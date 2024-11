Thanh Hóa: Triệt phá đường dây ma túy lớn, bắt 15 đối tượng

Ngày 25/11, thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, Công an TP. Thanh Hóa vừa triệt phá đường dây mua bán trái phép chất ma túy liên tỉnh, bắt giữ 15 đối tượng. Cụ thể, vào 21h30 phút ngày 12/9/2024, tổ công tác của Công an TP Thanh Hóa (Đội Cảnh sát Điều tra tội phạm về Ma túy, Công an phường Đông Hải) phát hiện, bắt quả tang 2 đối tượng Phạm Ngọc Dinh (SN 1986, cư trú tại 64 Đỗ Huy Cư, phường Đông Hải, TP Thanh Hóa) và Nguyễn Bá Ngọ (SN 1990, cư trú tại phố 2, phường Quảng Hưng, TP Thanh Hóa) đang có hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy tại nhà của Phạm Ngọc Dinh.

Các đối tượng liên quan tới vụ án.

Đấu tranh mở rộng, chỉ trong vòng chưa đầy 4 ngày từ 13- 16/9/2024, Công an TP Thanh Hóa đã mở rộng điều tra, bắt giữ thêm 13 đối tượng về hành vi mua bán trái phép chất ma túy gồm: Phạm Minh Ngọc (SN 2001, hiện ở 678 Dã Tượng, phường Quảng Hưng, TP Thanh Hoá) thu giữ 17 viên hồng phiến; Lê Thị Vân Anh (SN 1991, hiện ở số nhà 20/173 Lê Ngọc Hân, thị trấn Tân Phong, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa) và thu giữ 10 viên hồng phiến .

Đỗ Mạnh Tuấn (SN 1995, trú tại 09/355 Nguyễn Tĩnh, phường Đông Hương, TP Thanh Hóa) và thu giữ 100 viên hồng phiến; Lê Chí Thắng (SN 1995, cư trú tại 46/42 Đại lộ Lê Lợi, phường Tân Sơn, TP Thanh Hóa); Dương Văn Hùng (SN 1993) và Lê Thị Ngọc Ánh (SN 1991, cùng cư trú tại 18/138 Nguyễn Tĩnh, phường Đông Hương, TP Thanh Hóa), thu giữ 2.000 viên hồng phiến, 20 viên MDMA, 01 gói ketamine; Nguyễn Đức Trung (SN 1989, cư trú tại tổ dân phố Hoàng 17, Cổ Nhuế 1, quận Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội).

Vũ Hữu Dũng (SN 1981, cư trú tại 44 ngõ Trại Găng, phường Thanh Nhàn, quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội); Lê Văn Thắng (SN 1989, cư trú tại phường Thanh Lương, quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội). Trần Ngọc Trung (SN 1988, trú tại 21 ngõ 173 Tam Trinh, phường Mai Động, quận Hoàng Mai, TP Hà Nội); Doãn Thị Lý (SN 1975, trú tại phòng 5, số nhà 04, ngõ 218 đường Hoàng Mai, phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai, TP Hà Nội) thu giữ 70g heroin, 20g ma túy đá, 50 viên hồng phiến.

Và Đặng Minh Hoàng (SN 1989, cư trú tại 74 lô 5, Đền Lừ 2, phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai, TP Hà Nội), thu giữ của Hoàng 1 viên thuốc lắc; Nguyễn Tiến Phong (SN 1989, trú tại 14A tổ Tăng Bạt Hổ, phường Phạm Đình Hổ, quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội), thu giữ của Phong 01 viên thuốc lắc, 01 túi ma túy đá.

Tại cơ quan công an các đối tượng đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Thanh Hóa đã ra quyết định khởi tố vụ án và khởi tố bị can đối với 15 đối tượng nêu trên để tiếp tục điều tra, xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định.