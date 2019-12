Văn Mai Hương lộ clip nóng: Thấy gì từ camera và ăn mặc thiếu vải?

Ca sĩ Văn Mai Hương bị kẻ xấu đột nhập vào hệ thống camera giám sát tại nhà riêng và phát tán nhiều clip nhạy cảm khi cô thay đồ, quan hệ ân ái với bạn trai vẫn đang là tâm điểm thu hút sự chú ý của dư luận.



Dù đến nay, chưa rõ động cơ của đối tượng tự xưng hacker đột nhập camera, liên tục phát tán clip nhạy cảm của nữ ca sĩ nhưng dù với mục đích gì, đây cũng là hành vi vi phạm pháp luật, xâm phạm nghiêm trọng đời tư của người khác, làm ảnh hưởng nặng nề đến tâm lý của nữ ca sĩ khi những hình ảnh vốn riêng tư được phát tán đến nhiều người.

Đồng thời tạo tâm lý lo lắng, bất an cho nhiều người khác khi lắp hệ thống camera giám sát tại nhà. Bởi căn nhà vốn là nơi riêng tư an toàn, hệ thống camera cũng nhằm bảo đảm sự an toàn ấy. Tuy nhiên, khi sự việc trên xảy ra, khiến người ta hoảng sợ bởi ngay tại nhà mình, nơi an toàn nhất có thể bị xâm phạm một cách nghiêm trọng nhất.

Ca sĩ Văn Mai Hương.

Hành vi của đối tượng không chỉ vi phạm pháp luật mà con xâm phạm nghiêm trọng đời tư của người khác, làm ảnh hưởng nặng nề đến tâm lý nạn nhân mà nếu không giữ được cảm xúc có khả năng dẫn đến trầm cảm, thậm chí tự sát. Bởi thực tế, trước đây đã từng có một nữ sinh ở Đồng Nai khi bị phát tán clip nhạy cảm lên mạng xã hội không chịu được áp lực từ mặt trái của mạng xã hội với những lời lẽ cay nghiệt đã uống thuốc diệt cỏ tự vẫn.

Trong khi đó ca sĩ Văn Mai Hương là người của công chúng, việc những hình ảnh nhạy cảm phát tán ngay lập tức sẽ thu hút sự quan tâm của nhiều người, tạo nên những áp lực vô cùng lớn với nữ ca sĩ. Thực tế khi chia sẻ với một người bạn, nữ ca sĩ cho biết đã nghĩ đến cái chết. Dù sau khi xảy ra sự việc, nữ ca sĩ đã nhận được sự đồng cảm của nhiều nghệ sĩ và khán giả nhưng vẫn cảm thấy suy sụp.

Từ việc kẻ xấu đột nhập vào hệ thống camera giám sát tại nhà riêng của ca sĩ Văn Mai Hương như trên, dư luận đặt câu hỏi, làm sao để bảo vệ bản thân, tránh những sự việc tương tự xảy ra?

Theo các chuyên gia công nghệ cho rằng, việc người dân sử dụng camera an ninh tại nhà bị đối tượng xấu xâm nhập hoàn toàn có thể xảy ra. Có nhiều nguyên nhân dẫn đến việc lộ lọt hình ảnh từ hệ thống camera ra ngoài trong đó nguyên nhân chủ yếu là do chủ nhà không chịu thay tài khoản, mật khẩu sau khi lắp đặt hoặc chủ nhà dùng mật khẩu cho tài khoản camera rất dễ biết nên bị người khác dò được, truy cập, chiếm được quyền điều khiển thiết bị và theo dõi người dùng.

Cũng có thể xảy ra trường hợp hacker quét thiết bị theo tên hãng, IP và mật khẩu mặc định xâm nhập hệ thống. Thậm chí, không loại trừ hacker là người từng lắp đặt hoặc bảo trì camera và nắm tất cả thông tin về hệ thống nên dễ dàng xâm nhập, theo dõi.

Do vậy, khi lắp đặt hệ thống camera, nhân viên tạo tài khoản, mật khẩu và giao lại cho chủ nhà thì bắt buộc việc đầu tiên phải thay đổi mật khẩu mới để người khác không thể dò ra, thậm chí cần hạn chế tối đa vào internet nơi công cộng để kiểm tra camera nhà mình, khi kết nối với điện thoại hoặc thiết bị lưu trữ thì phải có chương trình bảo vệ.

Bên cạnh đó, khi lắp đặt camera cần tránh lắp đặt ở những nơi nhạy cảm như phòng ngủ, phòng thay đồ…Đồng thời cần chú ý việc ăn mặc thiếu vải, hay nude dù ở nhà mình cũng cần phải để tâm chú ý. Bởi vụ ca sĩ Văn Mai Hương là một minh chứng điển hình cho thấy việc bảo vệ hình ảnh, thông tin bí mật đời tư của cá nhân là nội dung rất quan trọng trong thời đại công nghệ số hiện nay.

Dù hành vi truy cập hệ thống camera và phát tán clip nhạy cảm là vi phạm pháp luật, đối tượng vi phạm sẽ bị xử phạt hành chính, thậm chí truy cứu trách nhiệm hình sự. Tuy nhiên khi xử lý đối tượng vi phạm thì hậu quả đối với nạn nhân là cũng hết sức nghiêm trọng. Bởi vậy để tránh những sự việc xấu có thể xảy ra thì mỗi người đều phải thận trọng và có ý thức trong việc bảo vệ quyền tự do hình ảnh, quyền nhân thân và bí mật đời tư của mình để tránh những vụ việc đáng tiếc tương tự xảy ra.