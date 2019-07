Đường đánh bạc 10.000 tỷ ở Hải Phòng: Dẫn độ 380 người Trung Quốc về nước

Nhóm vận hành đường dây đánh bạc qua mạng bị phát hiện tại khu đô thị Our City (Hải Phòng) sẽ được bàn giao cho Công an Trung Quốc xử lý.

Ngày 30/7, cơ quan chức năng Việt Nam đang thực hiện các thủ tục cần thiết để bàn giao 380 người Trung Quốc vận hành đường dây đánh bạc qua mạng tại khu đô thị Our City (Hải Phòng) cho công an nước này.



Theo dự kiến, những người liên quan sẽ được dẫn độ bằng đường bộ để giao cho Công an Trung Quốc điều tra, xử lý.

Cảnh sát phong tỏa khu đô thị Our City, nơi có gần 400 người Trung Quốc vận hành đường dây đánh bạc, Ảnh: Hải Nam. Kết quả xác minh ban đầu cho thấy người cầm đầu nhóm này đang ở nước ngoài. Khu đô thị Our City ở Hải Phòng chỉ là nơi đặt máy móc vận hành đường dây đánh bạc cho người Trung Quốc tham gia.



Liên quan vụ việc này, phía Trung Quốc cũng đang điều tra, truy bắt những người liên quan đến nhóm tổ chức đánh bạc bị Công an Việt Nam phát hiện.

Hôm 27/7, hàng trăm cán bộ, chiến sĩ thuộc nhiều đơn vị của Công an Hải Phòng được huy động thực hiện một nhiệm vụ đột xuất do Cục an ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao (Bộ Công an) chủ trì.

Trưa hôm đó, công an từ nhiều hướng ập vào khu đô thị Our City ở đường Phạm Văn Đồng, quận Dương Kinh. Tại đây, cơ quan chức năng phát hiện 380 người Trung Quốc đang vận hành đường dây đánh bạc qua mạng.

Ban chuyên án đã thu giữ gần 2.000 điện thoại di động, hơn 500 máy tính các loại cùng nhiều đồ vật, tài liệu liên quan. Công an bước đầu xác định số tiền giao dịch trên hệ thống đánh bạc này là hơn 3 tỷ nhân dân tệ (khoảng hơn 10.000 tỷ đồng).

Trong số gần 400 người bị công an tạm giữ chỉ có chưa đến 30 đăng ký lưu trú. Lợi dụng vỏ bọc doanh nghiệp đầu tư, nhóm này chia thành các ca nhỏ để vận hành website đánh bạc 24/7, hoạt động khép kín, không tiếp xúc với người ngoài.

Người lạ muốn vào phải được sự đồng ý của ban quản lý. Ngay cả nhân viên phục vụ dọn dẹp cũng chỉ được đi lại trong khu vực giới hạn.

Để ghi lời khai người liên quan, hàng trăm công an, giáo viên và cán bộ các cơ quan khác được huy động. Khu đô thị Our City bị phong tỏa suốt nhiều ngày để phục vụ công tác xác minh.