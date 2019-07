Vì sao 400 người Trung Quốc ở Our City qua mặt được công an Hải Phòng?

Trước việc đường dây đánh bạc qua mạng với gần 400 người Trung Quốc hoạt động ở Hải Phòng, ông Lê Việt Trường - nguyên Phó chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng, An ninh của Quốc hội - bày tỏ sự lo lắng. Zing.vn ghi lại ý kiến của ông.

Vụ việc Bộ Công an phối hợp với Công an Hải Phòng triệt phá đường dây tội phạm gồm gần 400 người Trung Quốc hoạt động đánh bạc qua mạng tại Hải Phòng đã gióng lên một hồi chuông cảnh báo về tình trạng tội phạm nước ngoài mượn đất Việt Nam để phạm pháp. Đây là một thực trạng vô cùng nguy hiểm.

Đó là chưa kể tình huống nếu liên quan đến nước thứ ba thì còn phức tạp hơn nhiều.

Ví dụ, khi tội phạm nước ngoài lợi dụng biến Việt Nam thành địa điểm trung chuyển ma túy, sau đó vận chuyển ma túy sang nước thứ ba. Lúc đó mối quan hệ giữa Việt Nam và nước thứ ba sẽ bị ảnh hưởng chứ không chỉ là hệ lụy về an ninh trật tự hay cuộc sống bình an của người dân Việt Nam.

Lỗ hổng quá lớn trong quản lý

Về khía cạnh quản lý, chúng ta đã có Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam.

Luật giao Bộ Công an chịu trách nhiệm trước Chính phủ trong quản lý Nhà nước về lĩnh vực; đồng thời có liên quan đến một số bộ, ngành khác.

Ví dụ, nếu người nước ngoài vào Việt Nam đầu tư thì liên quan đến Bộ KH&ĐT trong cấp giấy phép đầu tư; người vào Việt Nam lao động thì liên quan đến Bộ LĐTB&XH trong cấp giấy phép lao động... Chỉ khi đáp ứng những điều kiện ấy mới được cấp thị thực vào Việt Nam, là điều kiện tiên quyết để cư trú tại Việt Nam.

Luật hiện hành của chúng ta quy định rất chặt chẽ. Chúng ta có 20 loại thị thực để cấp cho các nhóm người nước ngoài tùy vào mục đích khác nhau khi vào Việt Nam, kèm theo mỗi loại thị thực là các điều kiện khắt khe.

Gần 400 người Trung Quốc mà chỉ có 27 người đăng ký tạm trú trong khu đô thị Our City ở Hải Phòng cho thấy trách nhiệm rõ ràng của lực lượng công an địa phương và cơ sở lưu trú.

Vì thế, tôi không hiểu tại sao gần 400 người Trung Quốc trong đường dây tội phạm này lại hoạt động được ở Việt Nam với quy mô lớn, thời gian dài đến vậy.

Rõ ràng có lỗ hổng rất lớn ở đây, và trách nhiệm thuộc về cơ quan quản lý Nhà nước chứ không phải của ai khác.

Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam quy định trong phạm vi 12 giờ đối với vùng đồng bằng, thành phố, thành thị và 24 giờ đối với vùng miền núi, vùng sâu vùng xa thì chủ cơ sở lưu trú như chủ khách sạn, chủ nhà nghỉ hay chủ các khu công nghiệp, khu chế xuất có đầu tư nước ngoài mà ở đó chính quyền địa phương của Việt Nam cho phép người ta xây dựng khu lưu trú… phải có trách nhiệm yêu cầu người nước ngoài xuất trình giấy tờ có hộ chiếu và điền tất cả thông tin vào mẫu phiếu đăng ký lưu trú.

Khu đô thị Our City - sào huyệt của nhóm tội phạm gần 400 người Trung Quốc ở Hải Phòng.

Sau đó chủ cơ sở lưu trú phải chuyển toàn bộ thông tin ấy đến cơ quan công an gần nhất như công an xã, phường, thị trấn. Và các cơ quan phải chuyển ngay đến đơn vị quản lý xuất nhập cảnh của công an cấp tỉnh, TP.