 10.

Kỳ thi vào lớp 10 năm học 2022 – 2023 của tỉnh Quảng Ninh diễn ra từ ngày 1 – 3/6. Sau hơn 1 tháng, đến ngày 8/7 các thí sinh mới biết kết quả thi.